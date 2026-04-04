El régimen de Irán amenazó con paralizar el tráfico marítimo a través del estrecho clave del Mar Rojo

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, habla durante una conferencia de prensa en Teherán, Irán (REUTERS)

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con bloquear el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Bab al Mandeb, un paso estratégico en el mar Rojo. Hasta el momento, el régimen de la república islámica mantiene un cierre completo del estrecho de Ormuz, el punto crítico por el que normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

En una publicación en X, Ghalibaf planteó: “¿Qué proporción del petróleo, GNL, trigo, arroz y fertilizantes globales transita por el estrecho de Bab al Mandeb?” y añadió: “¿Qué países y empresas representan los mayores volúmenes de tránsito por el estrecho?”.

El estrecho, clave para el comercio internacional, fue escenario de repetidos ataques contra embarcaciones por parte de los hutíes de Yemen, grupo rebelde aliado del régimen iraní. Las amenazas sobre Bab-el-Mandeb surgen en un contexto en el que Irán ya restrigió de manera significativa el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, lo que generó disrupciones económicas globales.

Los mercados del petróleo y las materias primas están ansiosos por ver señales de que el tráfico se está reanudando. Varios petroleros y portacontenedores lograron escapar del bloqueo en las semanas previas, pero la actividad fue seguida rápidamente por días de parálisis total.

Imagen satelital que muestra el estrecho de Bab al-Mandab frente a la costa de Yemen (REUTERS)

El presidente Donald Trump afirmó el que Estados Unidos podría “abrir” nuevamente el estrecho cercano a Irán y “tomar el petróleo” con “un poco más de tiempo”. Sin embago, a través de un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump no detalló cómo el país pondría fin al control iraní sobre la vía marítima ni a qué petróleo se refería.

“Con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, tomar el petróleo y hacer una fortuna. ¿Sería un manantial para el mundo?“, escribió el mandatario.

La distancia de casi 2.000 kilómetros entre Irán y el estrecho de Bab al-Mandeb no reduce la amenaza sobre esta vía estratégica. En la orilla oriental del paso opera el movimiento Ansar Allá —conocido como los hutíes—, que controla amplias zonas del norte y oeste de Yemen desde la toma de la capital, Saná, en 2014 y la expulsión del gobierno reconocido internacionalmente.

Los hutíes forman parte del llamado “eje de la resistencia”, la red regional de grupos armados respaldados por Teherán y opuestos a Israel y Estados Unidos. Entre estos actores también figuran Hezbollah en el Líbano y diversas milicias en Irak y Siria. De acuerdo con analistas citados por Euronews, atacar Bab al Mandeb resulta para Irán una opción menos costosa que defender Ormuz, ya que no requiere exponer directamente a sus propias fuerzas.

En esta imagen proporcionada por la Marina de Estados Unidos, los buques de asalto anfibio USS Carter Hall y USS Bataan navegan por el estrecho de Bab al-Mandeb, el 9 de agosto de 2023 (Mass Communications Spc. 2nd Class Moises Sandoval/U.S. Navy via AP)

A su vez, el cierre del estrecho de Ormuz podría provocar una crisis económica más grave que la causada por la pandemia de covid-19 si la situación se prolonga más de dos meses, advirtió el economista jefe de la FAO, el peruano Máximo Torero.

“Si el estrecho de Ormuz permanece cerrado entre 30 y 60 días más, las consecuencias en la producción y los precios de los alimentos pueden ser más serias que la crisis que se vivió durante la pandemia del covid-19 si no tenemos cuidado”, señaló Torero en una entrevista con EFE en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Roma.

El conflicto en Medio Oriente y, en particular, el cierre de Ormuz ya inciden en los precios de los alimentos, ya que por ese punto circula el 25% del petróleo mundial, entre el 20 y 30% de los fertilizantes globales, el 20% del gas natural y el 45 % del sulfuro, insumos esenciales para la agricultura y la producción alimentaria.

El último índice de precios de alimentos de la FAO, publicado hoy, alcanzó un promedio de 128,5 puntos en marzo, un 2,4% más que en febrero y un 1% por encima del mismo mes de 2025.

Buques de carga en el Golfo, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Jaima (REUTERS/Stringer/Archivo)

En el primer mes de conflicto, los fertilizantes subieron un 50%, afectando principalmente a países en periodo de siembra que deben adquirir insumos a precios elevados, como Bangladesh, India y Sri Lanka en Asia, y Sudán y Kenia en África. Según la FAO, estos países se encuentran en situación de mayor emergencia por el aumento de los fertilizantes.

Los países del Golfo pedirán defenderse de la agresión iraní en el estrecho de Ormuz

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) solicitó este jueves al Consejo de Seguridad de la ONU autorización para el uso de la fuerza con el objetivo de proteger el estrecho de Ormuz ante ataques de Irán. La petición se presenta en vísperas de una votación clave en la que los quince miembros del Consejo deberán decidir sobre una resolución impulsada por Bahréin y respaldada por los países árabes del Golfo y Estados Unidos.

La medida responde al cierre casi total de esta vía marítima estratégica por parte de Teherán, en represalia a los ataques estadounidenses e israelíes sobre territorio iraní, hechos que desencadenaron la actual ola de violencia en Medio Oriente.

Miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votan una resolución en la sede de Naciones Unidas, el 11 de marzo de 2026 (AP/Seth Wenig)

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed AlBudaiwi, denunció en Nueva York que Irán impuso severas restricciones al tránsito de buques comerciales y petroleros, llegando incluso a condicionar el paso de determinadas embarcaciones.

(Con información de EFE)