Por el Mundial 2026, Aerolíneas lanza vuelos desde el interior a Miami y aumenta casi 100% su oferta

La línea de bandera conectará tres ciudades del interior con Miami

Aerolíneas Argentinas empezará a operar vuelos internacionales desde varias ciudades del interior del país a Miami. La línea anunció la creación de estas rutas en la previa al Mundial 2026, que se llevará a cabo en los Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio.

De acuerdo con información de la compañía, las nuevas rutas conectarán Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami a partir del 8 de junio. Los servicios operarán con una escala técnica en Punta Cana, destino al que Aerolíneas ya vuela con servicios regulares desde las tres localidades del interior.

De esta manera, a partir de junio, Aerolíneas Argentinas operará dos vuelos semanales los lunes y miércoles desde Córdoba; tres frecuencias semanales los martes, viernes y domingos desde Rosario; y, desde Tucumán, operará dos vuelos semanales los jueves y sábados.

Con este anuncio, la compañía totalizará 29 vuelos semanales a Miami, lo que implica un 93% de aumento en comparación con la programación de 2025 a ese destino. La oferta se completa con 20 vuelos semanales a Miami desde Buenos Aires y dos vuelos directos desde Córdoba. Una vez finalizada la competencia, la ruta Córdoba–Miami continuará operándose de manera regular.

La ruta entre Córdoba y Miami se mantendrá como servicio regular una vez finalizada la competencia

La compañía estatal informó que la venta de pasajes para estos vuelos estará disponible próximamente a través de los canales oficiales de la compañía, mientras que las tarifas y la disponibilidad de asientos estarán sujetas a la demanda y a la confirmación del calendario definitivo de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Según la información oficial, la compañía dispondrá de frecuencias adicionales que se ajustarán a la demanda y a la confirmación de las fechas de cada partido.

Además, la empresa ofrecerá servicios directos hacia Kansas y Dallas, las dos localidades donde la Selección Argentina disputará sus partidos de la fase de grupos.

En el caso de Kansas, la compañía previó dos vuelos especiales con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se jugará el 16 de junio. El esquema contempla un servicio con arribo el día previo al encuentro y otro con llegada el mismo día del partido.

Dallas, en tanto, concentrará la mayor parte de la operatoria especial. Aerolíneas Argentinas programó cuatro vuelos vinculados a los dos partidos que disputará la Selección en esa ciudad. Primero, el encuentro frente a Austria, previsto para el 22 de junio, y, segundo, el partido ante Jordania, que se jugará el 27 de junio.

Aerolíneas ofrecerá más vuelos desde el interior a Miami durante la época mundialista.

La programación de la línea aérea para el Mundial 2026 se suma al despliegue habitual de la compañía en eventos deportivos internacionales y refuerza la presencia de la aerolínea de bandera en rutas estratégicas para el turismo emisivo. El anuncio llega en un contexto en el que se espera que miles de argentinos viajen a Estados Unidos para acompañar al equipo nacional durante el campeonato.

Córdoba-Miami, la nueva apuesta de Aerolíneas

Si bien la ruta directa entre Córdoba y Miami debuta en junio, esta perdurará más allá del Mundial y se mantendrá como servicio regular. Esta nueva conexión contará con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, con aviones Airbus A330.

La apertura de la ruta Córdoba–Miami forma parte de la estrategia de Aerolíneas para robustecer su red federal de vuelos internacionales, en respuesta a la creciente demanda de conexiones directas desde las provincias hacia destinos del exterior.

En este contexto, el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba se consolida como el principal centro de operaciones aéreas fuera de Buenos Aires. En el último año, el flujo de pasajeros internacionales aumentó un 50%, alcanzando su mayor expansión desde la pandemia y convirtiéndose en la tercera terminal con mayor ingreso de extranjeros al país, por detrás de Ezeiza y Aeroparque, según cifras de ANAC.