El gobierno de Kicillof cuestionó el rumbo económico y alertó por la caída del consumo

El ministro Augusto Costa alerta sobre el cierre de comercios y la pérdida de empleo en la provincia de Buenos Aires debido al rumbo económico

“Lo que uno ve recorriendo toda la provincia es comercios que cierran, fábricas que despiden o suspenden trabajadores, comercios que no pueden llegar a los niveles de ventas necesarios para poder sostenerse, mucha pérdida de empleo en los diferentes sectores, pérdida de empleo formal”, advirtió Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, durante una entrevista con Infobae en Vivo Al Amanecer. El funcionario describió un escenario de fuerte deterioro en los sectores productivos como consecuencia directa de la política económica nacional.

El funcionario señaló que “el plan económico que implementa el Gobierno nacional castiga especialmente a los sectores productivo”. Continuamente, Costa analizó el desempeño del turismo provincial en la actual temporada de verano. Presentó datos oficiales que reflejan la magnitud de la caída: “Este año, hasta este momento de temporada, que es cuando ya estamos entrando en la parte final, visitaron la provincia 6.600.000 turistas, lo que es un 5% menos que el año pasado, pero implica 830.000 turistas menos que hace dos años”.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar y se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Según el ministro, “la temporada es muy mala desde el punto de vista de las expectativas que tenía el sector y las necesidades que tienen los operadores y los trabajadores del turístico”. Y agregó: “La gran mayoría de los que no veranearon en la provincia de Buenos Aires se quedaron en su casa porque no llegaban a fin de mes. Y los que vinieron, vinieron por poquitos días”.

La caída del turismo en Buenos Aires se traduce en 830.000 visitantes menos respecto a hace dos años, según datos oficiales del sector

Además, subrayó el cambio en los hábitos de quienes pudieron viajar: “El turismo dejó de ser un descanso de una semana, de diez días, y es un turismo de escapada de fin de semana. Se desplomó el consumo”. En sintonía, precisó: “Respecto al año pasado, en los centros turísticos hay un 25% menos de consumo”.

Al ser consultado por Infobae en Vivo sobre las dificultades particulares de los empresarios y comerciantes, Costa describió un panorama marcado por la competencia extranjera y la situación cambiaria: “Lo que está habiendo es una competencia desleal de los destinos del exterior respecto a la provincia. El tipo de cambio no competitivo porque el Gobierno tomó la decisión política de intervenir en el mercado cambiario e impedir que el dólar suba. Eso hace que se encarezcan los destinos argentinos respecto al exterior”.

Y añadió: “La subida de costos y la caída de demanda por la pérdida de poder adquisitivo lo que hizo fue disminuir los márgenes de rentabilidad a niveles mínimos, haciendo un esfuerzo enorme los comerciantes, prestadores turísticos para mantener la calidad de los servicios”.

Costa hizo hincapié también en la ausencia de medidas nacionales para proteger y reactivar a los sectores golpeados: “El Gobierno nacional se retiró de sus responsabilidades de fomentar la producción y particularmente el turismo local. Están sin ningún tipo de política activa para acompañar al sector y hoy la realidad es que si no fuera por el estado provincial y por los municipios sería muy difícil sostener esta temporada”.

Augusto Costa advierte que las medidas del Gobierno nacional difícilmente mejoren la vida de la gente, a pesar de las expectativas sociales existentes (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Sobre la reforma de las leyes laborales, el ministro expresó ante Infobae: “Había que hacer una reforma de las leyes laborales. Eso no hay dudas, porque hay muchos aspectos para mejorar. Pero el sentido de la ley no es ni el que necesita la producción y sobre todo los trabajadores en la Argentina, ni es lo que reclamaban los empresarios, la mayoría de los empresarios pymes”.

Costa observó: “Es un reclamo de las grandes empresas, pero hablando con cientos y miles de empresarios pequeños por toda la provincia, en ningún momento aparece la situación de la legislación laboral como un factor determinante en el funcionamiento del negocio ni en la generación de empleo”.

Y alertó: “Lo que se intentó romper ahora es la posibilidad de los trabajadores de poder discutir sus condiciones de trabajo en situaciones de mayor paridad respecto a los empleadores, sobre todo a los grandes empleadores. Y esto no beneficia en nada a las pymes”.

Respecto a la interpretación del apoyo social al actual gobierno nacional, Costa manifestó: “Hay mucha gente que genuinamente está esperanzada en que lo que dice el Gobierno nacional de que el sufrimiento y todo el esfuerzo que está haciendo gran parte de la sociedad va a rendir sus frutos o va a traer resultados positivos en el futuro. Y eso me parece válido y es una esperanza que mucha gente tiene y creo que eso se ve”.

No obstante, advirtió sobre los límites de esa expectativa: “Mi visión es que nunca va a llegar ese día en que lo que promete Milei y este gobierno va a llegar a mejorar las condiciones de vida de la gente por el tipo de gobierno y por el tipo de política”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo.

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae