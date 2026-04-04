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El nuevo tatuaje de Ian Lucas que esconde un profundo significado

El reciente campeón de MasterChef Celebrity dejó boquiabierta a su comunidad al mostrar su nuevo tatuaje, mientras se prepara para nuevos proyectos

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Tras consagrarse en la final de MasterChef Celebrity (Telefe), y su alejamiento de Evangelina Anderson, Ian Lucas enfoca su energía en sus próximos proyectos. En ese marco, mientras ultima detalles para trabajar temporalmente en México, el joven se hizo un nuevo tatuaje, el cual esconde un profundo significado.

Este viernes, el ganador del reality culinario sorprendió a su comunidad de seis millones de seguidores con un llamativo video. En clip se observa al joven con el torso desnudo, sonriente, mientras un tatuador trabaja en su hombro derecho. Cuando Lucas acerca el celular se observa que se trata de dos angelitos, los cuales están espalda con espalda.

En realidad, lo que comúnmente llamamos “angelitos”, esos infantes regordetes, se llaman putti, plural de putto, en italiano que son representados por unos niños pequeños, casi siempre desnudos y con diminutas alas en sus espaldas. Estos son una representación de la imagen del dios Cupido, que del ámbito pagano fueron incorporados en los templos, sobre todo en el barroco como ornamentación, creando así confusión entre las representaciones de los ángeles y los putti.

A finales de marzo, Ian Lucas definió su vínculo con Evangelina Anderson como un tema concluido y expresó su intención de dejar atrás esa etapa. El joven explicó en el programa Infama (América), conducido por Marcela Tauro, que no contempla una reconciliación porque considera superada esa parte de su vida. Desde diciembre, tras el final de la relación, su interés se orienta a comenzar una nueva vida amorosa alejada del mundo mediático y manifestó su cansancio por las reiteradas consultas sobre la modelo.

El nuevo tatuaje de Ian Lucas que causó furor entre sus seguidores
El nuevo tatuaje de Ian Lucas que causó furor entre sus seguidores (Instagram)

Durante la charla, Ian fue consultado sobre su incomodidad al recibir preguntas acerca de Evangelina. Ante la pregunta sobre el nivel de molestia, respondió, con firmeza y entre risas: “¡Cien! Hay un montón de cosas lindas para hablar, pero eso ya está”.

Luego, expresó su deseo de reiniciar su vida sentimental con una persona ajena al ambiente mediático, al considerar que la experiencia anterior fue muy intensa. Respecto a la posibilidad de compartir proyectos laborales en el futuro, Ian mostró apertura: “Nunca dejaría a nadie sin trabajo”. Dejó en claro que distingue entre lo profesional y lo personal, y que su decisión de cerrar el vínculo amoroso es definitiva.

Respecto a una posible colaboración con la modelo en el trabajo, Lucas indicó que no descarta la opción, aunque aseguró que cualquier conexión entre ambos quedaría limitada al ámbito laboral. Así, el joven dejó en claro que no tiene planes de reconciliación y se muestra abierto solo a la idea de coincidir en espacios profesionales si surge la oportunidad.

DESENCRIPTADOS CON IAN LUCAS
(Candela Teicheira)

En diálogo con Grego Rossello para Fernet con Grego, Ian contó que su acercamiento a las redes sociales no respondió a un deseo de fama, sino a la necesidad de escapar de una situación familiar compleja. “Cuando empecé fue para distraerme de la separación de mis papás”, relató. En un hogar marcado por las peleas constantes, asumió responsabilidades desde muy joven.

Aunque en 2023 su canal fue uno de los de mayor crecimiento global, el bienestar emocional de Ian no acompañó ese éxito. La presión de mantener un ritmo exigente le pasó factura. “Caí en depresión, tuve que tomar ansiolíticos, no podía dormir de noche y me despertaba ahogado”, confesó al describir episodios de angustia que lo llevaron a frenar su actividad.

Advirtió que el éxito económico no asegura la felicidad y subrayó la importancia de la salud mental. Luego de tocar fondo, decidió reducir el ritmo de trabajo. Actualmente, tras ganar el certamen culinario más importante de Sudamérica, afirma que por fin puede disfrutar de sus logros sin sentir asfixia.

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