Economía

Por el Mundial 2026, Aerolíneas lanza vuelos desde el interior a Miami y aumenta casi 100% su oferta

El mayor evento del futbol global se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. La línea conectará la Argentina con todas las sedes donde juegue la Selección Nacional

Guardar
La línea de bandera conectará
La línea de bandera conectará tres ciudades del interior con Miami

Aerolíneas Argentinas empezará a operar vuelos internacionales desde varias ciudades del interior del país a Miami. La línea anunció la creación de estas rutas en la previa al Mundial 2026, que se llevará a cabo en los Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio.

De acuerdo con información de la compañía, las nuevas rutas conectarán Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami a partir del 8 de junio. Los servicios operarán con una escala técnica en Punta Cana, destino al que Aerolíneas ya vuela con servicios regulares desde las tres localidades del interior.

De esta manera, a partir de junio, Aerolíneas Argentinas operará dos vuelos semanales los lunes y miércoles desde Córdoba; tres frecuencias semanales los martes, viernes y domingos desde Rosario; y, desde Tucumán, operará dos vuelos semanales los jueves y sábados.

Con este anuncio, la compañía totalizará 29 vuelos semanales a Miami, lo que implica un 93% de aumento en comparación con la programación de 2025 a ese destino. La oferta se completa con 20 vuelos semanales a Miami desde Buenos Aires y dos vuelos directos desde Córdoba. Una vez finalizada la competencia, la ruta Córdoba–Miami continuará operándose de manera regular.

La ruta entre Córdoba y
La ruta entre Córdoba y Miami se mantendrá como servicio regular una vez finalizada la competencia

La compañía estatal informó que la venta de pasajes para estos vuelos estará disponible próximamente a través de los canales oficiales de la compañía, mientras que las tarifas y la disponibilidad de asientos estarán sujetas a la demanda y a la confirmación del calendario definitivo de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Según la información oficial, la compañía dispondrá de frecuencias adicionales que se ajustarán a la demanda y a la confirmación de las fechas de cada partido.

Además, la empresa ofrecerá servicios directos hacia Kansas y Dallas, las dos localidades donde la Selección Argentina disputará sus partidos de la fase de grupos.

En el caso de Kansas, la compañía previó dos vuelos especiales con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se jugará el 16 de junio. El esquema contempla un servicio con arribo el día previo al encuentro y otro con llegada el mismo día del partido.

Dallas, en tanto, concentrará la mayor parte de la operatoria especial. Aerolíneas Argentinas programó cuatro vuelos vinculados a los dos partidos que disputará la Selección en esa ciudad. Primero, el encuentro frente a Austria, previsto para el 22 de junio, y, segundo, el partido ante Jordania, que se jugará el 27 de junio.

Aerolíneas ofrecerá más vuelos desde
Aerolíneas ofrecerá más vuelos desde el interior a Miami durante la época mundialista.

La programación de la línea aérea para el Mundial 2026 se suma al despliegue habitual de la compañía en eventos deportivos internacionales y refuerza la presencia de la aerolínea de bandera en rutas estratégicas para el turismo emisivo. El anuncio llega en un contexto en el que se espera que miles de argentinos viajen a Estados Unidos para acompañar al equipo nacional durante el campeonato.

Córdoba-Miami, la nueva apuesta de Aerolíneas

Si bien la ruta directa entre Córdoba y Miami debuta en junio, esta perdurará más allá del Mundial y se mantendrá como servicio regular. Esta nueva conexión contará con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, con aviones Airbus A330.

La apertura de la ruta Córdoba–Miami forma parte de la estrategia de Aerolíneas para robustecer su red federal de vuelos internacionales, en respuesta a la creciente demanda de conexiones directas desde las provincias hacia destinos del exterior.

En este contexto, el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba se consolida como el principal centro de operaciones aéreas fuera de Buenos Aires. En el último año, el flujo de pasajeros internacionales aumentó un 50%, alcanzando su mayor expansión desde la pandemia y convirtiéndose en la tercera terminal con mayor ingreso de extranjeros al país, por detrás de Ezeiza y Aeroparque, según cifras de ANAC.

Temas Relacionados

Aerolineas argentinasmundial 2026seleccion nacionalfutbolmessiestados unidosvuelosúltimas noticias

Últimas Noticias

El Banco Central compró USD 176 millones y suma más de USD 1.600 millones en 2026

La autoridad monetaria hilvanó 26 jornadas consecutivas con saldo comprador tras adquirir USD 176 millones este lunes. Las reservas internacionales volvieron a superar los 45.000 millones de dólares

El Banco Central compró USD

El dólar profundizó la caída y tocó un mínimo en casi tres meses

La divisa al público bajó a $1.440, un mínimo desde el 19 de noviembre. En el mercado mayorista cayó a $1.416, para alejarse del techo de las bandas cambiarias

El dólar profundizó la caída

Morosidad: las deudas de las familias le ponen freno al crédito y al repunte de la actividad

El aumento en la irregularidad de los préstamos de los hogares impacta en el flujo bancario nacional y condiciona nuevas líneas de financiamiento. Cuál es el atajo que tiene el ministro de Economía, Luis Caputo en mente

Morosidad: las deudas de las

La dueña de Google sale a colocar bonos con plazos de hasta 100 años para financiar proyectos de IA

La matriz de Google busca recaudar unos USD 15.000 millones, con una venta de títulos nominados en dólares, libras esterlinas y francos suizos

La dueña de Google sale

Estafa a ahorristas con IA: usaron la imagen de Caputo y de prestigiosos economistas para engañar inversores

Modalidades digitales con manipulación de videos buscan defraudar a usuarios que confían en figuras públicas. Nuevas alertas sobre el uso de inteligencia artificial para perpetrar fraudes

Estafa a ahorristas con IA:
DEPORTES
Emmanuel Gigliotti sorprendió al anunciar

Emmanuel Gigliotti sorprendió al anunciar su retiro en una entrevista en vivo: “Me voy a poner nervioso, capaz hasta lloro”

Las razones por la que Cristiano Ronaldo levanta su protesta en Arabia Saudita: el gesto desconocido con los empleados de su club

Ralf Schumacher anunció su casamiento con Étienne Bousquet-Cassagne: el mensaje de su ex esposa

Sebastián Báez y la clave para su mejor inicio de temporada: “Estoy sano y es algo que no me venía pasando”

La decisión que tomó Claudio Úbeda tras la segunda derrota de Boca Juniors en el inicio del Torneo Apertura

TELESHOW
Boy Olmi habló del presente

Boy Olmi habló del presente de su vínculo con Carola Reyna: “Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años”

Maxi López habló sin filtros sobre la reconciliación con Wanda Nara: “Yo siempre estuve para escucharla”

Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su romance con el arquero Nicolás Rodríguez

Luis Brandoni dirá presente en la entrega de los premios Estrella de Mar: sorpresa en la temporada teatral

Sofía Pachano, su hijo Vito y el perro Apolo: el video que enterneció a las redes

INFOBAE AMÉRICA

Andrés Malamud: “Si ganaba el

Andrés Malamud: “Si ganaba el candidato de extrema derecha en Portugal, era una pesadilla para Europa”

Cuál es el vínculo entre el sable de San Martín y la familia que fue a la Justicia para frenar el traslado

Nueve de cada diez muestras de agua en ríos de Napo en Ecuador revelaron contaminación crónica asociada a la minería

Colapsó el techo de un hospital público en Guayaquil en medio de la crisis sanitaria de Ecuador

Armenia y Estados Unidos firmaron acuerdo histórico de cooperación nuclear