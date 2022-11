Grupo Gloria compra por US$ 641 millones a empresa chilena Soprole

Con esta adquisición, la firma peruana acaba de expandir su negocio lechero a Chile.

El grupo peruano Gloria, a través de un hecho de importancia remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), con sede en Lima (Perú), informó que su división de negocios Gloria Foods-JORB S.A. ha firmado un contrato de compraventa con Fonterra Investments para la adquisición indirecta de Soprole S.A.

Asimismo, la compañía chilena de productos lácteos señaló a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con sede en Santiago (Chile), que el 100% de las acciones pasarán al grupo empresarial peruano.

En el documentado enviado por Gloria Foods al regulador peruano detalló que la transacción se daría por un precio estimado de US$ 210 millones, más la cancelación de deuda con Fonterra de las sociedades a adquirirse al cierre del negocio, lo cual podría sumar una diferencia de US$ 641 millones.

El cierre de la transacción aún se encuentra sujeto a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en Chile y el lanzamiento, por parte del comprador, de una oferta pública “pura y simple e irrevocable de la totalidad de las acciones de la sociedad que sean propiedad de Fonterra”.

Cabe señalar que el grupo Gloria cuenta con diversas empresas alrededor de Latinoamérica: Pil Andina, en Bolivia; Suiza Dairy Company, en Puerto Rico, Gloria Colombia; Leche Gloria Ecuador; Gloria Meals del Uruguay; Gloria Argentina; Leche Gloria, en Perú, y, ahora entra a Chile con Soprole.

“La oportunidad de incorporar una empresa de la categoría de Soprole a nuestro portafolio de negocios será un orgullo para nuestro holding alimentario”, declaró a Diario Financiero el director ejecutivo de Gloria Foods, Claudio Rodríguez.

En tanto del CEO de Fonterra, Miles Hurrel, indicó que el proceso de desinversión del negocio de Soprole comenzó formalmente en abril, luego del lanzamiento de la estrategia de la compañía para el 2030.

“Un pilar clave de nuestra estrategia es centrarnos en la leche de Nueva Zelanda. Soprole es un muy buen negocio, pero no depende de la leche ni de la experiencia de Nueva Zelanda. Ahora estamos al final del proceso de desinversión y hemos acordado vender Soprole a Gloria Foods-JORB SA”, dijo la empresa en un comunicado.

Soprole es el segundo principal comprador de leche cruda a los proveedores de Chile, con un 22.7% de la participación en las transacciones.

Participación de mercado

Soprole es la compañía líder en productos lácteos en Chile, en el último reporte de resultados, sus activos estaban valorizados en US$ 487 821 millones. Entre enero y junio del 2022 registró ingresos por encima de los US$ 317 mil millones y sus utilidades alcanzaron US$ 26.7 millones casi el doble de lo que percibieron en el mismo periodo del 2021.

Mientras que Leche Gloria tiene una participación de 76% en el mercado lácteo del Perú. La empresa ha tenido ingresos cercanos a los 1.000 millones hasta septiembre de este año, monto levemente superior al período de 2021. El grupo está compuesto por cuatro holdings que agrupan más de 50 empresas. Tres son los segmentos claves: lácteos y alimentos, y papales y cartones.

