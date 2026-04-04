Una figura del fútbol argentino desafió al Dibu Martínez y el arquero de la Selección le respondió: “Después te mando”

El arquero de Riestra le envío un mensaje y la figura de la Selección le respondió

Ignacio Arce y Emiliano Martínez conservan una larga amistad que se remonta a su época de compañeros en el plantel que disputó el Sudamericano Sub-17 de 2009 con la selección argentina. Más allá de que sus caminos depararon diferentes destinos, ambos arqueros han demostrado que mantienen el contacto y esta semana se dio un curioso intercambio entre ambos en redes sociales con un desafío del guardameta de Riestra al Dibu, quien prometió un segundo capítulo en este intercambio.

Nacho Arce aprovechó que su amigo había alcanzado las 41 vallas invictas en la Mayor tras el 5-0 a Zambia en la Bombonera para grabar un video en una de las prácticas del Malevo y retarlo al juego de embocar una pelota en un arco de pequeñas dimensiones: “Che, Dibu, vos que sos el mejor arquero del mundo, lo hiciste muy fácil, boludo. Mirá, yo te la complico. Después competimos”.

El ex Unión de Santa Fe y San Martín de Tucumán, entre otros equipos, asestó al objetivo en una ocasión sobre dos intentos y concluyó el mensaje: “Listo. De dos tiros metí uno, cincuenta por ciento”.

Este video fue subido a la cuenta oficial de Arce en Instagram y lo arrobó a Emiliano Martínez. Eso hizo que le llegue con mayor facilidad al arquero del Aston Villa, quien emitió su respuesta y aceptó el desafío planteado por su colega: “Está cerca eh, después te mando”.

El arquero de Riestra conto los dos errores que lo sacaron del arco de la Seleccion y las veces que fue el profesor de ingles del hombre de Aston Villa

Un año atrás, Ignacio Arce concedió una entrevista en Líbero vs., ciclo de entrevistas de TyC Sports, donde fue consultado por esta relación, luego de coincidir como arqueros de la Selección Juvenil en el Sudamericano Sub 17 y el Mundial de la categoría, disputado en Nigeria, en el que Dibu le ganó el puesto: “Tenemos buena relación, mantenemos el contacto. Le mandó un video a mi hijo por su cumpleaños. Tengo su camiseta, tengo sus guantes. De mí no tiene nada él, la de él vale más. Su camiseta la tengo guardada en un lugar muy especial para mí”.

Además, confesó una intimidad de las concentraciones, donde compartían habitación: “Él ya estaba en Inglaterra y estudiaba inglés. Es muy capaz, la cabeza de él va más allá, por algo llegó a donde llegó. Hacía las tareas, y hacía que yo le tome. Imagínate yo hablando inglés, ja. En tres meses, Dibu hablaba inglés y era el coordinador. Cuando hacíamos la gira, lo llamaban a él para que hable con los del aeropuerto”.

Ambos se reencontraron en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA en marzo de 2025 en la antesala a dos duelos de las Eliminatorias Sudamericanas contra Uruguay y Brasil. Se intercambiaron las camisetas y disfrutaron de un momento de relajación tomando mates en Ezeiza. “Crack”, escribió Martínez en redes sociales con una imagen del encuentro.

El encuentro del Dibu Martínez con Nacho Arce en Ezeiza

Más allá de los caminos diferentes que tomaron cada una de sus carreras, Ignacio Arce es uno de los arqueros más importantes de la Liga Profesional y sus aportes bajo los tres palos fueron cruciales para que Deportivo Riestra haya tenido una racha de 27 partidos sin perder como local. Su estilo arriesgado y el buen dominio de la pelota con los pies lo ha llevado a ofrecer distintas escenas en el fútbol argentino, entre ellas una salida desde el fondo a lo Magic Johnson, la leyenda de la NBA: amagó con realizar un saque largo con sus pies y finalmente soltó el balón por detrás de su cuerpo y habilitó a un compañero.

Sin embargo, su perfil con similitudes al Loco Gatti le ha traído problemas, como este viernes en la derrota 2-0 ante Unión en Santa Fe. Sobre el final del duelo, con todo el Malevo buscando el empate, entregó mal un pase en mitad de cancha y Cristian Tarragona definió con el arco vacío para el segundo tanto del Tatengue.

*El resumen de Unión-Riestra