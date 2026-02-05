Llegó la misión del FMI: cuáles son las metas que debe revisar y en la que está más complicado Caputo

Luis Caputo y Kristalina Georgieva se reunieron en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Luego de días ajetreados para el ministro de Economía, Luis Caputo por la polémica en el Indec, este jueves llegó a Buenos Aires la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la segunda revisión del acuerdo. La visita supone un desafío para la Argentina que tiene que conseguir un nuevo waiver (perdón) y negociar la meta de acumulación de reservas para destrabar un desembolso de USD 1.000 millones que, de todas maneras, a esta altura se da por hecho.

Este jueves, fuentes oficiales del FMI anunciaron que Luis Cubeddu y Bikas Joshi se encontraban en Buenos Aires para las discusiones relacionadas a la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y la consulta del Artículo IV para Argentina.

Voceros del Ministerio de Economía no respondieron a consultas de Infobae sobre la agenda de reuniones y los participantes en las mismas.

Pero independientemente de los nombres, está claro dónde pondrán los ojos los enviados de Kristalina Georgieva: en la meta de acumulación de reservas internacionales netas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Aunque también prevé que se ajustará cuál deberá ser el resultado fiscal primario durante 2026, tras las concesiones que tuvo que otorgar el Gobierno en el Congreso y los proyectos propios que busca que se aprueben durante las sesiones extraordinarias.

El BCRA debía finalizar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero luego de la primera revisión, la meta se cambió a USD 2.600 millones negativos. A pesar de ello, el equipo económico no logró cumplir el nuevo objetivo, en gran parte por la política cambiaria que evitó sumar divisas para contener al precio y a las ventas realizadas en medio de la volatilidad previa a las elecciones legislativas del año pasado.

En las últimas 23 jornadas el Banco Central compró USD 1.297 millones.

“El foco va a estar puesto en la acumulación de reservas internacionales que es lo que Gobierno incumplió por mayor distancia. Veremos cómo lo revisan, imagino que le van a dar el waiver, pero es importante lo que pase porque dependiente de ello está el desembolso de cerca de USD 1.000 millones”, sostuvo el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia.

Para Tiscornia, el Gobierno pondrá sobre la mesa las compras que realizó en las últimas 23 jornadas y se justificará por lo que no pudo hacer en la previa de las elecciones legislativas que llevó a una dolarización del 40% del M2, solo comparable con los comicios presidenciales.

Gracias al inicio de la fase cuatro del programa económico, en la que las bandas se ajustan por inflación y el Central compra en función de la demanda de dinero, Caputo llega mejor a la revisión con el FMI. En lo que va del año, se compraron USD 1.297 millones y las reservas internacionales brutas quedaron en USD 45.417 millones.

Hasta ahora, para el primer trimestre de 2026, el FMI le exigió a la BCRA tener reservas netas por USD -3.100 millones, cuando antes de la primera le exigía que tuviera positivas, USD 900 millones (una diferencia de USD 4.000 millones). Mientras que, para el cuarto, la meta es de USD 8.400 millones (antes era USD 10.400 millones, diferencia de USD -2.000 millones).

Pero pese a las falencias de la aplicación del programa no hay un clima de nerviosismo, ya que existen señales claras de la mirad del organismo respecto de la marcha del mismo. Durante su participación en el Foro Económico Mundial, en Davos, Caputo y Georgieva estuvieron reunidos. En esa ocasión, la titular del organismo internacional realizó una publicación con una foto junto al ministro argentino en la que celebraba los logros del programa económico sobre todo la compra de reservas de los últimos días.

“Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, publicó Georgieva en X junto con una foto con el ministro argentino. Lo que tuvo la respuesta al instante de Caputo, quien afirmó: “Gracias a vos, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.

Las metas para este año

La calma es compartida por Claudio Caprarulo, el economista de Analytica, quien remarcó que la única meta que se incumplió con el Fondo fue la de acumulación de reservas internacionales netas. Aunque sostuvo que seguramente se revisen las metas para este año, por ejemplo el objetivo fiscal resulta “muy ambicioso” que llegue al 2% del Producto Bruto Interno (PBI).

El año pasado, el equipo económico logró un superávit fiscal primario de aproximadamente 1,4%/PBI ($11.769.219 millones), mientras que el financiero fue de 0,2%/PBI ($1.453.819 millones). Pero en 2026, el Gobierno tiene que cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad que implica un costo fiscal. A la par de que si logra que se apruebe el proyecto de reforma laboral tiene una pérdida de ingresos para el Estado de 0,83%/PBI según Invecq.