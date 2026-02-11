Economía

El dólar cayó a $1.400, su menor valor en casi tres meses

Una oferta por casi USD 600 millones en el día presionó a la baja del tipo de cambio, que se siguió alejando del techo de las bandas. La divisa al público cedió a $1.420 en el Banco Nación

Guardar
El alto volumen de operaciones
El alto volumen de operaciones de contado da margen a mayores compras a manos del BCRA.

El monto de negocios en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó importantes USD 591,5 millones, una cifra elevada en esta época del año, dado que este volumen de oferta suele ser más habitual a partir de abril, con mayores liquidaciones por exportaciones.

El dólar mayorista restó seis pesos o 0,4% en el día, a 1.400 pesos, un mínimo desde el 17 de noviembre último ($1.387). En febrero el tipo de cambio oficial cede 47 pesos o 3,2%, mientras que en lo que va de 2026 esta baja se amplía a 55 pesos o 3,8 por ciento.

Con un techo de las bandas cambiarias oficiales en $1.581,83, el dólar mayorista se alejó en 181,83 o 13% de ese límite para la libre flotación.

“A la espera de novedades, el dólar mayorista continúa cerca de los $1.400 dado que el exceso de oferta se encuentra actualmente al mando de la plaza, al combinarse con una retracción de la demanda privada. No sólo las liquidaciones de cosecha fina y de Obligaciones negociables promueven dicho escenario, sino también el mayor apetito por colocaciones en moneda local, lo cual se podría volver a reflejar en la licitación de hoy, tanto de operadores locales como también del exterior, dentro de la ola de búsqueda de carry-trade en mercados emergentes alimentada por la debilidad global del dólar", mencionó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

En la misma línea, el dólar al público descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.420 para la venta en el Banco Nación. Se trató también del precio más bajo desde el 17 de noviembre ($1.415).

“Las condiciones de liquidez y la demanda privada se ajustan y la autoridad monetaria prioriza sostener niveles de reservas y manejar las tensiones de corto plazo en el tipo de cambio, dado que la intervención en el mercado de cambios había sido significativa en semanas previas”, indicó Wise Capital. “El BCRA está calibrando su intervención cambiaria frente a la incertidumbre de la revisión del acuerdo con el FMI y metas de reservas, privilegiando estabilidad de la curva de dólares y evitando presionar en exceso tasas o brechas cambiarias”, añadió.

Antes de la cosecha gruesa de soja y maíz, cuyas liquidaciones recaen en el segundo trimestre del año, el precio de la oleaginosa anota una suba de 7% en 2026, por encima de USD 400 la tonelada, tendencia que da una mejor perspectiva respecto del ingreso de divisas para la primera mitad del año.

“Será clave que se cumplan los pronósticos de lluvias para los próximos días para poder sostener las expectativas de una buena cosecha. A pesar de la incertidumbre productiva, los precios continúan lateralizando, aun cuando la semana pasada Chicago subió casi 30 dólares en respuesta al anuncio de Trump sobre un aumento en las compras de China a Estados Unidos”, evaluaron los expertos de Max Capital.

La cotización blue del dólar rebotó diez pesos o 0,7%, a $1.435 para la venta. Así, la divisa informal ajustó la baja de febrero a 35 pesos o 2,4 por ciento.

Por otra parte, la recientemente reglamentada Ley de Inocencia Fiscal busca incentivar el ingreso al circuito legal de los dólares bajo el colchón, este esquema establece que si el contribuyente cumple con la presentación y pago de impuestos en tiempo y forma, se presume exactitud por defecto y se hace foco en la facturación y no así en el patrimonio.

Sin embargo a pesar de la reciente reglamentación de ARCA, sigue generando dudas, ya que un contribuyente puede quedar excluido del beneficio por tres causales claras:

  1. Si el fisco detecta que pagó menos impuestos de lo debido por un monto igual o superior al 15% respecto de lo que correspondería.
  2. Si ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) detecta diferencias que superen el umbral fijado para evasión en la Ley Penal Tributaria, lo que lleva a una pérdida automática de la protección del régimen.
  3. En los casos más complejos, si el contribuyente presentó un gasto respaldado con una factura apócrifa, situación que puede darse incluso de buena fe pero que desencadena la exclusión del beneficio, generando dudas sobre la operatoria de la norma y su alcance operativo.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAbandas cambiariasúltimas noticias

Últimas Noticias

Reservas: a pesar de las compras del BCRA, se agrandó la distancia con la meta del FMI

El Banco Central compró más de USD 1.600 millones, pero calculan que hay una diferencia de USD 6.532 millones respecto al objetivo que se fijó para diciembre de 2025. Cómo están las negociaciones con la misión del organismo

Reservas: a pesar de las

Dudas por movimientos del mercado antes de la difusión del dato de inflación de Indec: por qué son indicio de un posible delito

Apuestas en títulos ajustados por inflación y letras a tasa fija despertaron suspicacias sobre la anticipación de información clave en una jornada marcada por la volatilidad. La filtración de datos está penada por ley

Dudas por movimientos del mercado

JP Morgan se refirió a “la sorpresa alcista” de inflación de enero: qué espera para los próximos meses

El gigante de Wall Street hizo sus proyecciones anuales a partir de la aceleración en el nivel general de precios registrada el mes pasado

JP Morgan se refirió a

ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 5

El organismo previsional estableció las fechas de cobro para titulares de jubilaciones, pensiones y beneficios sociales, contemplando bonificaciones y el monto actualizado para cada prestación

ANSES: cuándo cobro en febrero

El peso cubano cae en el mercado informal hasta los 500 por dólar: se trata de un mínimo histórico

La moneda local continúa depreciándose en un contexto de crisis económica caracterizada por escasez de productos básicos, alta inflación, caída de la producción y apagones prolongados

El peso cubano cae en
DEPORTES
Franco Colapinto habló sobre el

Franco Colapinto habló sobre el problema en el Alpine que complicó su primer día de pretemporada de Fórmula 1

“Pensé que renunciaba”: el contundente análisis de Oscar Ruggeri sobre Marcelo Gallardo tras la goleada que sufrió ante Tigre

El gran debut de Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno y la emoción de su madre Valeria Mazza en la tribuna

Terminó el día 1 de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Colapinto sufrió una falla con el Alpine y Gasly logró el 8° mejor tiempo

La nueva oferta que Boca Juniors le hizo a Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré

TELESHOW
En MasterChef había que cocinar

En MasterChef había que cocinar bichos y La Reini se acordó de Homero Pettinato: “Me he comido cosas peores”

Jorge Macri reveló el nombre de su futuro hijo y afirmó: “Son nombres fuertes, bien tanos”

Muna Pauls Cherri se animó a un rotundo cambio de look: “Quería ser otra persona”

La fuerte decisión que tomó Gianinna Maradona con el apoyo de su novio: “El culpable de mi felicidad”

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez luego de festejar por separado el cumpleaños de su hija

INFOBAE AMÉRICA

Trump recibió a Netanyahu en

Trump recibió a Netanyahu en la Casa Blanca y ratificó que busca un acuerdo con Irán por su programa nuclear

Seis libros de amor y deseo que les costaron hasta la cárcel a sus autores

Israel abatió en Gaza al organizador del atentado de Beersheva que mató a 16 personas en 2004

Estos son los destinos turísticos más acogedores de Estados Unidos, según millones de reseñas

Por qué el sueño de calidad mejora la memoria, la creatividad y el bienestar emocional, según la ciencia