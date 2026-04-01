Calendario de pagos de la ANSES: cuándo cobran jubilados, AUH y beneficiarios de planes sociales en abril 2026

Anses estableció el calendario de pagos de abril para jubilados, AUH y beneficiarios de planes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de abril para todas las prestaciones a su cargo, como jubilaciones, pensiones y también otros beneficios como Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Suba de Jubilaciones y Pensiones

Según lo informado desde el gobierno, en abril la jubilación mínima, sumada al bono extraordinario confirmado este lunes, llegará a $450.319,31. El haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubicará en $380.319,31 y el máximo será de $2.559.188,80, de acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones 74/2026 y 79/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional determinó estos valores según la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) del Indec, cuyo último dato fue del 2,9% para febrero.

Para el período devengado de abril de 2026, la base imponible mínima será de $128.091,45 y la máxima de $4.162.912,57, parámetros utilizados para calcular aportes y contribuciones. La Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en $304.255,45.

Montos de las Asignaciones Familiares y Universales en abril de 2026

En cuanto a las Asignaciones Familiares y Asignaciones Universales (AUH), también se aplicará un incremento del 2,9% a partir de abril, tal como lo establece la actualización vinculada a la inflación. A continuación, se detallan los nuevos valores:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $136.666 por hijo

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad : $445.003 por hijo

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $68.341 por hijo

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango de ingresos): $222.511 por hijo

Estas prestaciones se abonan de acuerdo al calendario de pagos de ANSES, que está organizado según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Cronograma de pagos de ANSES para abril de 2026

El cronograma de pagos de abril de 2026 sigue el mismo formato que en meses anteriores. Las fechas de cobro para jubilados y pensionados se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. A continuación, se detallan las fechas de cobro correspondientes:

Jubilaciones y Pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 : 10 de abril

DNI terminados en 1 : 13 de abril

DNI terminados en 2 : 14 de abril

DNI terminados en 3 : 15 de abril

DNI terminados en 4 : 16 de abril

DNI terminados en 5 : 17 de abril

DNI terminados en 6 : 20 de abril

DNI terminados en 7 : 21 de abril

DNI terminados en 8 : 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y Pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3 : 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5 : 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7 : 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0 : 10 de abril

DNI terminados en 1 : 13 de abril

DNI terminados en 2 : 14 de abril

DNI terminados en 3 : 15 de abril

DNI terminados en 4 : 16 de abril

DNI terminados en 5 : 17 de abril

DNI terminados en 6 : 20 de abril

DNI terminados en 7 : 21 de abril

DNI terminados en 8 : 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0 : 10 de abril

DNI terminados en 1 : 13 de abril

DNI terminados en 2 : 14 de abril

DNI terminados en 3 : 15 de abril

DNI terminados en 4 : 16 de abril

DNI terminados en 5 : 17 de abril

DNI terminados en 6 : 20 de abril

DNI terminados en 7 : 21 de abril

DNI terminados en 8 : 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1 : 14 de abril

DNI terminados en 2 y 3 : 15 de abril

DNI terminados en 4 y 5 : 16 de abril

DNI terminados en 6 y 7 : 17 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3 : 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5 : 14 de abril

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1 : 22 de abril

DNI terminados en 2 y 3 : 23 de abril

DNI terminados en 4 y 5 : 24 de abril

DNI terminados en 6 y 7 : 27 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril