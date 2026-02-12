YPF, Eni y XRG firmaron el acuerdo para avanzar con el proyecto de GNL en la Argentina

La alianza con XRG, brazo internacional de ADNOC, refuerza el posicionamiento global de YPF y acelera el desarrollo de la plataforma de GNL (YPF)

La petrolera nacional YPF, la italiana Eni y XRG, brazo internacional de inversiones energéticas de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc), finalmente firmaron este jueves un acuerdo de desarrollo conjunto (Joint Development Agreement, JDA) para avanzar en el proyecto Argentina LNG, enfocado en la producción y licuefacción de gas natural con destino a la exportación, informó YPF mediante un comunicado de prensa.

Según el parte, “Argentina LNG prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, a través de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 MTPA. El proyecto está diseñado para integrar las etapas de producción, procesamiento, transporte y exportación de GNL”.

Además, remarca que la firma del JDA representa un nuevo hito para el proyecto, ya que establece el plan de trabajo que permitirá a las partes avanzar hacia la siguiente etapa de desarrollo. En este marco, los socios llevarán adelante la Ingeniería Básica (Front-End Engineering Design – FEED) y otras actividades asociadas, incluyendo tareas de ingeniería, estructuración técnica y los principales frentes de trabajo comerciales y de financiamiento, precisó el comunicado de YPF.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, remarcó que la incorporación de XRG fortalece el proyecto y posiciona a Argentina LNG como una de las iniciativas más relevantes a nivel global. “Este nuevo paso marca la incorporación formal de XRG al proyecto que venimos desarrollando junto con Eni. Contar con dos jugadores de clase mundial nos permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global. A partir de ahora, continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la Decisión Final de Inversión durante la segunda mitad de 2026”, remarcó.

Por su parte, Guido Brusco, Chief Operating Officer de Global Natural Resources de Eni, comentó que “con la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto se suma un nuevo socio – XRG – a Argentina LNG” y que el proyecto “se perfila como una de las oportunidades más prometedoras del escenario global del gas. El proyecto avanza reflejando liderazgo tecnológico y una visión estratégica de largo plazo”.

Finalmente, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, afirmó: “El potencial de Argentina LNG es significativo, y este acuerdo marca un hito importante en el desarrollo del proyecto. YPF, Eni y XRG comparten la ambición de avanzar en un proyecto de GNL de gran escala que contribuya a un suministro energético confiable y flexible para los mercados internacionales, al tiempo que genera valor de largo plazo para los socios y las comunidades locales”.

YPF y Eni habían anunciado, en noviembre pasado en Abu Dhabi, Emiratos Arabes, la firma de un acuerdo preliminar con XRG para sumar al gigante árabe al proyecto de GNL. El anuncio se había realizado en el marco de la ADIPEC Exhibition and Conference 2025, uno de los eventos más importantes del sector energético global. En aquella oportunidad, Horacio Marín participó de paneles y mesas de discusión junto a referentes de la industria, donde remarcó el atractivo del nuevo contexto argentino para atraer inversiones internacionales y la relevancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para aportar previsibilidad y reglas claras.

El ingreso de XRG —brazo internacional de Adnoc— al proyecto refuerza el perfil internacional de Argentina LNG. XRG cuenta con inversiones en África, Asia y América del Norte, y su participación fortalece la competitividad del proyecto y la capacidad de acceso a mercados clave.

El proyecto Argentina LNG se inscribe en la estrategia de YPF para transformar el potencial de Vaca Muerta en divisas y empleo, y diversificar la matriz exportadora argentina. La empresa busca consolidarse como operadora shale de clase mundial y gran exportadora de hidrocarburos hacia 2031, combinando producción nacional con tecnología de licuefacción de última generación.