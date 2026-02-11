Economía

Licitación clave: el Gobierno renovó toda la deuda que vencía, logró una baja de tasas y no liberó pesos al mercado

La Secretaría de Finanzas enfrentaba vencimientos por menos de $8 billones y consiguió una tasa de refinanciamiento superior al 100 por ciento

Foto de archivo. Un billete
Foto de archivo. Un billete de mil pesos argentinos sobre varios billetes de cien dólares estadounidenses en una imagen ilustrativa. Oct 17, 2022. REUTERS/Agustín Marcarian/Ilustración

Este miércoles el Ministerio de Economía enfrentaba un importante test de deuda en pesos: vencían menos de $8 billones. A pesar de que los depósitos del Tesoro eran de apenas $3,16 billones, logró renovar todos los vencimientos y recortar las tasas en comparación con la licitación anterior.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó un total de $ 9,02 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $ 11,51 billones. Esto significa un rollover de 123,39% sobre los vencimientos del día de la fecha”, escribieron en la cuenta de X del Ministerio de Economía.

El dato está en que Lecap más corta con vencimiento el 17 de abril, el Gobierno logró recortar la tasa a 2,81% en la que se colocaron 5,03 billones de pesos. Cuando en la licitación anterior para una letra similar, pero con vencimiento en marzo, convalidó 2,99 por ciento.

“En la licitación del Tesoro, se obtuvo un roll over de 123% consistente con una absorción monetaria de $1,6 billones a tasas de mercado. El BCRA sigue acumulando dólares (compras por USD 214 millones hoy) con el tipo de cambio en baja”, escribió Federico Furiase, pieza central del equipo económico y director del Banco Central en su cuenta oficial de X.

El presidente Javier Milei festejó
El presidente Javier Milei festejó el resultado de la licitación de este miercoles.

En tal sentido, el presidente Javier Milei celebró el resultado de la licitación al compartir en su cuenta de X una publicación de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). “Tremendo dato. Viva la libertad carajo”, festejó el jefe de Estado en X.

“En la licitación de hoy vencían $7,3 billones y adjudicaron $9,02 billones, es decir, rollover del 123 por ciento. La curva tasa fija salió bastante a mercado, incluso hubo algo de castigo en el tramo medio”, opinó Salvador Vitelli, el jefe de Research de Romano Group. “La S17A6 representó un 56% del financiamiento, con una TNA de 35.3% y TEA de 40,9% (72% del financiamiento total vino por tasa fija). Se rechazó mucho de ese papel (probablemente a tasas más altas), unos $1,6 billones, siendo casi un 15% del total adjudicado. Duration promedio ponderada de casi cinco meses”, agregó sobre el resultado de la subasta.

En la reciente licitación se incluyeron instrumentos a tasa fija, entre ellos una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos (Lecap) con vencimiento el 17 de abril de 2026, otra con vencimiento el 31 de julio de 2026, una con vencimiento el 3 de noviembre de 2026 (reapertura), y un Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos, que vence el 15 de enero de 2027 (reapertura). Estos instrumentos forman parte del programa regular de licitaciones de letras a tasa fija que se realiza cada quince días.

En cuanto a los instrumentos a tasa variable, se ofreció una Letra del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Tamar, cuyo vencimiento es el 31 de agosto de 2026 (reapertura), y un nuevo Bono del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Tamar, que vence el 26 de febrero de 2027.

Respecto a los títulos ajustados por CER, se puso a disposición un Bono del Tesoro Nacional en Pesos Cero Cupón ajustado por CER, con vencimiento el 30 de junio de 2026 (reapertura). También hubo otras reaperturas con vencimientos el 15 de diciembre de 2026, el 30 de junio de 2027 y el 30 de junio de 2028.

FOTO DE ARCHIVO-El ministro de
FOTO DE ARCHIVO-El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ofrece una rueda de prensa en el Palacio Presidencial de la Casa Rosada, en Buenos Aires, Argentina. Ene 26, 2024. REUTERS/Tomas Cuesta

El principal interrogante era si en esta licitación se produciría una baja en las tasas de interés, considerando el reducido nivel de depósitos del Tesoro. Según el informe diario más reciente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 9 de febrero los depósitos en moneda nacional del Tesoro alcanzaban los $3,16 billones, cifra superior a la registrada el 29 de enero ($2,2 billones), pero aún por debajo de los $4,3 billones anotados entre el 30 de enero y el 4 de febrero.

En la licitación previa, el equipo económico validó tasas superiores, especialmente para los plazos más cortos. En el caso de las LECAP, se aceptaron rendimientos de hasta 2,99% TEM para el tramo con vencimiento el 16 de marzo de 2026.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció la situación. Al ser consultado sobre la evolución de las tasas en las últimas semanas, admitió: “Están altas, obviamente”. Para Caputo, este comportamiento se vincula con la volatilidad previa a las elecciones y el “ataque político” al oficialismo antes de los comicios. Según expresó en declaraciones radiales, “esto tuvo consecuencias en el crecimiento, la inflación y el riesgo país”.

El funcionario proyectó que las tasas de interés se reducirán en la medida en que la inflación siga retrocediendo, describiendo la dinámica como parte de una convergencia esperada. A pesar de esto, los rendimientos vigentes de los activos en pesos resultan atractivos para el carry trade y contribuyen a mantener la estabilidad cambiaria registrada en las semanas recientes.

A mediano plazo, el descenso de la tasa de interés es un objetivo relevante para la administración libertaria, ya que reduce el costo de los créditos para familias y empresas, facilita el acceso al financiamiento e impulsa la actividad económica.

