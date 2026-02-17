Inversión en dólares: un informe comparó el rendimiento de bonos globales, provinciales y corporativos

Imagen de archivo de un operador mirando información financiera en pantallas de computador en el piso de operaciones del Índice IG en Londres, Reino Unido. 6 de febrero, 2018. REUTERS/Simon Dawson/Archivo

El desempeño de la deuda soberana en dólares mejoró gradualmente luego de las elecciones de octubre y las medidas que tomó el gobierno. Desde el 27 de octubre, el día posterior a la victoria oficialista, sorprendente por su magnitud, el riesgo país cayó unos 200 puntos básicos y el rendimiento (tasa interna de retorno) del bono global soberano en dólares a 2030 (GD30) bajó 320 puntos, hasta el 8,5% actual, en tanto el GD35 bajó 190 pntos, hasta una TIR de 9,6%, precisa un informe de Quantum.

La consultora, que fundó y encabeza Daniel Marx, exsecretario de financiamiento, se pregunta cuál podría ser el retorno total en dólares (variación de precio más intereses cobrados) a un año del Tesoro Nacional, las provincias y empresas argentinas con acceso al mercado global.

Papeles sobre la mesa

En su evaluación considera el GD35, una canasta de bonos provinciales y una de títulos corporativos de plazos promedios de 10 años, con profundidad en el mercado secundario y que se perciban de buena calidad en relación a sus pares. Y lo hace en tres escenarios de spread sobre los bonos del Tesoro de EEUU: uno positivo, de baja de cien puntos del riesgo país, otro neutro, en que no hay variación y otro negativa, en que el spread aumenta 100 puntos, y asume que no varía la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU.

En el centro de la imagen, Llaryora, Pullaro y Frigerio, gobernadores de tres provincias que decidieron emitir bonos en el mercado internacional

El informe destaca que la baja del “riesgo argentino” no fue un fenómeno aislado, porque también se verificó en otros países emergentes, pero también que en el caso argentino la caída fue mayor . “El spread del EMBI LatAm bajó 45 puntos mientras que el del EMBI Global lo hizo 25 puntos”, dice un pasaje..

También los bonos corporativos en dólares de la Argentina redujeron sus rendimientos, aunque algo menos. “Considerando una canasta de bonos con vencimientos promedios a 10 años, y buena calidad crediticia, la TIR pasó de 8,20% a 7,70%, rendimientos y volatilidad que se ubican por debajo del soberano”, dice el informe.

En bonos provinciales, el nivel del rendimiento y la mejora observada se segmentó por emisor, “en función de parámetros que hacen a la determinación del riesgo de incumplimiento, como nivel de deuda, situación fiscal, incumplimientos pasados y su tratamiento, entre otros puntos, dice Quantum, que seleccionó bonos de provincias “con números fiscales relativamente estables y que cuenten con liquidez en el mercado secundario”, factor clave en ese universo de activos, más volátiles que los papeles corporativos, pero menor que los bonos soberanos. De hecho, en ese mix, que no identifica provincias, la consultora dice que la TIR se redujo de 9,5% a 8,5% entre octubre a la actualidad.

Los resultados

En una tabla, Quantum mostró el movimiento promedio de los spreads sobre los bonos del Tesoro de EEUU de los bonos corporativos y provinciales cuando el spread soberano (en este caso, de los títulos GD) se mueve 100 puntos hacia arriba o hacia abajo, aumentando o disminuyendo respectivamente el riesgo país.

De allí surge que la variación de spreads de los corporativos y los provinciales no es simétrica. Y Quantum, midiendo pago de rentas y variaciones de precios a un año desde hoy, derivadas de los escenarios de baja, mantención o suba del riesgo país en los rangos mencionados, llega a las siguientes conclusiones:

La magnitud planteada para la variación de los spreads asumida lleva a que en ninguna de las categorías de bonos se registren pérdidas a un año, ya que el cobro de los cupones más que compensa la caída del precio definida por la mayor tasa de descuento.

La mayor diferencia relativa entre el escenario A y C se da en el GD35. Esto es, por la aplicación de una variación de spread superior, definida en base a los valores observados en la historia reciente de estas clases de activos.

Una suba de spread del soberano de 100 puntos se daría en un escenario de “deterioro controlado”, aunque en el pasado hubo movimientos más pronunciados, por fuerte aumento de la incertidumbre a raíz de factores locales o internacionales.

Dada la relación de retorno total entre escenarios, la inversión en Globales luce atractiva si se asume que no habrá “factores desestabilizantes”.

Perfil y conveniencia

En cambio, dice Quantum, “para perfiles muy conservadores, las opciones de Corporativos o Provinciales se ajustarían mejor, aunque resignando rendimiento en el escenario positivo, pues “también tienen mejor resultado y menor volatilidad en circunstancias adversas”.

Otra observación es que, en ese marco de evaluación, “los títulos provinciales registran un comportamiento más parecido a los corporativos que a los soberanos”.