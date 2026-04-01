Economía

Después de cancelar la venta de la cadena, Carrefour anunció un nuevo CEO local que buscará crecer en un “entorno desafiante”

Se trata de Noël Prioux, quien estuvo al frente de cargos de importancia en la región, Francia y otros países. La empresa priorizó el fortalecimiento de sus operaciones locales tras analizar ofertas que no cumplieron expectativas y comunicó nuevas inversiones en sucursales, desarrollo digital y generación de empleo durante los próximos años

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Noël Prioux
Noël Prioux

Carrefour Argentina designó a su nuevo director ejecutivo para su operación local.

La noticia llega después de un 2025 en el que se negoció la venta de la cadena en el país hasta que, en hace un mes, la empresa de origen francés le puso fin al proceso y anunció un plan de inversión.

El nuevo número uno de la cadena en el país es Noël Prioux, quién iniciará sus funciones a partir del lunes 6 de abril, en reemplazo de David Collas.

“Con una destacada trayectoria dentro del grupo, Noël Prioux pondrá al servicio de Carrefour Argentina y de sus equipos su experiencia comercial única y su conocimiento de América Latina”, anunciaron en un comunicado Alexandre Bompard, CEO de Grupo Carrefour y Pablo Lorenzo, Director Ejecutivo de Carrefour Latinoamérica.

“Confiamos en él para volver a encaminar a Carrefour Argentina hacia una trayectoria de crecimiento en un entorno desafiante”, agregaron y agradecieron la gestión de Collas.

Prioux es contador e ingresó a la compañía en 1984. Ocupó cargos operativos en la División Regional Oeste de los hipermercados Carrefour Francia, luego fue Director Ejecutivo en Turquía, estuvo al frente del negocio de hipermercados en Francia, gestionó las filiales internacionales del Grupo en Colombia, el sur de Asia y España y en 2011 asumió el cargo de Director Ejecutivo en Francia.

Por el momento, Carrefour suspendió la venta de su operación local
Por el momento, Carrefour suspendió la venta de su operación local

También fue director Ejecutivo para Latinoamérica (Argentina y Brasil) y ahora asesoraba al CEO global.

Sin venta

Como se dijo, hace un mes Carrefour descartó la venta de su operación en Argentina, optando por impulsar una estrategia de crecimiento local que contempla la apertura de nuevas sucursales, la creación de centenares de empleos y el desarrollo de sus servicios digitales hasta 2028.

La decisión surgió tras haber evaluado propuestas de compra consideradas insatisfactorias, en línea con el plan estratégico global 2030 presentado recientemente en París.

La información había sido confirmada por Bompard y luego por Collas, el CEO saliente, quien remarcó la continuidad de la compañía y su intensión de reforzar el liderazgo en el país.

Durante el segundo semestre de 2025, Carrefour sometió a revisión su presencia en mercados calificados como no prioritarios, incluido Argentina. Según indicó el directorio del grupo, la filial local fue objeto de varias propuestas de adquisición, entre ellas una oferta formal por USD 1.000 millones realizada por Francisco de Narváez, empresario que se comprometió a mantener los más de 17.000 empleos y la continuidad de la marca en el país. Además, se recibieron manifestaciones de interés de la cadena Coto y del fondo estadounidense Klaff Realty. El proceso, bajo la coordinación de Deutsche Bank, había fijado inicialmente el 15 de noviembre de 2025 como fecha límite para ofertas, plazo que se extendió hasta diciembre por la aparición de nuevos interesados.

Finalmente, el directorio global desestimó todas las propuestas al considerar que no reflejaban el potencial de la operación argentina ni garantizaban adecuadamente las condiciones laborales de la plantilla. El CEO Global, Alexandre Bompard, expuso ante inversores en París que la revisión abarcó también a Bélgica y Polonia, países que, como Argentina, se mantienen bajo un modelo de administración flexible y monitoreo continuo dentro de la categoría de “otros países”.

Plan de crecimiento

Tras la decisión de suspender la venta, Carrefour Argentina anunció un programa de inversiones orientado a fortalecer su posición en el mercado. Según el mensaje de Collas publicado en LinkedIn, el plan contempla la apertura de dos nuevos centros Maxi y 40 tiendas Express en 2026, lo que permitirá crear más de 400 nuevos puestos de trabajo. La compañía buscará además incrementar en seis puntos el volumen operado, ampliar la Cuenta Digital y reforzar los servicios del Banco de Carrefour.

Otra de las iniciativas centrales será el relanzamiento de la aplicación móvil, diseñada para ofrecer una experiencia de compra más simple, personalizada y completamente digital para los clientes. En la actualidad, la filial argentina gestiona más de 700 sucursales en distintos formatos y emplea a 17.000 personas en todo el país.

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