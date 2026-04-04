Jimena Barón mostró el susto que sufrió en el campo al querer recolectar huevos de gallina: “Me atacan”

El susto que sufrió Jimena Barón en el campo

Después de varias idas y vueltas, y problemas mecánicos, Jimena Barón logró llegar a la provincia de Corrientes para vivir un fin de semana en familia en el campo. Fiel a su estilo, este viernes, la influencer mostró el detrás de escena de su estadía en la ciudad de Goya. Como si fuera poco, lejos del glamour de otros viajes, la cantante sorprendió a sus seguidores al compartir el susto que se llevó cuando intentaba hacer una de las típicas tareas del campo: recolectar huevos.

Todo comenzó cuando Barón se mostró en el gallinero. “Mantenete al día con los Barón - Palleiros”, escribió la influencer, describiendo la situación que había atravesado. En los primeros segundos del clip se observa a la cantante observando a las gallinas en su hogar. Sin embargo, cuando Jimena intenta tomar un huevo, esta retrocedió y dijo: “Pica, pica. No quiere que me lleve su huevo”.

Al mismo tiempo, Matías la observaba y comentaba: “Dale, agarrá el huevo. Pero dejá el teléfono”. En un intento por explicar su situación y sus nervios, Barón detalló: “Hay un huevo, pusiste poco hija de p...somos ocho. No veo y me atacan. Hablale vos a ella”.

Al ver la situación, el joven que acompañaba a la influencer le comentó: “Poné ese huevo en el balde”. Segundos después, la intérprete de “La Cobra” reunió valor y estiró su mano nuevamente, sin embargo, instantes después desistió: “Ay, no, no sé, no puedo, no puedo. No puede tener algo vivo, ¿no?”.

En medio de su viaje a Corrientes, Jimena Barón contó el mal momento que vivieron con el auto (Instagram)

Nuevamente, con la idea de tranquilizarla, el joven correntino le dijo: “Nada, no hay nada ahí. Es de hoy, lo puso hoy. Ahora junta el que está abajo de la gallina”. Aún así, Jimena no pudo logar su cometido y expresó: “No, ni en p.... Andá vos”.

Horas antes, a través de sus redes, Jimena Barón expuso una vez más los contratiempos que suelen atravesar los viajes familiares, lejos de la imagen idealizada. La cantante y actriz emprendió rumbo a Corrientes junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos, Momo y Arturo. El plan de una escapada durante un fin de semana largo se desmoronó y el recorrido se volvió una sucesión de situaciones imprevistas: discusiones, refrigerios improvisados y un regreso anticipado al hogar.

Durante el trayecto, Barón compartió en redes sociales un video en el que se veía a Palleiro descendiendo del auto en una gomería. “Fantástico”, escribió la artista mientras su pareja conversaba con el personal del lugar. Más tarde, se grabó usando un filtro y relató: “Hola, chicos. Bueno, no sabemos qué pasó, si se pinchó la rueda o qué. Frenamos acá. Los muchachos estaban comiendo un sanguchito, los estamos esperando, pero no está saliendo todo tan bien”.

Barón también describió la reacción de Palleiro ante el inconveniente mecánico: “A Matías eso le molesta, a mí también, y no se ocupa de las cosas suyas. Entonces estamos con el tema de tantas cosas querés. Bueno, estate a la altura de lo que querés, siendo responsable, acordándote, organizando tus cosas. Y eso sería más o menos lo que está pasando. Yo estoy medio zen, entonces también irrita que yo proponga todo el tiempo. Estamos en sintonías que no están buenas, hacemos un cambio. Entonces chocamos todos, entre que yo estoy ya medio Buda, se complica”.

La intérprete de “La Cobra” relató con humor el susto que se llevó al recolectar huevos, mientras su pareja y sus hijos la animaban a superar el desafío rural

La familia no logró llegar a destino y debió regresar a casa. “Después de siete horas de auto, llegamos. A casa”, publicó Barón, junto a una imagen con los bolsos y los huevos de Pascua. Para remarcar su intención de continuar el viaje, subió una foto de su despertador marcando las cuatro de la mañana y agregó: “Un pequeño percance (ya resuelto) con el auto. Mañana retomamos el viaje en este precioso y práctico horario”.

Barón sumó así otro capítulo a sus relatos sobre viajes familiares. En abril pasado, durante una escapada a Quequén en su séptimo mes de embarazo, inició la crónica desde el auto con una selfie y la frase: “Adivinen si nos estamos yendo a Quequén”. Lo que parecía un traslado apacible derivó en una cadena de incidentes inesperados que ella misma resumió como “prófugos”.

Desde el inicio del viaje, surgieron diferencias en las expectativas. Mientras Matías imaginaba escenas familiares en la playa, Barón se representaba a sí misma como un elefante marino en la arena. “Lo que se imagina Matías y lo que me imagino yo”, escribió en dos publicaciones que provocaron risas entre sus seguidores. La logística también generó tensiones: “Estamos comiendo en el auto porque Matías calculó que llegábamos ‘perfecto’ a almorzar en casa con Momo saliendo 12:30 del colegio en Barrio Norte, yendo hasta nuestra casa en Colegiales a almorzar antes de salir puntuales 13:10 a Quequén”. La escena real fue distinta: papas fritas en un bowl sobre las piernas, el auto detenido y una sonrisa resignada. “Algo que por supuesto no iba a pasar en ningún reloj del mundo”, escribió.

La noche previa, la pareja había conversado sobre la idea de disfrutar el viaje sin apuros. “Por favor, vayamos a Quequén, pero disfrutando, sin correr”, coincidieron. Barón luego cuestionó: “¿Por qué no se puede viajar tomando mate, riendo, contemplando el horizonte como si no hubiera un mañana?”. Matías respondió en su perfil de Instagram que sí lo hicieron durante todo el trayecto, pero Barón lo desmintió: “Mentira absoluta. Su termo está roto y el agua estaba tibia, por ende no se tomó mate”.

Entre reclamos, humor y resignación, Jimena Barón convirtió una vez más un viaje frustrado en material para compartir con sus seguidores, mostrando que la espontaneidad y el sentido del humor pueden transformar cualquier inconveniente en una anécdota.