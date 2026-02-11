El Banco Central aprovechó la baja del dólar y compró USD 214 millones, la cifra más alta del año

El BCRA encadenó 28 jornadas consecutivas con compras de divisas. REUTERS/Irina Dambrauskas

En medio de la baja del dólar mayorista, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró acumular 28 jornadas consecutivas con saldo positivo de compras tanto en el mercado cambiario como fuera de él, tras adquirir USD 214 millones este miércoles, la adquisición más alta del año. Desde que comenzó 2026, la entidad monetaria sumó más de USD 1.900 millones, lo que representa más del 19% del objetivo anual de acumulación de divisas.

Durante estas 28 ruedas, el monto total comprado alcanzó los USD 1.906 millones, dentro del marco de la denominada “fase 4” del programa económico vigente. Para estas adquisiciones, el BCRA opta por la emisión de pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, lo que sostiene la liquidez y evita presiones adicionales sobre las tasas de interés.

Las reservas internacionales se encuentran en USD 45.307 millones, con un aumento diario de 75 millones de dólares. El stock de divisas llegó a su nivel más alto desde agosto de 2021, ubicándose en USD 46.240 millones en el último mes, impulsado parcialmente por el repunte del precio internacional del oro, que supera actualmente los USD 5.100 por onza. Este activo, considerado refugio ante la incertidumbre global, tiene impacto directo en el balance del BCRA, que posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas.

Por otra parte, el ritmo de compras se mantiene gracias a la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la emisión de deuda por parte de compañías privadas. El BCRA calcula que aún resta el ingreso de alrededor de USD 3.600 millones provenientes de colocaciones externas de empresas, lo que incrementaría la oferta de divisas en el mercado oficial. Según PwC, en 2025 las firmas locales emitieron deuda por más de USD 20.000 millones, favoreciendo la estabilidad del tipo de cambio en ese período.

Las proyecciones oficiales para 2026 anticipan compras netas de divisas que podrían ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo del ritmo de la remonetización. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, advirtió que la acumulación de reservas estará determinada por la demanda de pesos y el ingreso de dólares. La entidad ya logró superar el 19% de la meta anual.

El BCRA estableció un tope diario del 5% sobre el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para las compras de divisas, con la intención de preservar la estabilidad cambiaria. En ocasiones, este límite fue superado, hecho que fuentes privadas atribuyen a operaciones realizadas fuera del mercado mayorista habitual.

La institución remarcó que está habilitada para comprar divisas fuera del circuito mayorista, mediante acuerdos directos con empresas o entidades, con el objetivo de evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado cambiario.

Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

3 de febrero: USD 57 millones

4 de febrero: USD 44 millones

5 de febrero: USD 126 millones

6 de febrero: USD 51 millones

9 de febrero: USD 176 millones

10 de febrero: USD 42 millones

11 de febrero: USD 214 millones

El dólar sigue cayendo

El dólar mayorista retrocedió seis pesos, ubicándose en $1.400, lo que implica una baja diaria de 0,4% y representa el valor más bajo desde el 17 de noviembre pasado, cuando cotizaba a 1.387 pesos. A lo largo del mes en curso, el tipo de cambio oficial disminuyó 47 pesos, equivalente a una caída de 3,2%, mientras que en lo que va de 2026 la reducción alcanza los 55 pesos o 3,8 por ciento.

El volumen operado en el segmento de contado del mercado mayorista llegó a USD 591,5 millones, un nivel inusual para esta época del año, ya que cifras de esta magnitud suelen observarse a partir de abril, cuando aumentan las liquidaciones de exportaciones.

El techo de las bandas cambiarias oficiales se sitúa en $1.581,83, por lo que el dólar mayorista se mantiene a una distancia de 181,83 pesos, equivalente a un 13%, respecto de ese límite para la libre flotación.