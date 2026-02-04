Perspectivas laborales: qué sectores generarán más empleo en 2026 y qué puestos buscan las empresas

construcción 3D, arquitectura, impresión 3D de hogares y casas, cemento, concreto, diseño arquitectónico y tecnología (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento del 4% para la Argentina en 2026. En este escenario macroeconómico, que resulta favorable para ejecutar inversiones de mediano y largo plazo en sectores intensivos en capital, las expectativas de generación de empleo se mantienen positivas para el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con un análisis de la consultora Seeds, son varias las industrias que impulsarán la demanda de empleo calificado en la Argentina para los primeros meses del año. Se trata, principalmente, de industrias pesadas, como la minería, el consumo masivo, el retail y el sector de oil & gas.

El estudio, basado en oportunidades creadas y aprobadas entre fines de 2025 y el primer trimestre de 2026, identifica un crecimiento sostenido en la demanda de perfiles estratégicos y técnicos, especialmente en roles vinculados a datos, marketing, gestión de proyectos y liderazgo operativo.

Qué puestos buscan las empresas mineras y energéticas

Las empresas de minería y de oil & gas concentran hoy sus búsquedas en áreas de negocios y operaciones, con una fuerte demanda de perfiles ligados a la gestión de proyectos y a roles de liderazgo. Se trata, en su mayoría, de posiciones senior, asociadas a proyectos de largo plazo y a esquemas de gestión más estructurados.

Las industrias minera y energética lideran las proyecciones de contratación para el primer trimestre del año

El dinamismo del sector tiene que ver con las inversiones que se realizaron en la industria desde la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según datos oficiales, cerca del 65% del capital comprometido se dirige al sector minero y más del 30% al energético, con proyectos que superan los 30.000 millones de dólares.

Además, la expansión de Vaca Muerta y las grandes obras de infraestructura energética requieren capacidades avanzadas de planificación y control. Martín Calzetti, CEO & Founder de Seeds, adelantó que el impacto en el empleo “será más visible en el mediano plazo, conforme los proyectos avancen y se consoliden, y que la demanda se extenderá también de forma indirecta a empresas de construcción y servicios”.

Búsquedas en consumo masivo y retail

El informe revela que en consumo masivo y retail crecen las oportunidades en áreas vinculadas a tecnología, datos y ventas, con foco en analistas de datos, inteligencia de negocios, marketing y desempeño comercial. En este caso, predominan los perfiles junior y semisenior, lo que refleja una estrategia más orientada a escalar procesos y avanzar en la automatización.

En este caso, el dinamismo del sector proviene de una recuperación gradual del consumo interno para 2026, a la vez que las empresas de la industria muestran mayor optimismo para competir mediante eficiencia comercial y segmentación de clientes.

Las empresas valoran la formación tecnológica de los candidatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Seeds reveló que los procesos de contratación se han vuelto más maduros y ágiles, con mayor claridad estratégica. Si bien sectores tradicionales aún muestran limitaciones para generar empleo formal, se observan búsquedas más selectivas, centradas en profesionales que aporten valor y optimicen procesos críticos.

Otras industrias activas

Hay también otros sectores que planean realizar contrataciones durante el año, como fintech, banca, automotriz, farmacéuticas y telecomunicaciones.

En estas áreas, predominan las búsquedas de profesionales con capacidades tecnológicas, gestión de datos, transformación digital y mejora de procesos.

El informe señala que, según el World Economic Forum, más del 20% de los empleos actuales experimentan cambios estructurales impulsados por la tecnología. Entre las habilidades más solicitadas se encuentran el liderazgo, la analítica y el pensamiento estratégico.

La combinación de búsquedas activas, seniority requerido y sectores involucrados indica que 2026 se perfila como un año de contratación selectiva pero sostenida. Las empresas priorizarán perfiles con impacto directo en la eficiencia operativa, el crecimiento comercial y la transformación digital. Esta tendencia coincide con el diagnóstico de organismos internacionales, que resaltan la importancia de adaptar las capacidades laborales a un mercado dominado por la tecnología y la gestión avanzada de datos.