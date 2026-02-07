Trabajos que pagan hasta $4.000.000 sin título universitario: los perfiles más demandados

La pregunta sobre el valor actual de un título universitario frente a las habilidades adquiridas gana protagonismo. La respuesta no es única ni excluyente, varía según el puesto y el perfil requerido en cada proceso de selección (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mercado laboral cada vez más atravesado por la transformación tecnológicos, las nuevas formas de organización del trabajo y la redefinición de los criterios de empleabilidad, la pregunta sobre el valor actual de un título universitario frente a las habilidades adquiridas gana protagonismo. La respuesta no es única ni excluyente, varía según el puesto y el perfil requerido en cada proceso de selección.

Según la consultora de recursos humanos Randstad, el estudio secundario sigue siendo un piso de requerimiento para muchos trabajos. No tanto por el título en sí mismo, sino por lo que representa en términos de responsabilidad, disciplina y hábitos de cumplimiento.

“Más allá de la formación en el ciclo lectivo superior, incorporar a las personas más calificadas será siempre el objetivo central de cualquier proceso de selección de los equipos de recursos humanos. Y los títulos, ya sea del secundario o de grado, por sí solos, no alcanzan”, dijo a Infobae Germán Ruiz, Director de Outsourcing de Randstad.

Ruiz contó que actualmente, las empresas valoran la educación de base, pero también la especialización y la experiencia y, cada vez más, las habilidades blandas. La actitud, el razonamiento, la capacidad de aprendizaje, el temperamento y la adecuación al trabajo en equipo son factores determinantes a la hora de elegir un candidato, incluso por encima de los estudios y títulos formales.

La tendencia se replica en los oficios técnicos y roles comerciales, donde la demanda supera ampliamente a la oferta disponible. Según Valeria Calónico, Directora de Operaciones de ManpowerGroup Argentina, el mercado muestra una fuerte necesidad de perfiles que no requieren formación universitaria formal, pero sí experiencia práctica, certificaciones y habilidades específicas.

Esta realidad se da en un contexto en el que los conocimientos y habilidades laborales tienen una vida útil cada vez más corta. La capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender se convierte un activo esencial, independientemente del sector o la industria.

Seis profesiones más demandadas que no requieren título universitario y ofrecen remuneraciones superiores al promedio, según Randstad:

Desarrollador Full Stack : Perfil de alta demanda. La brecha de talento permite que las empresas contraten basándose en portafolios y pruebas técnicas, sin exigir título universitario. Muchos desarrolladores se forman en bootcamps , escuelas de programación intensiva o de manera autodidacta. Las remuneraciones oscilan entre 1.800.000 y 3.500.000 de pesos .

Especialistas en Ciberseguridad y Datos : Muchas posiciones se cubren con profesionales idóneos que validan habilidades y conocimientos mediante tests y certificaciones, y experiencia. La demanda creció fuertemente por el aumento de los incidentes de seguridad. Los salarios parten de 2.000.000 de pesos .

Empleado Bancario : Las posiciones administrativas o de atención al cliente de ingreso solo requieren secundario completo y tienen un convenio colectivo muy competitivo que asegura salarios iniciales por encima de la media, que parten 2.000.000 de pesos .

Operarios Especializados / Técnicos : En industria y servicios crece la demanda de mecánicos y electromecánicos, para funciones de producción, mantenimiento y abastecimiento. Se exige desde secundario completo, y, en algunos casos, título terciario. Un operario industrial percibe entre $1.200.000 y $1.500.000 , pero puede superar los $2.500.000 en ciertos convenios, como el aceiteros.

APM (Agente de Propaganda Médica) : Muy buscado por las altas remuneraciones, que contemplan incentivos y variables por objetivos, pueden redondear un salario de $4.000.000 . El puesto requiere estudios afines no universitarios y tiene una demanda sostenida de laboratorios farmacéuticos (multinacionales y locales), distribuidoras, empresas de dispositivos y cosmética médica.

Instrumentador Quirúrgico (IQ): Se requieren estudios terciarios y tienen un sueldo estimado que ronda los $3.000.000 iniciales. Hoy hay en gran parte del mundo una creciente escasez de talento con formación en disciplinas vinculadas a la salud. Ciertos perfiles, como los Instrumentadores Quirúrgicos, un rol profesional crítico en la actividad de quirófanos en clínicas y hospitales, tienen una demanda sostenida que en muchos casos evidencia los cuellos de botella.

Oficios en alta demanda

Según ManpowerGroup, los puestos más buscados incluyen técnicos de mantenimiento en plantas productivas, logística y servicios; soldadores y herreros; plomeros y técnicos en instalaciones; y representantes comerciales o de ventas.

En estas posiciones, se priorizan los resultados y la experiencia por sobre el título académico.

El 68% de las organizaciones asegura tener dificultades para encontrar talento calificado para cubrir estas posiciones, debido a la falta de formación técnica, escasez de oficios y la velocidad con la que cambia el mercado laboral.

En términos salariales, los técnicos con experiencia perciben entre $1.500.000 y $1.800.000. Los soldadores y herreros rondan $1.200.000, mientras que los representantes comerciales pueden alcanzar ingresos de entre $2.000.000 y $2.800.000 mensuales, dependiendo del rubro, el esquema de comisiones y los resultados obtenidos.

Destacan los especialistas que “El mercado laboral argentino avanza hacia una integración de formación formal y habilidades, donde la educación tradicional es solo la base y la empleabilidad se sostiene sobre la capacidad de aprendizaje constante, adaptación y desarrollo de habilidades humanas que la tecnología aún no puede suplir.