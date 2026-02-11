Jornada financiera: el dólar volvió a bajar y las compras del BCRA apuntalaron los bonos

Las acciones argentinas bajaron en el mercado local y en el exterior.

La debilidad del precio del dólar y la importante compra de más de USD 200 millones del BCRA en el mercado resaltaron en la rueda financiera. La mejora en las reservas netas por esta operatoria sostuvo a los títulos públicos, mientras que las acciones argentinas cayeron tanto en la plaza local como el exterior.

El monto de negocios en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó importantes USD 591,5 millones, una cifra elevada en esta época del año, dado que este volumen de oferta suele ser más habitual a partir de abril, con mayores liquidaciones por exportaciones.

El dólar mayorista restó seis pesos o 0,4% en el día, a 1.400 pesos, un mínimo desde el 17 de noviembre último ($1.387). En febrero el tipo de cambio oficial cede 47 pesos o 3,2%, mientras que en lo que va de 2026 esta baja se amplía a 55 pesos o 3,8 por ciento.

Con un techo de las bandas cambiarias oficiales en $1.581,83, el dólar mayorista se alejó en 181,83 o 13% de ese límite para la libre flotación. Es la mayor distancia entre el tipo de cambio oficial y la banda superior del régimen cambiario desde el 19 de agosto (19,1%).

“Las primeras operaciones llevaron rápidamente al tipo de cambio hacia la zona de $1.400, nivel que nuevamente actuó como soporte y que, por ahora, el mercado no logra perforar con decisión (...) consolidando ese valor como referencia inmediata. De esta manera, la divisa continúa operando en una zona que no se veía desde noviembre pasado, lo que dimensiona el ajuste reciente”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En provecho del elevado monto operado en el spot, el Banco Central efectuó compras en la plaza por USD 214 millones (36,2% de la oferta), la cifra más alta del año. En febrero el saldo a favor para el Central por su intervención alcanza los USD 749 millones, mientras que en el balance de 2026 suma 1.906 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 75 millones, a 45.307 millones de dólares.

“Hay dos razones principales por las que está bajando el dólar. La primera es que tanto empresas como provincias están trayendo dólares del exterior a la Argentina. Desde octubre, después de las elecciones, muchas consiguieron financiamiento afuera y el Gobierno las obliga a liquidar el 90% de esos dólares durante los primeros seis meses. Eso genera un fuerte ingreso de divisas”, explicó Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold.

“El segundo punto es que hoy no hay en Argentina instrumentos en dólares que ofrezcan rendimientos tan atractivos como antes. Entonces muchas personas físicas, que tienen dólares en cartera, se encuentran sin buenas alternativas para invertirlos y optan por venderlos para pasarse a pesos y buscar mayor rendimiento”, añadió Colombo.

En la misma línea, el dólar al público descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.420 para la venta en el Banco Nación. Se trató también del precio más bajo desde el 17 de noviembre ($1.415).

En el mercado de dólar futuro hubo un cierre mixto, con negocios por el equivalente a USD 865,6 millones. Los contratos con vencimiento este mes restaron 50 centavos, a $1.422, un 13% por debajo del techo de las bandas cambiarias previsto para fin de febrero.

Ante un dato de inflación de enero de 2,9%, el techo de las bandas cambiarias se ampliará a $1.654, unos 196,50 pesos o 13,5% por encima del contrato para fin de marzo, que terminó operado a 1.457,50 pesos.

La cotización blue del dólar rebotó diez pesos o 0,7%, a $1.435 para la venta. Así, la divisa informal ajustó la baja de febrero a 35 pesos o 2,4 por ciento.

Cayeron las acciones y subieron los bonos

El tratamiento legislativo de la ley de modernización laboral impulsada por el Gobierno, que ingresó al Senado con 28 modificaciones, por ahora no logró darle fuerza alcista a los títulos privados.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una baja de 1,4%, en los 3.017.641 puntos, mientras que los títulos públicos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una suba de precios del 0,4 por ciento, con un riesgo país estabilizado en los 506 puntos básicos.

Las acciones de Telecom Argentina encabezaron las pérdidas en el Merval porteño, con un 9,2 por ciento. En Wall Street también destacó la caída de Globant (-7,2%).

Positiva licitación del Tesoro

El Ministerio de Economía informó que la Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $9,02 billones en la licitación de deuda en pesos de corto plazo de este miércoles, tras haber recibido ofertas por un total de $11,51 billones. Ello significó un un rollover de 123,4% sobre los vencimientos del día de la fecha.

“El Gobierno logró no sólo renovar todos los vencimientos, sino tomar un 23% más de fondos y a tasas de mercado. Es decir, no tuvo que dar un premio como las licitaciones anteriores y aún así pudo tomar de más”, comentaron los expertos de Puente.

“El resultado fue sumamente positivo. Consideramos que el Tesoro necesita de un rollover alto este año para hacer frente no sólo a los compromisos de deuda en pesos, sino también parcialmente a los de dólares, como hizo la semana pasada con el pago al FMI. En este sentido, y así como sucede con el programa de compra de reservas del BCRA, en lo que va del año el Gobierno se encuentra sobre cumpliendo sus objetivos", añadieron desde Puente.