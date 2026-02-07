Qué puede pasar con la inflación de febrero tras el debate por el nuevo IPC y el aumento de las tarifas

Los precios regulados serían los que impulsarían la inflación de febrero

La inflación de enero se habría ubicado cerca del 2,5%, según adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo. Este mes se mantendría en niveles similares y con mínimas diferencias entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido con la canasta vigente en base al consumo de los hogares en 2004/05 y el calculado con el relevamiento actualizado entre 2017/18, cuya implementación quedó postergada hasta nuevo aviso tras la salida del ahora ex titular del Indec, Marco Lavagna.

Las proyecciones de las principales consultoras indican que la variación de precios en febrero sería menor al 2,8% observado en diciembre y de la marca esperada para enero -unas décimas por debajo-, en un contexto de relativa estabilidad del tipo de cambio y de moderaciones en rubros que en meses previos habían tenido gran incidencia.

En primer lugar, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA arroja un IPC de 2,1% para este mes. De acuerdo a los analistas consultados por la autoridad monetaria, recién en abril se perforaría el piso de 2%.

La economista de LCG, Florencia Iragui, dijo a Infobae que en febrero la inflación mensual podría rondar el 2,2%. Los precios regulados serían los impulsores de la suba.

La tarifa de gas se elevó más de 16% por la quita de subsidios, mientras que el transporte se ajusta por IPC con dos meses de rezago más 2%, lo que arroja un incremento mensual del 4,8% en colectivos y subtes. A su vez, electricidad y agua avanzaron alrededor de 4 por ciento.

La tarifa de gas subió más de 16% en febrero por la quita de subsidios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, servicios como las prepagas y la telefonía muestran los aumentos más acotados, con variaciones cercanas al 3 por ciento.

Los estacionales, según Iragui, suelen jugar a favor en febrero, en contraposición a meses como marzo o diciembre.

Lucio Garay Méndez, economista de EcoGo, estima, en base a las subas anunciadas, que los precios al consumidor de este mes se elevarían a 2,4% con la metodología actual.

“Nuevamente los regulados van a traccionar el mes por el cambio en el esquema de subsidios, sumado a la corrección en el transporte público”, señaló el analista y agregó: “La inflación núcleo pareciera que puede desacelerar ya que va a ser otro mes tranquilo, a diferencia de diciembre”.

Diferencias entre las mediciones

Ahora bien, luego de que Lavagna dejara su cargo como director del Indec y fuera reemplazado por Pedro Lines, el Gobierno confirmó que no se aplicarán las actualizaciones previstas para enero en la medición del IPC, un cambio que incluso el FMI había recomendado.

“Se espera que el Indec publique a finales de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado, basado en la Encuesta de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017-2018, para reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”, había comunicado el organismo en su staff report.

FMI: “Se espera que el Indec publique a finales de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado" (Foto: Reuters)

Además, el último Informe de Política Monetaria (IPOM) del BCRA, publicado a fines de enero, destacó: “Se prevé que el nuevo IPC aumente significativamente la cantidad de precios relevados y de informantes, mejorando así su representatividad. En lo referido a la composición de la nueva canasta, ganarán peso los servicios en detrimento de los bienes”.

No obstante, el ministro Caputo consideró que no hay que modificar el índice ahora y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que se hará cuando la inflación sea cero.

Max Capital explicó: “La principal diferencia entre los dos índices radica en cómo capturan determinados shocks de precios, lo que puede afectar a cada medición de manera diferente en el corto plazo, pero que eventualmente convergen a niveles similares”.

Por ejemplo, los aumentos en los precios de los alimentos -como los registrados en la carne en los últimos meses- tienen un impacto mayor con las ponderaciones actuales, mientras que las subas en transporte o combustibles ganan peso con la nueva canasta.

Los aumentos en los precios de los alimentos tienen un impacto mayor con las ponderaciones actuales del IPC (Foto: Reuters)

Otro punto que resaltan los analistas es que en la canasta actual se incluyen productos y servicios en desuso porque se consideran los consumos comunes de 2004/05, surgidos de la ENGHo de ese año. Es el caso de equipos de fax, llamadas realizadas desde locutorios y cabinas telefónicas, alquiler de películas en formato físico y cintas de VHS, entre otros.

Desde Equilibra, el economista Gonzalo Carrera espera una inflación del 2,2% en febrero con el IPC vigente y del 2,3% con el índice actualizado.

“La estimación de febrero contempla un aumento promedio de tarifas del 10% y se observa una diferencia mínima entre ambos índices, de apenas 0,1 puntos porcentuales. Con niveles de inflación como los actuales, las brechas entre mediciones tienden a ser muy reducidas”, apuntó Carrera.

A modo de contraste, en abril de 2024 la diferencia alcanzó los 0,4 puntos porcentuales, en un contexto de subas mucho más pronunciadas: las tarifas se incrementaron 61%, los servicios en su conjunto, 16,5%; y los bienes, 6,3 por ciento.

“Creo que estamos lejos de volver a ese escenario, aunque en el acumulado anual o con el correr de los meses pueden ir sumándose décimas”, afirmó Carrera.

Respecto a enero, el cálculo de la consultora PxQ exhibe una mayor diferencia entre los dos índices. “Si bien la metodología detallada del nuevo IPC no está publicada, se pueden estimar los ponderadores en función de la ENGHo 2017/18. El IPC de enero, que se publicará el próximo 10 de febrero, hubiese dado 3%, por encima del 2,5% esperado por el Gobierno y confirmado por Caputo en una entrevista radial. Esto se debe al impacto de los aumentos de tarifas en diferentes provincias, las cuales terminaron de publicarse el 2 de febrero”.