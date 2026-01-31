Las reservas netas del Banco Central son negativas en USD 14.100 millones, según el cálculo que utiliza el FMI

En la última edición del Informe de Política Monetaria, el Banco Central confirmó los datos del nivel de las reservas internacionales netas, uno de los indicadores que analiza el FMI (Foto: Reuters)

Las reservas netas del Banco Central estaban en terreno negativo por un monto de USD 14.100 millones al 31 de diciembre pasado, según el método que usa el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el programa vigente con la Argentina. Si, por el contrario, se utiliza para medir las reservas netas la metodología del BCRA, las mismas estaban en esa fecha en un nivel positivo de USD 2.900.

En la última edición del Informe de Política Monetaria, el Banco Central confirmó los datos del nivel de las reservas internacionales netas, uno de los indicadores que analiza el FMI en sus revisiones del programa. La próxima de ellas tendrá lugar en el transcurso de febrero.

Las reservas internacionales brutas, a su vez, mostraron un crecimiento en enero que las llevó a superar los USD 46.000 millones, el máximo nivel del gobierno de Javier Milei, apuntaladas en las compras del BCRA en el mercado y en la suba del precio del oro.

El informe de la entidad presidida por Santiago Bausili detalló las características de ambas metodologías. La más restrictiva, válida para las supervisiones del FMI, y la que emplea el BCRA para sus balances, es la que considera “la más apropiada”.

Siguiendo este último criterio, a fines de diciembre de 2025 las reservas internacionales brutas y netas del BCRA “se encontraban en niveles USD 41.100 millones y USD 2.900 millones, respectivamente, ambos en valores positivos. Estos niveles representan una mejora de unos USD 19.900 millones y USD 14.100 millones desde el inicio de la actual gestión del BCRA (12 de diciembre de 2023)”.

Las reservas netas están USD 4.500 millones por debajo del saldo negativo de USD 9.600 millones que dejó la gestión de Alberto Fernández

Por otro lado, al aplicar el método del FMI, a fin del año pasado las reservas brutas ascendían a USD 37.400 millones y las netas, se ubicaban en USD 14.100 millones negativos. Así, la evolución desde el comienzo del actual gobierno fue positiva en USD 14.800 millones para las reservas brutas y negativa en USD 4.500 millones para las reservas netas.

Por lo tanto, a los efectos del monitoreo del acuerdo con el FMI, las reservas netas están USD 4.500 millones por debajo de los USD -9.600 millones que dejó la gestión de Alberto Fernández.

Este escenario resalta la importancia de la divergencia metodológica entre modos de contabilización.

Según el Informe de Política Monetaria, el concepto de reservas netas se define como las reservas brutas en moneda extranjera del BCRA, descontando los pasivos en moneda extranjera de corto plazo.

La fortaleza de las reservas y, en consecuencia, la “capacidad de un banco central para administrar el mercado cambiario”, depende de los conceptos que se descuenten del total. Cuando las reservas son escasas o los pasivos a corto plazo resultan elevados, se reduce el “poder de fuego” para intervenir en el mercado de divisas.

El BCRA subrayó que no existe una única definición para las reservas internacionales netas (RIN) y explicó las diferencias:

la definición del FMI se utiliza para monitorear la convergencia del programa en el mediano plazo.

la definición que emplea el BCRA responde a criterios jurídicos y contables estrictos y puede utilizarse para medir el margen de maniobra a corto plazo.

En el programa vigente con el FMI, las reservas netas se calculan como “el valor de las reservas brutas del BCRA menos la suma de los pasivos en moneda extranjera del BCRA con plazo original menor a un año y los pasivos del Tesoro originados en desembolsos netos acumulados del programa vigente del FMI”.

El BCRA aclaró que esta definición difiere de la empleada en otros acuerdos con el Fondo y recordó que Argentina ha firmado 22 acuerdos con el organismo a lo largo de su historia.

El BCRA expuso tres motivos para rechazar la metodología establecida en el acuerdo con el FMI:

No refleja el criterio de disponibilidad de reservas que surge de los activos y pasivos de los estados contables auditados de la entidad; No está orientada a diagnosticar la disponibilidad de reservas para atender necesidades inmediatas de liquidez en el mercado de cambios; Actualmente, no representa una medida efectiva, sino inferior, de la capacidad de disponer de activos para gestionar la política cambiaria.

Para el BCRA, las normas de valuación de activos y pasivos que sigue la entidad en sus estados contables determinan una definición de RIN diferente, que incluye los fondos en moneda extranjera disponibles y factibles de ser utilizados, siempre que los pasivos asociados tengan vencimiento original superior a un año. Según su criterio, “esta metodología es la más apropiada para evaluar la capacidad de gestión de la política cambiaria”