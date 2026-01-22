Economía

El BCRA flexibilizó las normas para que empresas puedan refinanciar sus deudas en moneda extranjera

El auge reciente de colocaciones privadas en dólares en el país sirvió de marco para la decisión del regulador monetario, que modificó las condiciones para precancelar pasivos en divisas

El BCRA flexibilizó los requisitos
El BCRA flexibilizó los requisitos para la precancelación de pasivos en moneda extranjera con nuevas condiciones para acceder al mercado de cambios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central (BCRA) introdujo cambios en el régimen de exterior y cambios con el objetivo de otorgar mayor flexibilidad a empresas que buscan refinanciar deudas en moneda extranjera. La Comunicación “A” 8390, fechada el 22 de enero de 2026, reemplazó la normativa previa y extendió el alcance de las operaciones autorizadas para acceder al mercado de cambios, en particular para la precancelación de obligaciones negociables (ONs) y préstamos en dólares con entidades financieras locales.

El texto oficial dispuso que las compañías podrán realizar la precancelación de capital e intereses de títulos valores o financiaciones en moneda extranjera de bancos locales, siempre que la operación se realice de manera simultánea con la liquidación de un nuevo instrumento de deuda. Esta modificación busca acompañar las necesidades de las empresas que, en un contexto de boom de emisiones corporativas, gestionan pasivos en dólares y buscan alternativas para reducir costos financieros o extender vencimientos.

Hasta hoy de 2026, la regulación de exterior y cambios autorizaba la precancelación de títulos de deuda en moneda extranjera, únicamente si la empresa emitía un nuevo título de similares características y con registro público en el país, siempre denominado y suscripto en dólares, y con servicios pagaderos en esa moneda. Además, exigía que la vida promedio del nuevo instrumento superara la remanente del título cancelado y que los vencimientos de capital del nuevo título no sobrepasaran los del original hasta la fecha de su vencimiento.

Con la Comunicación “A” 8390, el BCRA amplió el universo de instrumentos permitidos. Ahora, no sólo incluye títulos valores, sino también financiaciones con bancos locales, siempre que no provengan de líneas de crédito del exterior. La norma eliminó el requisito de que el nuevo instrumento tenga registro público y permite utilizar préstamos otorgados por entidades financieras locales como mecanismo para la precancelación. La autoridad monetaria estableció que la precancelación debe concretarse en simultáneo con la liquidación del nuevo préstamo o la emisión del nuevo título, y mantuvo la condición de que la vida promedio del nuevo instrumento supere la remanente de la deuda cancelada. Esto implicaría menor demanda de divisas en el mercado de cambios durante el plazo correspondiente.

La nueva normativa permite refinanciar
La nueva normativa permite refinanciar deudas locales en dólares mediante la emisión de nuevas ONs o la obtención de préstamos bancarios locales (Reuters)

Voceros del BCRA indicaron que la flexibilización habilita a las empresas a acceder al mercado de cambios para precancelar ONs o préstamos en moneda extranjera, siempre que consigan préstamos con vida promedio más larga o emitan una nueva ON, también en mejores condiciones. La autoridad monetaria señaló que este esquema permite a las compañías reestructurar su pasivo en dólares, en la medida en que logren mejores condiciones financieras, y que el impacto en el mercado de cambios se mantiene neutro porque cada precancelación se compensa con la entrada de nuevos fondos en igual moneda.

Una fuente con conocimiento del tema explicó que la nueva regulación está dirigida exclusivamente a deudas en dólares locales, es decir, emitidas en el país. Esto incluye tanto ONs emitidas en el mercado local como créditos en dólares tomados en bancos del país. La Comunicación “A” 8390 permite a las empresas comprar dólares en el mercado de cambios para repagar el capital e intereses de esas deudas, siempre y cuando consigan un nuevo financiamiento local o emitan una nueva obligación negociable. La condición central es que el nuevo instrumento tenga una vida promedio mayor a la de la deuda a cancelar, de modo de evitar descalces y garantizar la extensión de plazos. También que los pagos a los que se comprometan hasta la fecha de vencimiento de la deuda cancelada, no puedan superar el monto que hubieran acumulado los vencimientos de capital de la deuda original

Según pudo saber este medio, algunas empresas necesitan la norma para canjear deuda más costosa por pasivos con condiciones más favorables en términos de tasas o plazos.

La reciente ola de emisiones corporativas en dólares, que superó los 7.000 millones desde las elecciones, proporcionó el contexto en el que las compañías intensificaron las operaciones de refinanciamiento y precancelación de pasivos. La norma del BCRA respondió así a una demanda creciente de herramientas para gestionar el endeudamiento en moneda extranjera, en un período de alta actividad en el mercado de capitales local.

La medida apunta a regular el proceso de refinanciación de pasivos en moneda extranjera y brindar más alternativas a las empresas que buscan alinear sus perfiles de deuda a un contexto financiero local cambiante. El énfasis del BCRA se centró en evitar adelantos de pagos o incrementos de presiones de vencimientos en el corto plazo, a la vez que procura mantener el equilibrio en el acceso al mercado de cambios.

