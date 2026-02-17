Economía

Cuáles son los 5 autos 0 km que más crecieron en ventas en el arranque de 2026

Inesperadamente, el primer mes del año mostró un crecimiento de los autos importados de otros países fuera de Brasil que llevó las cifra al 22% del total del mercado

Guardar
El crecimiento de los importados
El crecimiento de los importados que llegan desde otros mercados fuera de brasil estuvo protagonizado por 5 modelos en especial

Enero arrancó sumando 65.000 autos nuevos en el mercado argentino, menos de los 70.000 que se esperaban, pero igualmente un número que le permitió ser el segundo mes con mayor cantidad de patentamientos en los últimos siete años.

Febrero viene bastante por debajo de las previsiones y, a falta de 8 días hábiles para cerrar los registros, está entre un 20 y un 25% peor que el mismo mes del año anterior, lo que representa una señal de alarma en el sector, que espera estar más cerca de los 700.000 que de los 650.000 autos cuando termine diciembre.

Pero la gran novedad es el cambio del mix que se vio en enero y que, tomado como un número sin contexto, puede alarmar más aun a los fabricantes, ya que se rompió la inercia que marcó durante el último año y medio una constante reducción de autos argentinos y un incremento proporcional de los brasileños, a los que se sumaba una leve alza de los modelos que provienen desde otros mercados.

Los modelos argentinos venían de un 40% del mercado, los brasileños de un 48% y los del resto del mundo, de un 12% en diciembre. Pero en enero los locales cayeron al 35% y los de Brasil al 43%, mientras que los de los otros mercados subieron del 12 al 22%, algo que no sucedía hacía décadas, y que tiene su explicación en la cantidad de autos chinos que entraron en diciembre y enero porque debían cumplir con la exigencia del cupo 2025, por la cual tenían hasta el 31 de enero para nacionalizar unidades.

El barco de BYD fue
El barco de BYD fue una de las razones que llevó a que las ventas de autos chinos creciera en enero. Es parte del cupo de vehículos híbridos y eléctricos que tenía que entrar a Argentina antes del 31 de enero

En los números de febrero se verá un impacto menor, aunque todavía significativo, pero desde marzo todo debería volver a la “normalidad” de casi un 50% del mercado dominado por autos brasileños, un 35% de argentinos y un 15% de otros orígenes. El cupo 2026 es nuevamente de 50.000 unidades que llegarán en su mayoría entre mayo y julio, pero que distribuidos a lo largo del año representarán entre un 8 y un 10% del mercado.

Sin embargo, hay dos modelos que vienen de China y México que no son eléctricos, no están en el cupo, y cuyo fabricante parece decidido a darles una permanencia y crecimiento constante y mayor en su portafolio de productos.

Aunque las pequeñas cantidades suman, los autos que cambiaron el mix son los que cumplen la doble condición de aportar un volumen significativo de unidades y ser de origen extrazona para explicar el fenómeno. Entre los cinco autos más vendidos de este grupo, suman el 8,2% del total del mes inicial de 2026.

Los 5 modelos que cambiaron el mix 2026

La nueva Ford Territory empezó
La nueva Ford Territory empezó a ganar mercado con sus dos versiones de combustión a las que luego se sumó la híbrida recién en noviembre pasado

Ford Territory: 2.864 unidades - 119% de crecimiento

Este es el vehículo que se destacó en el arranque del año y generó una parte sustancial del número final. Se importa desde China, y si bien tiene una versión que llega dentro del cupo de híbridos y eléctricos, se destaca por una penetración en el mercado con los dos modelos térmicos que lo llevaron a ser el Ford más vendido, superando incluso a la pick-up Ranger en el primer mes del año. En 2025 terminó vendiendo 14.000 unidades con el 3,6% del mercado, y en enero ya subió al 4,5%.

El BAIC BJ30 fue uno
El BAIC BJ30 fue uno de los autos de mayor crecimiento en 2025. En enero alcanzó el 1,5% del mercado

BAIC BJ30: 922 unidades

Se trata de C-SUV fue uno de los autos más destacados del segundo semestre de 2025, pero no tiene comparación con febrero porque todavía no había llegado al mercado. Sin embargo, el año pasado vendió 2.200 vehículos y se quedó con el 0,4% del total de autos nuevos del año. Viene importado de China y en el primer mes de 2026 ya subió al 1,5% del total del mercado automotor.

El BYD Song Pro es
El BYD Song Pro es híbrido enchufable y se vende en Argentina desde octubre de 2025. REUTERS/Alessia Maccioni/Archivo

BYD Song Pro: 526 unidades

Otro caso de un C-SUV chino de tecnología de propulsión híbrida, aunque con la salvedad de ser un PHEV (híbrido enchufable). Este es el modelo con el que la marca que se hizo famosa en enero por desembarcar en Zárate 5.800 vehículos desde su propio buque, tiene la tecnología que mayor desarrollo tiene en el mercado argentino. Tampoco hay referencias comparativas interanuales, pero el volumen de autos vendidos en enero representan el 0,8% del mercado.

La Ford Maverick es el
La Ford Maverick es el auto mexicano de mayor crecimiento en el mercado argentino y suma para la cuota de importados fuera de Brasil

Ford Maverick: 521 unidades – 1.032% de crecimiento

Inesperadamente, en la lista de los modelos que llevaron a una tasa alta de vehículos procedentes de otros países que no sean Brasil, hay otro modelo de Ford que se destaca. Se trata de la pick-up compacta Maverick, que llega importada de México con arancel 0% por el acuerdo comercial entre ambos países, y que subió de 229 a 521 unidades en la comparación de enero con enero de los últimos dos años. En el primer mes alcanzó el 0,8% del mercado argentino.

El Haval H6 entró en
El Haval H6 entró en Argentina con versiones de combustión pero desde mayo comenzó a comercializarse también con la opción de motor híbrido dentro del cupo

Haval H6: 451 unidades

Este es otro C-SUV que llegó desde China, aunque el año pasado tenía una porción de mercado con las primeras unidades que no eran híbridas sino simplemente propulsadas por motor de combustión interna. Desde mayo empezó el desembarco de los autos del cupo, lo que le permitió terminar el año vendiendo en total 1.245 unidades. En enero este modelo se quedó con el 0,6% del mercado total.

Temas Relacionados

mercado automotorautos importadosautos cupoúltimas noticias

Últimas Noticias

Cuánto gasta en servicios públicos un hogar promedio del AMBA en febrero de 2026, según un informe privado

El ajuste reciente en los esquemas de subsidios y tarifas modificó la carga de los servicios públicos en los hogares, lo que afectó el poder adquisitivo y la distribución de los gastos en el Área Metropolitana

Cuánto gasta en servicios públicos

Mercados: Wall Street retoma las bajas y contagia a las acciones y los bonos argentinos

Los títulos tecnológicos arrastran a bajas de hasta 1% en los principales índices de Nueva York. Los ADR de bancos cae hasta 5% y el riesgo país argentino se sostiene en 518 puntos básicos

Mercados: Wall Street retoma las

La disputa por las cuentas sueldo resurge en el Congreso con la reforma laboral: cuánto pagan hoy las billeteras digitales

El PRO quiere que en el tratamiento de la ley en Diputados se incorpore la alternativa del pago de salarios a través de las “wallets”, hoy exclusividad de los bancos

La disputa por las cuentas

Qué hay que tener en cuenta antes de regresar en auto del fin de semana XXL: cuáles son los controles y documentos clave

Miles de autos retornan este martes a las grandes ciudades después de 4 días de descanso. Según el horario, será con mayor o menor flujo de autos en el camino, pero en cualquier caso hay condiciones que se repiten y forman parte de obligaciones y responsabilidades

Qué hay que tener en

ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 9

El cronograma oficial detalla los días de pago según la terminación del documento, incluyendo los montos que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones

ANSES: cuándo cobro en febrero
DEPORTES
River Plate enfrentará a Ciudad

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La colección de camisetas de Paulo Dybala: las dos de Boca Juniors que atesora y cómo comprobó que tenía una “trucha” de Maradona

El video del hijo de 11 años de una leyenda de la Fórmula 1 manejando en la nieve que recorre el mundo

La divertida presentación de Luis Ventura en Victoriano Arenas imitando el video más viral del momento

La furiosa crítica de Ralf Schumacher contra Colapinto tras el incidente que sufrió en los test de la Fórmula 1

TELESHOW
El carnaval de Wanda Nara

El carnaval de Wanda Nara con sus hijas y las de sus compañeras famosas: “Amigas, feriado y juegos en casa”

El llanto de Cinthia Fernández al aire y la reacción de Moria Casán: “Si querés llorar, llorá”

La increíble cocina de Florencia Bertotti y Federico Amador: el nuevo corazón de su casa deslumbra con estilo y calidez

Así fueron las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en Brasil: a pleno disfrute en la playa

La Joaqui y La Reini revolucionaron Masterchef: el show de Chucky y su novia que descolocó a todos

INFOBAE AMÉRICA

Manifestantes bloquearon carreteras en Beirut

Manifestantes bloquearon carreteras en Beirut contra los nuevos impuestos que elevan los precios del combustible

El arte surrealista de Leonora Carrington brilla en París con la mayor exposición dedicada a su obra

El régimen de Irán dijo que acordó con Estados Unidos las líneas generales para un posible pacto nuclear

El nuevo mercado de Santa Ana será un referente moderno en el occidente salvadoreño

Autoridades ambientales panameñas intensifican presencia en puntos críticos