El dólar cayó a $1.400, su menor valor en casi tres meses

El alto volumen de operaciones de contado da margen a mayores compras a manos del BCRA.

El monto de negocios en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó importantes USD 591,5 millones, una cifra elevada en esta época del año, dado que este volumen de oferta suele ser más habitual a partir de abril, con mayores liquidaciones por exportaciones.

El dólar mayorista restó seis pesos o 0,4% en el día, a 1.400 pesos, un mínimo desde el 17 de noviembre último ($1.387). En febrero el tipo de cambio oficial cede 47 pesos o 3,2%, mientras que en lo que va de 2026 esta baja se amplía a 55 pesos o 3,8 por ciento.

Con un techo de las bandas cambiarias oficiales en $1.581,83, el dólar mayorista se alejó en 181,83 o 13% de ese límite para la libre flotación.

“A la espera de novedades, el dólar mayorista continúa cerca de los $1.400 dado que el exceso de oferta se encuentra actualmente al mando de la plaza, al combinarse con una retracción de la demanda privada. No sólo las liquidaciones de cosecha fina y de Obligaciones negociables promueven dicho escenario, sino también el mayor apetito por colocaciones en moneda local, lo cual se podría volver a reflejar en la licitación de hoy, tanto de operadores locales como también del exterior, dentro de la ola de búsqueda de carry-trade en mercados emergentes alimentada por la debilidad global del dólar", mencionó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

En la misma línea, el dólar al público descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.420 para la venta en el Banco Nación. Se trató también del precio más bajo desde el 17 de noviembre ($1.415).

“Las condiciones de liquidez y la demanda privada se ajustan y la autoridad monetaria prioriza sostener niveles de reservas y manejar las tensiones de corto plazo en el tipo de cambio, dado que la intervención en el mercado de cambios había sido significativa en semanas previas”, indicó Wise Capital. “El BCRA está calibrando su intervención cambiaria frente a la incertidumbre de la revisión del acuerdo con el FMI y metas de reservas, privilegiando estabilidad de la curva de dólares y evitando presionar en exceso tasas o brechas cambiarias”, añadió.

Antes de la cosecha gruesa de soja y maíz, cuyas liquidaciones recaen en el segundo trimestre del año, el precio de la oleaginosa anota una suba de 7% en 2026, por encima de USD 400 la tonelada, tendencia que da una mejor perspectiva respecto del ingreso de divisas para la primera mitad del año.

“Será clave que se cumplan los pronósticos de lluvias para los próximos días para poder sostener las expectativas de una buena cosecha. A pesar de la incertidumbre productiva, los precios continúan lateralizando, aun cuando la semana pasada Chicago subió casi 30 dólares en respuesta al anuncio de Trump sobre un aumento en las compras de China a Estados Unidos”, evaluaron los expertos de Max Capital.

La cotización blue del dólar rebotó diez pesos o 0,7%, a $1.435 para la venta. Así, la divisa informal ajustó la baja de febrero a 35 pesos o 2,4 por ciento.

Por otra parte, la recientemente reglamentada Ley de Inocencia Fiscal busca incentivar el ingreso al circuito legal de los dólares bajo el colchón, este esquema establece que si el contribuyente cumple con la presentación y pago de impuestos en tiempo y forma, se presume exactitud por defecto y se hace foco en la facturación y no así en el patrimonio.

Sin embargo a pesar de la reciente reglamentación de ARCA, sigue generando dudas, ya que un contribuyente puede quedar excluido del beneficio por tres causales claras:

Si el fisco detecta que pagó menos impuestos de lo debido por un monto igual o superior al 15% respecto de lo que correspondería. Si ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) detecta diferencias que superen el umbral fijado para evasión en la Ley Penal Tributaria, lo que lleva a una pérdida automática de la protección del régimen. En los casos más complejos, si el contribuyente presentó un gasto respaldado con una factura apócrifa, situación que puede darse incluso de buena fe pero que desencadena la exclusión del beneficio, generando dudas sobre la operatoria de la norma y su alcance operativo.