Argentina pisa fuerte: los seis tenistas que van por la definición en el ATP tour

Este sábado, los tenistas argentinos serán protagonistas en distintas semifinales del tour: en Marrakech, Marco Trungelliti y Camilo Ugo Carabelli; en Houston, Román Burruchaga y Thiago Tirante; en Bucarest, Mariano Navone; y en Bogotá, Jazmín Ortenzi. Todos los encuentros podrán verse en vivo por Disney+.

Con la llegada de la gira europea sobre polvo de ladrillo, superficie históricamente favorable, La Legión nacional pisa fuerte en el circuito mayor. En Houston, Thiago Tirante (70°) dio el golpe de la jornada al eliminar al estadounidense Ben Shelton (9°), primer cabeza de serie, por 6-7(5), 6-3 y 6-4.

Con este triunfo, el albiceleste llegó a su segunda semifinal como profesional y consiguió un hito: sumar su segunda victoria frente a un jugador del Top 10. Hasta entonces, solo había enfrentado a un rival de esa categoría, cuando venció al ruso Andrey Rublev en los cuartos de final de Bastad 2024, entonces número 8 del ranking mundial.

Por un lugar en la final, el bonaerense se medirá ante su compatriota Román Burruchaga (77°), reciente campeón del Challenger de San Pablo, quien superó en los cuartos de final al local Learner Tien (22°) por 7-5 y 6-4.

El historial entre ambos marca cuatro enfrentamientos en la segunda categoría del tour, con tres victorias para Burru y una para Thiago. El último choque se dio en Mauthausen 2025 y quedó en manos del porteño.

La organización programó el juego en la cancha central, no antes de las 13:00 (hora argentina).

Marco Trungelliti disputará las semifinales del ATP de Marrakech

En Marrakech, Marco Trungelliti, a sus 36 años, vive una semana de ensueño: por primera vez ingresó al Top 100 mundial, alcanzando el puesto 85 en el ranking en vivo. De consagrarse campeón, podría escalar hasta la posición 63, tras superar en tres sets al francés Corentin Moutet por 4-6, 6-3 y 6-4.

Para disputar la final del torneo marroquí, Trungelliti se medirá por primera vez ante el italoargentino Luciano Darderi (19°), primer cabeza de serie, quien llegó a esta instancia tras la no presentación de su rival en cuartos, el alemán Yannick Hanfmann (61°). El duelo está programado para el primer turno de la cancha central, no antes de las 09:00.

El otro representante argentino en Marrakech será Camilo Ugo Carabelli (67°), quien mostró valentía al remontar en los cuartos de final ante el francés Luca Van Assche (109°) por 0-6, 6-3 y 6-2. Con la ilusión de disputar el título, el Brujo se medirá con el español Rafael Jodar (89°), que avanzó tras el retiro del francés Alexandre Muller (94°) cuando el marcador estaba 6-2 y 2-0. El encuentro se jugará al término de la primera semifinal.

Por su parte, Mariano Navone (60°) recuperó la confianza en la cancha desde la llegada de su nuevo entrenador, Alberto Luli Mancini. En sus últimas diez presentaciones cosechó nueve victorias, incluido el título del Challenger 175 de Cap Cana sobre canchas duras, sufriendo apenas una derrota. El albiceleste llegó a las semifinales tras superar al eslovaco Alex Molcan por 3-6, 6-2 y 6-3, y ahora se medirá con el neerlandés Botic van de Zandschulp (62°) en la cancha central, no antes de las 07:00.

Jazmín Ortenzi (206°) sigue dando que hablar. Tras ganar por primera vez sus tres partidos en un cuadro principal de un WTA 250 en Bogotá, venció a la española Irene Burillo (129°) en el debut; en octavos de final dio el golpe ante la colombiana Camila Osorio (54°); y este viernes hizo lo propio en cuartos de final contra su compatriota Julia Riera (186°).

Este sábado, Ortenzi se medirá con la checa Marie Bouzkova (26°), primera cabeza de serie, en busca de un lugar en la final. El partido está programado desde las 13:00.