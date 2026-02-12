Economía

La multinacional canadiense dueña de La Paulina se desprendió del 80% de su negocio lácteo en la Argentina

Pasó a manos de una empresa peruana. La filial local representaba el 7% de la facturación global de Saputo. La venta, sin embargo, se enmarca en una redefinición de su presencia internacional y busca mejorar su “flexibilidad financiera”

La operación incluye dos plantas
La operación incluye dos plantas industriales y marcas históricas del mercado local como La Paulina, Ricrem y Molfino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saputo, dueña de marcas como La Paulina y Molfino, decidió dar un paso atrás en la Argentina. La compañía canadiense vendió el 80% de su negocio lácteo local a Gloria Foods, el holding alimenticio del grupo peruano Gloria, en una operación valuada en USD 630 millones.

Con la transacción, Saputo perderá el control de la operación en el país. Sin embargo, no se retira por completo, ya que conservará una participación del 20% y, según informó, recibirá ingresos netos estimados en USD 400 millones, una vez descontados impuestos y ajustes habituales.

El acuerdo abarca dos plantas industriales -una Rafaela, Santa Fe y la otra en Tío Pujio, Córdoba- y el manejo, producción y comercialización de marcas con fuerte presencia en el mercado interno, como La Paulina, Ricrem y Molfino. El cierre todavía no es inmediato, sino que la operación está sujeta a aprobaciones regulatorias y se prevé que se concrete durante el primer trimestre de 2027.

De acuerdo con información de Reuters, el entendimiento entre las partes incluye que las plantas continúen elaborando determinados productos para Saputo. De ese modo, la multinacional mantendrá presencia indirecta en la Argentina, aun sin el control accionario.

En términos de números, la filial local no era un activo menor dentro del grupo. En los últimos cuatro trimestres generó ingresos por aproximadamente 1.200 millones de dólares canadienses, lo que representó el 7% de la facturación consolidada de la compañía a nivel global.

La empresa explicó en un comunicado que envió a la prensa peruana que la salida del negocio lácteo en la Argentina se enmarca en un proceso de revisión estratégica de su presencia internacional y en la búsqueda de oportunidades en mercados donde proyectan mayor crecimiento.

“El anuncio refleja nuestros esfuerzos por redefinir nuestra presencia global para un crecimiento a largo plazo. El valor alcanzado reconoce tanto la excelencia operativa del equipo como la fortaleza de mercado de las marcas que han construido”, señaló el presidente y CEO de Saputo, Carl Colizza.

El ejecutivo agregó que la desinversión “mejora nuestra flexibilidad financiera y respalda la reinversión focalizada en plataformas que ofrecen mayores oportunidades de crecimiento, al tiempo que nos permite mantener un portafolio de productos de origen argentino para nuestros mercados internacionales”.

Saputo conservará el 20% de
Saputo conservará el 20% de la filial argentina y seguirá produciendo determinados productos en el país, mientras el grupo peruano Gloria gana escala regional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saputo cotiza en la Bolsa de Toronto bajo el símbolo SAP y figura entre los diez mayores procesadores lácteos del mundo. Produce y comercializa quesos, leche fluida, productos de larga vida, fermentados e ingredientes lácteos. Opera más de 67 plantas en cinco países, emplea a unas 19.600 personas y distribuye en más de 60 mercados.

La compañía fue fundada en 1954 en Montreal por la familia Saputo, inmigrantes sicilianos, y con el tiempo pasó de ser un emprendimiento artesanal a una corporación global. Hasta ahora, además, era el principal procesador lácteo en la Argentina y mantenía posiciones de liderazgo en Canadá, Australia, Estados Unidos y el Reino Unido.

Del lado comprador, Gloria Foods es uno de los grupos alimenticios más relevantes de Perú y de América Latina, con fuerte presencia en el segmento lácteo.

Esta adquisición le permitirá ganar escala en la Argentina y reforzar su estrategia de expansión regional, ya que no es su primer movimiento en la región. En noviembre de 2022 el grupo adquirió Soprole en Chile y Ecuajugos en Ecuador. En paralelo, avanza con una estrategia de diversificación que incluye la mirada puesta en Asia, en el contexto de la inauguración del puerto de Chancay, un proyecto clave para la logística peruana.

Dentro de Gloria Foods, el plan contempla ampliar el portafolio con una unidad de nutrición que incluirá alimentos para adultos mayores, fórmulas infantiles y bebidas energéticas. Para eso la compañía prevé extender la fábrica en la Argentina y producir insumos que funcionen como materia prima para esas fórmulas.

La inversión estimada en el país ronda los US$ 27 millones, aunque todavía no tiene un cronograma definido. “Estamos dirigiendo una inversión que hemos hecho para mantequilla, que fue de US$ 10 millones, para ampliar nuestra capacidad”, había señalado el socio fundador del grupo al medio chileno Diario Financiero.

Cómo funcionará el Fondo de

Cómo cambiaron los hábitos de

Dólar hoy en vivo: en

Los salarios registrados promedio del

YPF, Eni y XRG firmaron
Habló el delantero argentino que

Toc Toc suspendió la función

Alerta en Brasil por el

