La brutal patada de una de las sorpresas de Lionel Scaloni en la Selección que le costó la expulsión en San Lorenzo-Estudiantes

San Lorenzo y Estudiantes de La Plata disputaron un partido intenso bajo la lluvia en el Nuevo Gasómetro por la fecha 13 del Torneo Apertura y en una de las acciones del segundo tiempo, el Pincha se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Tomás Palacios.

El defensor de 22 años, recientemente convocado por Lionel Scaloni para los últimos amistosos de la selección argentina, vio la tarjeta roja al protagonizar una brusca acción en el área rival al minuto 65 de juego. Ocurrió cuando Edwin Cetré lanzó un córner desde el sector derecho y Palacios, en la disputa aérea con Tripichio terminó impactando la suela de su botín en la cabeza del mediocampista de San Lorenzo, quien terminó con un corte en el cuello cabelludo.

En medio de los reclamos, el árbitro Sebastián Zunino pidió atención para el jugador del equipo local, pero no advirtió ninguna infracción previa. En el momento de discusión con Johan Romaña, el referí fue llamado a observar la acción desde el VAR y, luego de la revisión, comunicó al estadio su decisión final: “El jugador de Estudiantes de La Plata realiza una acción de juego brusco grave, por lo tanto la decisión final es tiro libre directo y tarjeta roja”.

La brutal patada de Tomás Palacios a Nicolás Tripichio que le valió la expulsión (Captura de video)

Tras ser expulsado, Palacios encaró a Zunino, disconforme por el fallo, pero fue rápidamente retirado de la escena por su compañero Leandro González Pirez. El talentoso futbolista se marchó del campo masticando bronca y deberá cumplir al menos una fecha de sanción en el próximo partido frente a Unión de Santa Fe en el estadio de Estudiantes el próximo sábado 11 de abril.

Tomás Palacios fue una de las sorpresas que dio Scaloni para los duelos frente a Mauritania y Zambia junto a Gabriel Rojas. El defensor de 22 años y 1.96 metros de altura se encuentra a préstamo en Estudiantes de La Plata. Con 9 partidos en el Pincha, el joven pampeano que surgió de las inferiores de Talleres de Córdoba tiene un buen juego aéreo y también puede desempeñarse como lateral derecho en caso de que la situación lo requiera. Estas condiciones hicieron que el técnico de la Selección le diera una chance en el equipo nacional, aunque aún no sumó minutos. Sí lo hizo en el amistoso con el combinado Sub 20 en Ezeiza y causó buenas impresiones.

Su buen rendimiento en la Sexta División de Talleres provocó que el Cacique Alexander Medina lo hiciera entrenar con la Primera hasta debutar con el equipo principal, con el que participó en 17 ocasiones de partidos oficiales. En 2024 fue cedido a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza, donde fue una de las figuras. Su rendimiento hizo que el Inter de Milán decidiera comprar su ficha en unos7 millones de dólares en agosto de 2024. El conjunto neroazzurro lo terminó dando a préstamo al Monza de la Serie A, donde jugó 8 encuentros antes de ser cedido a préstamo y con opción de compra a Estudiantes.