Las billeteras virtuales suben las tasas y renuevan la competencia por los ahorros: cuánto paga cada una

Usuarios consultan sus billeteras virtuales para monitorear las nuevas tasas.

Las principales billeteras virtuales y bancos de Argentina implementaron nuevas actualizaciones en las tasas de interés para cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión y plazos fijos, en un contexto de alta competencia por captar pesos durante mayo. Fuentes del sector financiero detallaron los cambios recientes y el impacto en las alternativas de ahorro de corto plazo.

La oferta de aplicaciones financieras se ha diversificado y, según datos recopilados, las apps continúan ajustando los rendimientos diarios para atraer usuarios enfocados en la liquidez inmediata. Las cuentas remuneradas y los Fondos Comunes de Inversión (FCI) Money Market emergen como las herramientas más buscadas para administrar pesos sin perder acceso rápido al dinero.

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Ualá y Banco Provincia marcan diferencias en el mercado de tasas cuando los usuarios priorizan liquidez

Al analizar los principales actores del mercado digital, sobresale Ualá con una tasa nominal anual (TNA) del 26% en su cuenta remunerada, cifra que se sitúa por encima del resto de las billeteras virtuales. Le sigue Cocos (FCI RM), que ofrece un 19,72%, mientras que Naranja X quedó en 18%. Otras plataformas como Personal Pay, Mercado Pago y Prex Argentina presentan tasas que oscilan entre el 17,85% y el 17,65%. Por su parte, alternativas como IEB+, Claro Pay, Lemon Cash, N1U, Astropay y LB Finanzas se ubican entre el 17,12% y el 14,17% nominal anual.

Las tasas de las billeteras virtuales:

Ualá (Cuenta Remunerada): 26% TNA

Cocos (FCI RM): 23,14%

IOL Cash: 22,42%

Prex Argentina (FCI MM): 19,03%

Alpha Pesos ICBC: 18,94%

Adcap Fondo Dinero: 18,7%

Global66: 18,6%

Premier Renta Supervielle: 18,32%

Personal Pay (FCI MM): 18,27%

Mercado Pago (FCI MM): 18,19%

Toronto Ahorro: 18,17%

Naranja X (Cuenta Remunerada): 18%

IEB+ (FCI MM): 17,47%

Balanz: 17,47%

Claro Pay (FCI MM): 17,38%

Lemon Cash (FCI MM): 17,08%

Super Ahorro Santander: 17%

Fima Premium Galicia: 16:55%

Pionero Pesos Macro: 16,32%

Fiwind: 16,2%

N1U (FCI MM): 15,8%

Astropay (FCI MM): 15,28%

LB Finanzas (FCI MM): 15,28%

A diferencia de los plazos fijos tradicionales, estas modalidades permiten acceder a los fondos en cualquier momento, lo que explica el crecimiento sostenido de usuarios que eligen optimizar el rendimiento de sus saldos disponibles sin resignar liquidez. En muchos casos, las billeteras utilizan mecanismos automáticos para invertir los saldos en FCI Money Market o de renta mixta, maximizando el retorno diario.

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El segmento de plazos fijos también experimentó cambios relevantes. Entre los bancos de mayor volumen de depósitos en pesos, las tasas para plazos fijos online a 30 días muestran un panorama ajustado por la coyuntura económica. Banco Provincia lidera con una tasa del 19,50% TNA, seguido por BBVA (18,75%) y Banco Galicia (18,25%). Banco Macro y Banco Nación ofrecen tasas del 18% y 17,5%, respectivamente, mientras que ICBC, Banco Credicoop, Banco Ciudad, Banco Patagonia y Santander completan la lista con cifras que van desde el 17,5% al 15% nominal anual.

El plazo mínimo para retirar dinero de un plazo fijo tradicional permanece en 30 días, lo que lleva a muchos ahorristas a combinar estrategias. Las entidades financieras observan que los usuarios buscan equilibrar rendimiento y disponibilidad inmediata del dinero, alternando entre cuentas remuneradas, FCI y depósitos a plazo.

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La competencia entre billeteras virtuales y bancos por captar depósitos en pesos se mantendrá activa en los próximos meses, especialmente por la volatilidad macroeconómica. Frente a este escenario, la comparación de tasas y condiciones resulta clave para quienes buscan optimizar sus finanzas personales.

Entre los datos destacados del relevamiento, Ualá se posiciona con la tasa más elevada en cuentas remuneradas digitales, mientras que Banco Provincia lidera el ranking de plazos fijos tradicionales. Los usuarios, en tanto, continúan evaluando combinaciones de instrumentos para aprovechar tasas competitivas y acceso inmediato a su dinero en un contexto de persistente inflación.

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El reajuste de intereses para cuentas digitales y depósitos a plazo impulsa nuevas combinaciones de instrumentos, en un entorno donde la disponibilidad y el rendimiento se vuelven determinantes. Es por ello que las apps financieras lideran la captación de pesos ante la actualización de tasas en el sistema bancario y digital argentino, debido a que el acceso rápido al dinero y la búsqueda de mejores retornos impulsan el uso de billeteras virtuales y plazos fijos.