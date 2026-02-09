Ley de Inocencia Fiscal: lo que cambia para quienes declaran dólares

Quienes acojan la Ley de Inocencia Fiscal deberán tributar ganancias, pero obtienen el beneficio de no ser perseguidos por el origen de los fondos

La reciente reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal en Argentina marcó un giro en la política tributaria, permitiendo que quienes poseen dólares no declarados puedan ingresarlos al sistema formal sin que el Estado indague sobre su origen. Infobae en vivo abordó en detalle la norma que, según explicaron en el programa, convierte a Argentina en el tercer país del mundo con mayor cantidad de dólares fuera del circuito financiero.

Durante una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, se desglosaron los puntos centrales de la ley. Aziz abrió el análisis subrayando: “Argentina es el tercer país del mundo después de Rusia y Estados Unidos, con más dólares colchón, es decir, con dólares que los argentinos no declaramos”. Barbería precisó que las estimaciones oscilan entre “170 mil millones de dólares” y “hasta 220 mil millones de dólares” fuera del sistema, cifra que incluye cuentas en el exterior, cajas de seguridad y ahorros domésticos.

Cómo funciona la Ley de Inocencia Fiscal

Barbería sintetizó el espíritu de la ley: “La idea es que ese capital, que es enorme, pueda volcarse a la economía formal. Se basa en la presunción de veracidad: yo presumo que no lo conseguiste de manera ilegal, que me decís la verdad. El Estado debería probar que hay un delito, ya sea de sangre o evasión, para castigarme por tener algo no declarado”.

Aziz profundizó: “La Ley de Inocencia Fiscal lo que busca, al menos en su texto, es lograr que quienes tienen dólares no declarados los incorporen al sistema con un Estado que va a ser así: yo no te pregunto de dónde vienen, vos incorporalos porque el beneficio que el Estado conseguirá en materia tributaria es mayor que lo que significa para mi Estado no controlar de dónde vino esa guita”.

La Ley de Inocencia Fiscal permite a los contribuyentes argentinos blanquear dólares sin que el Estado investigue su origen (Imahen Ilustrativa Infobae)

Barbería detalló que quienes adhieran a la norma deberán ingresar al “régimen simplificado de ganancias”, aclarando: “A partir de este momento, sí, van a pagar impuestos. El único beneficio que tenés es que no te persiguen por lo que, por dónde lo conseguiste. Y que podés gastarlo en bienes registrables, podés moverlo de un lado para el otro”.

Montos, límites y condiciones del régimen

Respecto a los umbrales de evasión, Barbería explicó que “hasta antes de la puesta en vigencia de esta norma se consideraba evasión simple a cualquier error en declaración por arriba de un millón quinientos mil pesos. Ahora se va a cien millones de pesos. Es un salto relevante. La idea es dejar una enorme cantidad de movimientos debajo el radar”.

Aziz consultó sobre la figura de evasión agravada, a lo que Barbería respondió: “Cambia el monto hasta mil millones de pesos. Y una regularización extingue totalmente cualquier acción penal. Podés seguir teniendo algún tipo de juicio, pero es administrativo”. Añadió que la prescripción del delito baja de cinco a tres años y que para regularizar basta con pagar la deuda impositiva relacionada con el dinero exteriorizado.

En cuanto a los requisitos, Barbería puntualizó: “No hay un límite a cuánto se puede ingresar al sistema a través de este régimen. Lo que sí hay es un límite de los ingresos anuales, que no pueden superar los mil millones de pesos, ni patrimonio total mayor a diez mil millones de pesos”.

Críticas, dudas y desafíos para la confianza

El economista Gustavo Lazzari aportó una mirada crítica sobre el alcance de la ley: “La guita que está afuera, negro, no son criminales de guerra ni narcotraficantes. Son tipos normales que en este sistema inviable no pudieron blanquear porque el sistema es imblanqueable. Está mal diseñado y hay que reformarlo todo”. Lazzari objetó que el régimen esté limitado a personas físicas y no incluya monotributistas o empresas: “Eso le puede meter una piedra en el zapato y reducirle el éxito a una medida extraordinaria”.

Argentina se posiciona como el tercer país con mayor cantidad de ahorros en dólares fuera del sistema financiero, según estimaciones

Aziz recordó las dudas que generó el blanqueo anterior durante el gobierno de Mauricio Macri: “Gente que confió en ese Gobierno, después el Congreso terminó incrementando las alícuotas. Me convocaste, me invitaste a colaborar y una vez que ya estaba dentro, me embocaste un impuesto más grande. ¿Cómo vas a convencer a alguien de que acepte esto sin miedo a que no te pase otra vez?”. Lazzari reconoció el problema: “La gente tiene esa expectativa negativa por un largo rato. Es cuestión de dejar pasar tiempo”.

El equipo también abordó las consecuencias éticas para quienes cumplieron siempre con sus obligaciones impositivas. Diego Iglesias preguntó: “¿Qué pasa con todos aquellos que sí cumplieron en tiempo y forma con sus impuestos?”. Lazzari fue tajante: “Te vas a sentir un dóbolu y es, si querés, una justicia ética y remediable. Si vos tenés este sistema impositivo, no podés pretender que los tipos de baja productividad o que no llegan lo puedan cumplir”.

El debate cerró con la constatación de que, mientras persista la presión fiscal y el riesgo confiscatorio, la tendencia a mantener ahorros fuera del sistema formal seguirá predominando. “Es preferible un billete verde que se te deteriora día a día, a tenerlo en pesos en el sistema en blanco. Mirá lo mal que estaría el sistema en blanco”, concluyó Lazzari.

