Estados Unidos duplicó a USD 40.000 millones su reaseguro para buques en el estrecho de Ormuz

FOTO DE ARCHIVO: Buques cisterna permanecen anclados debido a la disminución del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Mascate, Omán. 10 de marzo de 2026. REUTERS/Benoit Tessier

Estados Unidos duplicará, hasta alcanzar los 40.000 millones de dólares, su compromiso de proporcionar garantías de reaseguro a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, con la incorporación de nuevos socios aseguradores, entre ellos AIG y Berkshire Hathaway.

Esta medida, anunciada el viernes, representa el último esfuerzo estadounidense por aliviar la preocupación por esta vía marítima vital y fomentar la reanudación del tráfico, a pesar del bloqueo iraní y la persistencia de las hostilidades en la guerra que ya dura cinco semanas.

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) anunció el mes pasado un programa de reaseguro de 20.000 millones de dólares. El viernes, la agencia informó que Travelers, Liberty Mutual Insurance, Berkshire Hathaway, AIG, Starr y CNA se unirán a Chubb para aportar 20.000 millones de dólares adicionales en reaseguro para su programa marítimo.

El anuncio del viernes constituye la primera información relevante que la DFC ha revelado públicamente sobre su programa de reaseguro desde la creación del proyecto hace casi un mes. El cierre efectivo del estrecho, por donde normalmente transita aproximadamente una quinta parte del flujo mundial de petróleo y gas natural licuado, ha convulsionado los mercados y desencadenado una amplia crisis energética.

“Junto con Chubb, estas aseguradoras estadounidenses líderes aportan una amplia experiencia en la suscripción de pólizas marítimas y de guerra marítima, lo que fortalece nuestros esfuerzos para ayudar a restablecer la confianza en el comercio marítimo”, declaró Ben Black, director ejecutivo de la DFC, en un comunicado.

El viernes, Trump reiteró su frustración por el cierre del estrecho y la falta de apoyo de sus aliados para reabrir la vía marítima.

“Con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, extraer el petróleo y hacernos ricos”, publicó Trump en redes sociales. No quedó claro de inmediato qué medidas estaba considerando el presidente.

Infografía que muestra los puntos críticos y la densidad del tráfico marítimo de carga global en septiembre de 2024, destacando rutas vitales para el comercio mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, las navieras siguen mostrándose escépticas ante un regreso generalizado al estrecho de Ormuz, incluso después de la promesa de Trump de proteger a los buques y su discurso del miércoles en horario estelar, en el que reiteró que la guerra pronto terminará. La principal preocupación sobre el tránsito por esta ruta marítima es que pone en riesgo la vida de las tripulaciones, ya que Irán continúa amenazando a los buques con ataques de drones, misiles y minas acuáticas.

La DFC también indicó en el comunicado que la agencia y sus socios aseguradores determinarán qué buques son elegibles para el programa de reaseguro. Para calificar, la DFC exige a los solicitantes que proporcionen, entre otros datos, el país de origen y destino del buque; los principales beneficiarios finales del buque y su domicilio; el propietario de la carga y su domicilio; e información sobre las entidades financieras que financian los buques.

Recuperar la confianza de los transportistas dispuestos a transitar por el Estrecho de Ormuz es uno de los objetivos más urgentes de Estados Unidos. Los precios mundiales de la energía han aumentado debido a la escasez de una línea de suministro de petróleo esencial para los países. India, el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo y un importante comprador de gas, se ha visto particularmente afectada por la crisis.

En Estados Unidos, los precios de la gasolina han superado los 4 dólares por galón por primera vez desde 2022, lo que agrava aún más la situación de los consumidores estadounidenses, que ya enfrentan dificultades económicas.

FILE PHOTO: The silhouette of the oil and chemical tanker Habip Bayrak sails off the Gulf of Fos-sur-Mer, in Port-de-Bouc, France, March 12, 2026. REUTERS/Manon Cruz//File Photo

Si bien duplicar el compromiso de reaseguro amplía las garantías financieras, el programa aún carece de la promesa de escoltas navales que, en teoría, brindarían protección a las tripulaciones de los buques. E incluso así, podría no ser suficiente para convencer a los buques de reanudar las expediciones a través del estrecho.

“Las primas de los seguros bajarán —y la disposición de los operadores comerciales a asegurar y enviar cargamentos a través del estrecho aumentará— solo después de que se debiliten las capacidades militares de Irán", declaró Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group, una consultora con sede en Washington, a Bloomberg News a principios de esta semana.

(Bloomberg)