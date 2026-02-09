Operación reservas: “todo marcha acorde al plan” del Banco Central para recuperar los activos externos

La estrategia elegida de acumulación de reservas es la más ortodoxa. la de la compra de divisas en el mercado de contado (Foto: Reuters)

El Banco Central planteó como objetivo prioritario la recuperación del stock de reservas internacionales, principalmente el conteo neto de estos activos, que preocupa por su balance negativo que heredó del gobierno anterior. Y la estrategia elegida es la más ortodoxa. la de la compra de divisas en el mercado de contado.

Dentro de la llamada “fase 4” del programa económico, la entidad monetaria estableció el 15 de diciembre último como directrices la captación del 5% del volumen operado en la plaza, hasta alcanzar un piso de USD 10.000 millones y un máximo de USD 17.000 millones, siempre en función de la demanda de dinero dispuesta a tomar los pesos emitidos para ese fin, de manera de contener los efectos inflacionarios de esta inyección de liquidez.

La entidad monetaria absorbió en el inicio del año unos USD 1.400 millones, en torno al 10% del objetivo, a lo largo de 25 ruedas operativas, a un ritmo superior al fijado inicialmente, con la expectativa puesta en el segundo trimestre del año, cuando un volumen de operaciones diario que duplicará al del presente habilitará un mayor margen de maniobra para la intervención en el mercado.

No obstante, este monto líquido de divisas que el BCRA planea incorporar no es tan relevante si se contabilizan vencimientos de deuda soberana en moneda extranjera en torno a USD 8.800 millones en el año, con un horizonte de corto plazo donde el ministro de Economía Luis Caputo afirmó no tener “ninguna intención de salir al mercado internacional”, para evitar el efecto del “crowding out” o concentración del crédito disponible en el sector público.

En el conteo bruto de los activos internacionales, en la zona de USD 45.000 millones y en máximos desde agosto de 2021, aportó también la suba de cotización del oro, que en los USD 5.000 la onza (subió 12% en 2026) hoy integra cerca del 10% del total.

El mercado de cambios opera bajo un régimen de flotación entre bandas y se anticipa que la liquidez necesaria para la remonetización provendrá de la compra de reservas

De todos modos, el indicador a seguir es el conteo neto de las reservas, es decir el saldo al despejar los créditos y los depósitos privados, hoy en preocupante zona negativa, una tendencia que la entidad que preside Santiago Bausili procura revertir.

Según el Informe de Política Monetaria (IPOM) y datos del BCRA a principios de 2026, las reservas netas bajo la metodología del FMI se situaban en terreno negativo, con un déficit de aproximadamente USD 14.100 millones al cierre de 2025. Se trata de un nivel negativo comparable al que recibió el presidente Javier Milei al momento de asumir en diciembre de 2023.

“El BCRA considera que están dadas las condiciones para priorizar el abastecimiento de la demanda de dinero a través de la compra de divisas durante el 2026, facilitando el objetivo de acumulación de reservas internacionales. Este diagnóstico refleja una reducción significativa en los conflictos y trade offs que pueden surgir entre objetivos económicos, implicando un contraste importante con las condiciones adversas que prevalecieron en la coyuntura de 2024 y 2025. Dicho esto, ante condiciones globales y domésticas permanentemente cambiantes la multiplicidad de objetivos de la política económica nunca deja de presentar un desafío para el manejo de la política monetaria", manifestó el directorio del Central en su visión institucional.

Datos en el radar del BCRA

El ritmo de compras de la entidad monetaria va a depender de varios factores sensibles en los próximos meses:

Nivel de inflación. Tras una semana agitada por el debate acerca del cambio de metodología del IPC del Indec, el número inflacionario es central. No solo determina el margen de expansión de las bandas cambiarias para la flotación del dólar, si no que es un termómetro para medir la eventual demanda de pesos y, por lo tanto, los grados de libertad del ente monetario para absorber divisas. Emisiones de Obligaciones Negociables. Si se mantiene el importante flujo de dólares por las emisiones corporativas de ON y también por bonos provinciales, podrían efectuarse compras “en bloque” del Tesoro por fuera del mercado Libre de Cambios. Mientras más divisas acapare el Tesoro Nacional, menor presión tendrá el BCRA para dolarizar su activo en el corto plazo. Dólares en la cuenta del Tesoro. Si se posterga la colocación de bonos soberanos en moneda extranjera en el mercado, ingresos de divisas por la privatización de empresas públicas podrían ser una fuente de divisas para que el Gobierno honre vencimientos. Oferta privada. El volumen de negocios en el mercado de cambios alcanzará un promedio cercano a USD 400 millones diarios en el primer trimestre, pero en el segundo debería duplicarse en función de la temporada alta de liquidaciones del agro. Dado que el BCRA se fijó un límite tentativo de 5% de la oferta diaria para su intervención, es necesario el creciente ingreso por liquidación de exportaciones para garantizar sin contratiempos el cumplimiento de la meta prevista de compras de dólares, más si se tiene en cuenta que en el segundo semestre hay una demanda estacional de importaciones que suele superar a la oferta privada.

El equipo de Research de Adcap Grupo Financiero resaltó que “el Banco Central continuó con el programa de compras de divisas, aunque el ritmo de esas compras se desaceleró, entre otros factores, para mantener el tipo de cambio bajo control en un contexto global más complejo”.

Si se avanza con un waiver del FMI y el BCRA logra seguir acumulando reservas, estaremos más cerca de reacceder al mercado de capitales (MegaQM)

“Febrero se perfila como un mes clave para confirmar la continuidad de la tendencia alcista”, destacó en un informe CMA (Capital Markets Argentina).

El Banco Central efectuó compras a un promedio próximo a USD 60 millones por día, por encima del 10% de la oferta de contado y del 5% que el BCRA se puso como referencia (Foto: Reuters)

“En este contexto, la misión del FMI hará la segunda revisión del programa, con foco en el frente fiscal y en la definición de una hoja de ruta para la unificación cambiaria, condición central para un eventual desembolso de fondos frescos”, apuntó CMA.

El Banco Central efectuó compras a un promedio próximo a USD 60 millones por día, por encima del 10% de la oferta de contado y del 5% que el BCRA se puso como referencia. “El mercado va a seguir muy de cerca las compras en el MULC en un contexto en que la demanda estacional de pesos comienza a ceder”, observó Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

El ritmo de esas compras se desaceleró, entre otros factores, para mantener el tipo de cambio bajo control en un contexto global más complejo (Adcap)

“La tranquilidad cambiaria y financiera es una ventana de oportunidad. Pero no una solución permanente. Para aprovecharla hay que romper con inercias que vienen desde hace décadas. Entre ellas, sustituir la vieja dicotomía entre proteccionismo o apertura para centrar la atención en la secuencia e integralidad correcta de las reformas que permitan una integración al mundo eficiente y sostenible”, expresó Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea.

“Si en las próximas semanas se avanza con un waiver del FMI y el BCRA logra seguir acumulando reservas, estaremos más cerca de reacceder al mercado internacional de capitales, paso importante para destrabar otros aspectos relevantes de la economía”, evaluaron los analistas de MegaQM.