Tras la derrota de Vélez y el triunfo de San Lorenzo, así están las posiciones del Torneo Apertura y de la Tabla Anual

Gimnasia venció a Vélez en su casa (@Vélez)

Luego de un leve receso por la fecha FIFA de selecciones, que obligó a frenar la actividad, la Liga Profesional de Fútbol retomó su marcha el miércoles y el día viernes contó con tres partidos. La fase regular campeonato comienza a entrar en su instancia final y con solo cinco jornadas, hay equipos que están a un paso de la siguiente ronda y otros que comienzan a perfilarse para lograrlo.

La jornada del viernes se inició con la agónica derrota de Vélez Sarsfield sobre Gimnasia de Mendoza por 3-2. Al Fortín se le escapó el triunfo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie en los últimos minutos, pero mantuvo la punta por la caída de Estudiantes. En la Tabla Anual marcha segundo por detrás de Independiente Rivadavia (26), aunque también puede quedar relegado. Del otro lado, el Lobo mendocino visitará a Platense el domingo 12.

La actividad del viernes continuó en Santa Fe con el triunfo de Unión por 2-0 ante Deportivo Riestra, que dejó al Tatengue consolidado en puestos de playoff. El plato fuerte de la jornada estuvo en el Nuevo Gasómetro con el duelo entre San Lorenzo y Estudiantes de La Plata. El Ciclón se quedó con el triunfo por la mínima diferencia y escaló posiciones en la Zona A, mientras que el Pincha no pudo alcanzar a Vélez en la cima.

San Lorenzo derrotó a Estudiantes de La Plata (Crédito: Fotobaires)

El empate sin goles entre Lanús y Platense en La Fortaleza marcó el inicio de la jornada 13 del Torneo Apertura. El Granate dejó pasar la chance de ser el nuevo escolta y quedó en la quinta posición de la Zona A con 19 puntos. El Calamar, por su parte, escaló al octavo lugar con 15 unidades, pero no aseguró la permanencia en esta fecha en su puesto que le permite acceder a los playoffs.

El jueves la acción continuó con tres partidos, donde el plato fuerte fue el que protagonizaron Boca Juniors y Talleres en Córdoba. El Xeneize logró un gran triunfo por 1 a 0 con gol de Adam Bareiro y con 20 puntos se colocó en el tercer puesto de la Zona A, un dos unidades de la cima. La T, por su parte, permanece en el sexto lugar con 18.

Además, por la Zona B, Barracas Central cayó 2-1 ante Sarmiento de Junín, que quedó a un paso de ingresar en la zona de clasificación a los octavos de final. Por el mismo grupo, el líder Independiente Rivadavia venció 2-0 a Tigre en Victoria y se afianzó en lo más alto de la tabla.

La continuación de la fecha 13 será con tres partidos el sábado. Luego del choque entre Aldosivi y Estudiantes Río Cuarto desde las 13:30, se disputará el Clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing a partir de las 17:30. Rosario Central y Atlético Tucumán bajarán el telón a las 21:00.

La jornada dominical arrancará con el duelo entre Gimnasia y Huracán en La Plata a las 15:30. Más tarde, desde las 18, River Plate recibirá a Belgrano en el Monumental. En un choque clave por la zona baja, Central Córdoba jugará contra Newell’s a partir de las 20:30.

La fecha 13 del Torneo Apertura finalizará el día lunes con dos encuentros: Argentinos Juniors recibirá a Banfield a las 19:00 e Instituto hará lo propio en Córdoba contra Defensa y Justicia desde las 21:15.

LA AGENDA COMPLETA DE LA FECHA 13

Jueves 2 de abril

LANÚS 0-0 PLATENSE

BARRACAS CENTRAL 1-2 SARMIENTO

TIGRE 0-2 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

TALLERES 0-1 BOCA

Viernes 3 de abril

GIMNASIA DE MENDOZA 3-2 VÉLEZ

UNIÓN 1-0 DEPORTIVO RIESTRA

SAN LORENZO 1-0 ESTUDIANTES

Sábado 4 de abril

13:30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B (ESPN Premium)

17:30 Independiente – Racing – Interzonal (TNT Sports/ ESPN Premium)

21:00 Rosario Central – Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)

Domingo 5 de abril

15:30 Gimnasia – Huracán – Zona B (ESPN Premium)

18:00 River – Belgrano – Zona B (TNT Sports)

20:30 Central Córdoba – Newell’s – Zona A (ESPN Premium)

Lunes 6 de abril

19:00 Argentinos – Banfield – Zona B (ESPN Premium)

21:15 Instituto – Defensa y Justicia – Zona A (TNT Sports)

LAS POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL