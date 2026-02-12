¿Dólares o pesos?: en qué activos se refugian los inversores argentinos y cuál es el principal motivo

En un contexto de estabilidad cambiaria, los inversores buscan refugio en los instrumentos en pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Argentina y el continente siguen sacando provecho de las contradicciones políticas y económicas que bajan del norte, al punto que el mercado le dio otro voto a favor al Gobierno prestándole más dinero del que necesitaba en la última licitación de deuda en pesos.

El miércoles, el Tesoro enfrentaba vencimientos por $7,3 billones y recibió ofertas por $9 billones de parte de inversores tanto institucionales como privados. El monto finalmente adjudicado equivale al 123% del requerimiento inicial, por lo que absorberá $1,7 billones del mercado.

Para el asesor financiero Nau Bernues “el Tesoro entró a la cancha para decir que no: rollover del 123,39% para absorber $1,71 billones hace que el aumento de la demanda de pesos siga esperando en el banco de suplentes, porque de acuerdo con lo informado por el equipo económico no se estaría convalidando una suba en este aspecto.

“¿Tasas reales altas y descontroladas para mantener el apretón monetario? Tampoco, ese partido terminó hace rato. Con el IPC en 2,9% para enero, y tasas mensuales en el orden del 2,8% a 2,6% efectivo mensual, las tasas reales, si bien positivas de acuerdo con el REM, para nada descontroladas. A esto le sumamos que se siguen alargando vencimientos y las distintas curvas pesos van teniendo más puntos y volumen en la curva. Falta para la normalización, pero se siguen dando pasos positivos en ese aspecto", juzgó Bernues.

El premio que dio no fue excesivo porque las LECAP de abril, las más demandadas, se colocaron a 2,83% efectivo mensual contra 2,69% que cotizaban hasta ese momento en el mercado secundario.

Florencia Blanc, economista senior de Aldazabal y Cía., señaló que “en términos generales representa un buen resultado para el Tesoro dado que logró un rollover mayor al 100% prácticamente sin otorgar premio en tasa con respecto al cierre del mercado secundario. El 72% de la colocación estuvo concentrada en los instrumentos a tasa fija, y en particular casi el 56% de la colocación total estuvo concentrada en el título a tasa fija más corto (S17A6). Los instrumentos CER representaron el 25% de la colocación total, mientras que el apetito por los instrumentos dollar linked permaneció prácticamente nulo”.

De todas maneras, los inversores no se expresaron fuera de la demanda de pesos. Los bonos soberanos no vivieron el mismo entusiasmo. Las alzas fueron imperceptibles y el riesgo país cedió una unidad a 506 puntos básicos. En contraste, el promedio de países emergentes subió 1,6% y Brasil, 2,2 por ciento.

La Bolsa tampoco tentó. El S&P Merval de las acciones líderes se posicionó toda la rueda en baja y terminó con caídas de 1,3% en pesos y 1,4% en dólares. Las “utilities”, empresas de servicios públicos, fueron las excepciones. Transportadora Gas del Norte subió 3,1% y Transener, 2 por ciento.

Los dólares financieros no tuvieron volatilidad y cerraron con leves bajas de 0,1 por ciento. El MEP terminó a $1.632 y el contado con liquidación (CCL) a $1.476. El “blue” subió $10 a 1.435 pesos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 598,4 millones y el dólar mayorista bajó $6 a 1.400 pesos. El Banco Central compró el 36% de los dólares ofrecidos y se alzó con USD 214 millones en la jornada. Las reservas aumentaron USD 75 millones a USD 45.307 millones, pese al alza del oro y de las compras del BCRA. Esto se debe a que continúan los pagos a empresas y organismos internacionales

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “aún con la gran compra del BCRA, el mayorista volvió a caer cerrando en $1.400 con lo que podemos inferir que la oferta se mantiene bien firme. Pero como adelantamos en el informe anterior, la demanda por cobertura podría crecer en este contexto y lo de la rueda del martes sumado a la de esta última conducen a pensar que el mercado no vende divisas sin tomar cobertura”.

“Tal es así que hoy los ajustes en toda la curva de futuros, excepto fin de febrero, fueron positivos con el spot cayendo y esto dejó como resultado un salto en las tasas implícitas. No se registraron incrementos en volúmenes en bonos dollar linked, aunque en la licitación se adjudicaron unos USD 19 millones, ni en futuros. Pero en estos últimos el interés abierto agregó otros 94,3 millones con variaciones positivas en todas las posiciones operadas”, sumó el informe.

El oro que ayer subió casi 1,6% en el pre market operaba con caídas de 0,40%, mientras los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York, no marcaban tenencias, salvo el Nasdaq que prolongaba su caída.

El problema es que en Estados Unidos las buenas noticias complican. El anuncio de que se crearon más empleos de lo esperado supo a negativo para los inversores porque saben que puede ser un estímulo para que la Reserva Federal mantenga sus tasas de interés sin cambios. Por eso anoche se mostraban cautos a la espera del índice de precios de este jueves.

La Argentina sigue viviendo su propio partido y, por ahora, los inversores se refugian en el peso porque se encuentran cómodos con estas tasas de interés, en tanto abunda la oferta de divisas. Pero atención: los que están posicionados en pesos toman cobertura en dólares.