Luca Bertoldi, el hijo de Zulemita Menem, debutó como modelo: sofisticación, frescura y complicidad con Sofía Solá

Luca Bertoldi Menem, hijo de Zulemita Menem, posa con elegancia, afianzándose como una figura prominente en el mundo del modelaje (Instagram)

Luca Bertoldi Menem, hijo de Zulemita Menem y nieto del expresidente, debutó en el mundo del modelaje acompañado por Sofía Solá, hija de Maru Botana. Ambos jóvenes, representantes de una nueva generación con proyección pública, se unieron en un evento de la casa SAIACH, que marcó el inicio del joven en el ámbito de la moda y dejó ver la química y frescura de dos herederos de apellidos emblemáticos en la vida argentina.

En las imágenes, Luca se mostró seguro y sereno, con un magnetismo natural ante la cámara. Lució un traje claro de lino y camisa blanca en diferentes escenarios, alternando entre retratos en primer plano y escenas de ambiente elegante, como una mesa decorada con flores y copas de vino. El entorno y la luz tenue reforzaron la impronta sofisticada y el aire clásico de la producción, donde cada detalle sumó a la atmósfera de distinción.

Todo sucedió en la velada por el 25° aniversario de la casa SAIACH en su residencia de Av. Callao y Av. Presidente Quintana bajo el nombre SAIACH L’OUVERTURE, marcando el comienzo de un ciclo de celebraciones que se desarrollarán a lo largo del año.

La noche comenzó con una comida íntima dedicada a la nueva generación SAIACH,-Sofía Sola, Luca Bertoldi Menen, Francisco Villa Picasso, Jazmín Agulla, Miranda Saponara,Nicolás Dipace, Sofía Ferran y Felipe Hurtado-, todos vestidos con la nueva colección de Saiach, en un encuentro privado que celebró el vínculo entre el legado de la maison y su proyección hacia el futuro.

Luego, el evento continuó con un cóctel, realizado por Faena Catering, que convocó a periodistas, celebrities y amigos de la casa, consolidando este primer encuentro como un brindis de bienvenida a un año clave para la firma.

Durante la velada, SAIACH presentó oficialmente una nueva dimensión dentro de su universo creativo: la apertura hacia una propuesta joven y contemporánea.

Luca Bertoldi Menem y Sofía Solá, posaron juntos y eligieron colores arena para sus respectivos looks

Un comienzo promisorio

Pero además, el debut como modelo se dio pocos días después de que Luca cumpliera 22 años, un aniversario que Zulemita celebró con un mensaje especial en redes sociales. “Hace 22 años llegaste para transformarlo todo. Aquel 29 de marzo volvimos a encontrarle sentido a nuestras vidas, llenaste de alegría el corazón de tus abuelos, que gracias a tu llegada volvieron a sonreír”, escribió la hija de Carlos Saúl en el posteo que le dedicó a su hijo mayor.

“Por vos entendimos que Dios, a veces quita, pero también da. Sos la protección y el ejemplo permanente para tu hermano, que encuentra en vos a su mejor amigo y compañero incondicional. Que tu Fe en Dios te siga guiando siempre por el camino correcto. Mi hijo, mi ángel, mi orgullo. Te amo”, escribió Zulemita, reflejando el profundo vínculo familiar y el orgullo por el presente que Luca comienza a construir.

Luca Bertoldi Menem, hijo de Zulemita Menem, es visto posando elegantemente durante un evento, consolidando su carrera como modelo.

La hija de Maru Botana armó su lista de condiciones para enamorarse

Sofía Solá, quien posó junto a Luca, publicó días atrás un video espontáneo y distendido, inspirado en un juego que hizo su amiga Simona. Allí fue evaluando —entre risas y sinceridad— las actitudes y características que para ella suman o restan en una relación.

Comenzó por un aspecto que no la afecta: “‘No tiene ex’. No me molesta nada que no tenga ex, pues yo tampoco tengo ex. Así que diez”. ¿Qué pasa si el candidato tiene fotos con su expareja en Instagram? “No me molesta”. Pero si “no tiene tiempo para mí”, marca una alarma: “Me parece muy malo porque significaría que no nos veamos. Entonces que no sea mi novio. Así que le voy a poner un cuatro”. En cuanto a gustos, admitió: “No mira series ni pelis, es medio aburrido, pero... cinco”.

Si el chico “habla mal de mis amigos”, Sofía es tajante: “Es muy mala. Tres”. ¿Ser arquero? “No me molesta. Ocho”. Sobre “vende contenido”, aclaró entre risas que no sabe bien a qué se refiere, pero fue indulgente: “Siete”. Los fines de semana, ¿descanso o plan?: “Los findes no quiere hacer nada. Seis. Porque nos podemos ver en la semana, pero el finde está bueno que nos veamos también. Aparte sospechoso. Seis”.

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, contó cuáles son los requisitos que tiene que tener un hombre

Las “dos peores” para el final: “Es distinto cuando estamos con los amigos. Es muy mala. Me mato, creo que le voy a poner en uno”. Por último, “no sabe ahorrar”: “No es la peor, vive la vida, pero si no ahorra ni un peso, es raro. Falta de conciencia por ahí. Pero es un dos”.

Sofía cerró el ranking con su estilo espontáneo: “Qué rápida que fui, ¿no? Pero bueno, chicos, ese es mi domingo de acá. Los amo”.