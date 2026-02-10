Plazo fijo, dólares o billetera virtual: la fórmula de Lara López Calvo para cuidar tus ahorros frente a la volatilidad

Lara López Calvo explica en Infobae cómo calcular el dólar de quiebre para decidir entre plazo fijo, dólares o billeteras virtuales

Durante la emisión de Infobae en vivo, la economista Lara López Calvo, integrante de Infobae a la Tarde, brindó una guía práctica para quienes se preguntan qué hacer con los pesos que tienen en mano. “Todos deberíamos saber calcular una cosa que se llama dólar de quiebre y es muy fácil”, planteó ante la audiencia, y remarcó: “En los colegios nos deberían enseñar a todos, viendo en la Argentina, cómo calcular el dólar de quiebre para tomar esta decisión”.

En la mesa de Infobae a la Tarde de los martes, junto a Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Rosendo Grobo, la economista expuso la lógica detrás de la decisión entre dolarizarse o apostar al plazo fijo. “¿Qué hacemos hoy en Argentina si tenemos pesos en la mano? La típica pregunta suele ser dólar o plazo fijo”, introdujo López Calvo, y enseguida compartió la fórmula que recomienda utilizar para tomar decisiones financieras independientes.

El cálculo del dólar de quiebre y su impacto en la toma de decisiones

Con una calculadora sobre la mesa y ejemplos en tiempo real, Lara López Calvo explicó: “Tienen que agarrar el valor del dólar al que acceden, puede ser el dólar oficial o el dólar MEP. Yo siempre recomiendo que compren el dólar más barato. El dólar oficial hasta recién estaba, miren, sigue bajando, 1425”. Indicó que el siguiente paso es multiplicar ese valor por uno más la tasa mensual del plazo fijo: “La cuenta que hay que hacer es muy fácil: 1425, el valor del dólar, por 1,0208”, precisó.

La fórmula del dólar de quiebre ayuda a invertir los ahorros de forma inteligente frente a la volatilidad cambiaria en la Argentina

El resultado surgió de inmediato en la mesa: “¿Alguno lo hace?”, propuso López Calvo. Manu Jove respondió: “1454,64”. La economista celebró la simpleza del método: “Facilísimo, es una multiplicación”. Y aclaró: “Ese dólar te marca lo máximo que puede valer el dólar dentro de un mes, lo máximo que puede subir para que vos pierdas plata”.

Rosendo Grobo consultó sobre la disponibilidad del dólar oficial: “Ahora sí, se levantó el cepo. Personas pueden comprar lo que quieran. Para las empresas, sí, sigue siendo más complicado. Pero fíjense que hoy el dólar oficial está 10 pesos más barato que el dólar MEP, así que vamos a comprar el dólar oficial: 1425”, explicó López Calvo.

Riesgos crecientes para el plazo fijo y advertencia sobre el carry trade

La economista advirtió sobre el contexto actual: “El plazo fijo está rindiendo muy poco, 2% mensual. Acabamos de decir que la inflación fue de 2,9, lo que rinde casi empatado. O sea, si van a hacer tasa en pesos, si van a quedarse en pesos, las letras hoy pagan mucho más”. Resaltó el peligro de apostar al plazo fijo cuando el dólar baja: “Cuanto más baja el dólar, más riesgo tiene esa estrategia. Ojo con empezar hoy a hacer tasa en pesos, con empezar a hacer carry trade, porque cuanto más baja el dólar, más expectativa hay de devaluación”.

Respecto a la volatilidad, López Calvo fue contundente: “El dólar la semana pasada estuvo 1470, el lunes estaba 1450 y ahora está a 1425”. Insistió en que nadie puede prever la cotización a 30 días, pero destacó la utilidad del cálculo de quiebre para decidir según expectativas personales.

El dólar oficial, actualmente más barato que el dólar MEP, permite a los ahorristas acceder a un tipo de cambio conveniente para dolarizarse

Diversificación, billeteras virtuales y el rol de las criptomonedas

Al analizar si la decisión debe ser excluyente, la economista propuso una estrategia diversificada: “Está mal formulada la pregunta: ¿Dólar o plazo fijo?, que es la que se hacen casi todos los argentinos cuando les sobra un peso, porque no tiene que ser una o la otra. En general, tenemos que empezar a aprender a pensar en proporciones y hacer con una parte de la cartera, tasa en pesos, los que vienen haciendo eso los primeros dos meses del año están ganando un buen rendimiento en dólares y otra parte dolarizarse”.

Sobre las billeteras virtuales, fue clara: “La billetera siempre la vas a dejar en un money market y por definición, dejar la plata en un money market siempre va a rendir menos que un plazo fijo. Porque el money market invierte en una parte en plazo fijo, pero una parte sí o sí la tienen que dejar líquida, sin invertir. Entonces, lo peor de todo para hacer tasa en pesos sería el money market”.

En cuanto a criptomonedas, remarcó el límite de riesgo: “A mí me encanta porque cripto suele ser lo que mete a muchísima gente en el mundo de las inversiones en el mercado y es lo más arriesgado. Está bueno, no para más del 5% de la plata que te sobre. Cripto tiene volatilidad intrínseca. Creo que está bueno para holdear, que es comprar, esperar mucho tiempo y esperar que crezca. Algunas, no todas”.

