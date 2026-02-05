Economía

La teoría del “palo y medio”: el video viral que puso en foco los salarios en Buenos Aires

Un posteo en redes sociales generó debate por los niveles de ingresos entre los jóvenes pese a trabajar en distintos rubros y tener cargos diferentes. Qué hay de cierto en esta percepción y qué dicen los datos estadísticos

Guardar
Una reflexión sobre los salarios en Buenos Aires. Parece que no importa tu profesión, si sos administrativo, profesional o trabajás en una pyme, el sueldo ronda siempre el "palo y medio". ¿Te pasa lo mismo?

Una influencer publicó un video en el que plantea “la teoría del palo y medio”, asegurando que todos en Buenos Aires, sin importar sector o profesión, cobran alrededor de $1.500.000 y se hizo viral.

“¿Sos administrativo? Un palo y medio. ¿Sos pyme? Un palo y medio. ¿Sos profesional? Un palo y medio. También me pasa que veo gente con trabajos que parecen re cool, re cancheros, onda multinacional, y después te ponés a hablar un poco y las condiciones laborales son malísimas. Y le preguntás: ‘Che, ¿cuánto estás ganando?’ ¿Adivinen qué? Un palo y medio", afirma Micaela Barbero en un video publicado en la red social Instagram.

“Si alguien hace una diferencia, será —no sé— el que gana dos palos, dos palos y medio o tres palos. Pero si no, todos ganamos un palo y medio", continuó.

“Un dato random, pero no menor: hace aproximadamente cuatro años miré un recibo de sueldo… noventa y cinco mil pesos. No pasaron mil años: pasaron cuatro años”, agregó.

La publicación de Barbero generó repercusión inmediata en redes sociales. Usuarios y trabajadores de distintos sectores comenzaron a compartir sus experiencias y opiniones, mientras el debate sobre la realidad de los salarios se instaló en el centro de la conversación pública, en un contexto de percepción de menor poder adquisitivo.

La Remuneración Imponible Promedio de
La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) de noviembre (último dato disponible) alcanzó los $1.611.851,61 (Reuters)

Yendo a los datos oficiales, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) de noviembre (último dato disponible) alcanzó los $1.611.851,61, mostrando un aumento del 1,2% respecto al mes anterior. La estadística oficial, si bien acerca la percepción de la influencer a la realidad, no contempla las diferencias que existen entre trabajadores registrados y no registrados. Los promedios no muestran la experiencia de la mayoría de las personas.

Según estimaciones, los asalariados informales cobran en promedio un 40% menos. Así, si se pondera un 65% de la Población Económicamente Activa (PEA) registrada y un 35% en “negro”, el sueldo promedio ronda los $1.400.000 brutos por mes.

De todos modos, según un informe del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en diciembre pasado el 72% del conjunto de los trabajadores recibe un sueldo inferior a un millón de pesos por mes. Esa estimación incluye tanto a quienes cobran un salario fijo como a los cuentapropistas, y el fenómeno se acentúa cuando la condición laboral es informal o precarizada: el 89% de los asalariados informales y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación se encuentran en este segmento de ingresos insuficientes.

En el tercer trimestre del
En el tercer trimestre del 2025 sólo el 20% de la población tenía ingresos individuales por encima del $1,5 millón. La evolución de los salarios desde entonces a la actualidad puede haber hecho crecer ese porcentaje (Fuente: Indec)

Mientras tanto, datos oficiales indicarían que la percepción de la influencer se acerca a los promedios pero no a los datos concretos. El último informe de Evolución de la distribución del ingreso (EPH), tercer trimestre de 2025 de Indec detalla la población total y la escala de ingreso individual en 31 aglomerados urbanos argentinos durante el tercer trimestre de 2025, mostrando la distribución por deciles en la que el 80% de la población percibe ingresos individuales por debajo del umbral del “palo y medio”. Cabe aclarar, si, que son datos con algo de retraso porque todavía no se publicó el número del cuarto trimestre.

A la manera de los “mileuristas” de España —trabajadores que luchan por cubrir los gastos de la vivienda y alimentarse con 1.000 euros al mes—, en la Argentina crece el fenómeno del “trabajador pobre”, incluso entre quienes tienen empleo formal. Los ingresos, aún en niveles que en otros momentos hubieran sido considerados altos, hoy resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas y sostener cierto nivel de vida.

El impacto de la inflación sobre los salarios es otro de los puntos que se evidencian en la discusión. De acuerdo al Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora, el 77,6% de los encuestados “afirma que su salario perdió frente a la inflación y ese deterioro se refleja directamente en la autopercepción social: el 64% de la población se identifica hoy como clase media baja o baja, evidenciando la presión sostenida sobre los ingresos reales a lo largo del año”.

El debate sobre los sueldos y las condiciones laborales en Buenos Aires sigue sumando voces y datos, mientras distintos sectores buscan respuestas frente a la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la precarización. La discusión muestra que, más allá de la viralidad en redes sociales, la preocupación por los ingresos atraviesa de lleno la vida cotidiana.

Temas Relacionados

sueldossalariosúltimas noticiasempleo

Últimas Noticias

Mercados: vuelven a caer las acciones y sube el riesgo país, en medio de bajas generalizadas en Wall Street

Los índices de Nueva York ceden hasta 0,9% y arrastran a los activos domésticos. El S&P Merval cae 0,6%, en la séptima sesión seguida con perdidas. Los bonos ceden 0,4% y el riesgo país alcanza los 509 puntos básicos

Mercados: vuelven a caer las

Una misión de la Unión Europea visitó un complejo industrial estatal de litio en Bolivia para evaluar alianzas

El objetivo es buscar mecanismos de cooperación para el desarrollo de la industria en el país

Una misión de la Unión

La Unión Europea y Alemania cofinanciarán el programa de transición energética en Bolivia con 9 millones de euros

Del total, 5 millones provienen del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, y 4 millones del boque continental

La Unión Europea y Alemania

Cuánto cuesta comprar una pick up: los modelos y los precios de las camionetas más baratas y más caras del mercado

Aunque sus valores las ubican entre los autos más costosos, su uso y popularidad permite que entre los 10 modelos más vendidos haya tres pick-ups medianas. En febrero hubo marcas que no aumentaron los valores del mes pasado

Cuánto cuesta comprar una pick

El mercado negro del petróleo ruso e iraní está en problemas

Las razones exceden las sanciones estadounidenses y europeas y la presión política: hay opciones mejores

El mercado negro del petróleo
DEPORTES
El futbolista Tahirys Dos Santos

El futbolista Tahirys Dos Santos habló por primera vez tras sobrevivir al trágico incendio en un bar de Suiza durante fin de año: “Todo el mundo corría”

Polémica en Las Leonas: una jugadora decidió renunciar a la selección argentina y representará a Alemania

El día que Cristiano Ronaldo desafió a la gravedad con un impresionante salto que terminó en un golazo de cabeza

El álbum de fotos con los looks más innovadorores de los deportistas durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

La lista de 9 lesionados que tiene Boca Juniors en su plantel: cuándo volverá a jugar cada uno

TELESHOW
Daniela Christiansson se sinceró sobre

Daniela Christiansson se sinceró sobre los cambios físicos que tuvo durante el embarazo

La emoción de Celeste Cid y Marcela Kloosterboer en el reencuentro de Las Estrellas: “La edad de nuestras hijas”

Así fue el festejo íntimo de cumpleaños de Valentina Cervantes en Londres: la nueva travesura de su hijo Benjamín

María Julia Oliván denunció que volvieron a discriminar a su hijo con autismo en un área de juegos infantiles

La provocación de Martín Migueles a Mauro Icardi luego del récord que obtuvo el goleador: “Las amo”

INFOBAE AMÉRICA

Dictaron seis años de cárcel

Dictaron seis años de cárcel para el capitán ruso que impactó a un petrolero al servicio de EEUU: causó una muerte y un incendio

Con $23.8 millones, Panamá apuesta por centros comunitarios en barrios olvidados

Retiran brownies del mercado por riesgo de asfixia tras detectar partículas sólidas

Art Basel Qatar debuta en Doha y sorprende con una ola de creatividad internacional

Avanza la construcción del puente binacional José Manuel Arce, una obra estratégica en la frontera entre El Salvador y Guatemala