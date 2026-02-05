Las consultoras que releva el BCRA estimaron que la inflación desaceleró en enero, pero siguió por encima del 2%

Fotografía de archivo de una persona realiza compras en un supermercado en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En medio de la polémica por la decisión del Gobierno nacional de no actualizar la metodología de medición de la inflación, los analistas privados definieron sus expectativas en relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, febrero, marzo y los meses posteriores.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA), los analistas sostiene que la inflación fue de 2,4% en el primer mes del año, un valor que, en caso de confirmarse, significará el fin de una larga tendencia de inflación creciente. Cabe recordar, que el IPC lleva siete meses consecutivos con valores al alza. El mínimo de esa serie fue en mayo de 2025, cuando el IPC avanzó 1,5% y el máximo se alcanzó en diciembre, con un 2,8%. Si el Indec confirma las perspectivas de los expertos, entonces se registrará la primera desaceleración de precios en mucho tiempo.

No obstante, se debe tener en cuenta que la previsión del 2,4% implica un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto a la estimación que los expertos habían hecho un mes atrás. Es decir que, si bien se espera una inflación descendente, el panorama es menos alentador que el registrado en el REM anterior.

De cara a los próximos meses, los especialistas consultados por el BCRA esperan un IPC de 2,1% en febrero y de 2,2% en marzo. Recién en abril se volvería a perforar el piso de 2%, para ubicarse en 1,9%. Luego, estiman los expertos, la inflación continuará un camino descendente al menos hasta julio, cuando llegaría al 1,5%.

Las consultoras que releva el BCRA estimaron que la inflación perforará el 2% en abril. REUTERS/Agustin Marcarian

Aún no aparece en los registros del REM la inflación esperada para agosto, un mes clave, teniendo en cuenta que el presidente Milei lo señaló como el primer mes que tendrá inflación empezando con cero.

Qué pasará con el dólar

Otra de las variables consultadas por el Banco Central en el REM es el tipo de cambio. Los expertos responden mensualmente cuál es su perspectiva respecto a la cotización que tendrá el tipo de cambio mayorista en los meses siguientes.

En esta oportunidad, se registró una corrección de las expectativas a la baja. Los expertos respondieron que en febrero el tipo de cambio estará en $1.475, un valor $39,70 más bajo que el proyectado para ese mismo mes en el REM anterior.

De cara a lo que viene, se espera una devaluación lenta pero constante. El dólar llegaría a $1.502 en marzo, a $1.526 en abril, a $1.549 en mayo, a $1.577 en junio y a $1.604 en julio. Además se espera que termine el 2026 en un valor de $1.750, una cotización que supera sustancialmente la proyectada por el Gobierno nacional en el Presupuesto 2026 ($1.423 para diciembre).

Los principales analistas del mercado consideran que 2026 terminará con el dólar a $1.750. REUTERS/Dado Ruvic

La tasas de interés

Los expertos consultados por el BCRA también comparten su pronóstico respecto a la tasa de interés mayorista de Argentina (TAMAR). Se trata de la tasa que se paga por los depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo de 1.000 millones de pesos o más. Generalmente, la evolución de la tasa sigue de cerca la expectativa sobre inflación, pero la realidad es que hay muchas otras variables que entran en juego.

En este caso, la Tasa Nominal Anual (TNA) esperada para febrero es del 31,80% (4,3 puntos más que lo esperado en el REM anterior). Para los meses siguientes se espera una desaceleración paulatina de la tasa. La expectativa es que baje a 30,14% en marzo, a 28,65% en abril y a $27,60 en mayo.

En una mirada más de largo plazo, los especialistas señalaron que la TNA rondará el 22,41% en diciembre de 2026.

Menor crecimiento económico

No es una novedad que el Gobierno nacional mantiene expectativas de crecimiento altas para el 2026. Sin ir más lejos, el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró que en las últimas horas que “el PBI crecerá por encima del 4%” este año. Sin embargo, en ese punto en particular, hay cierta desconfianza por parte del mercado.

De acuerdo con el resultado del REM, los analistas esperan que el Producto Bruto Interno (PBI) crezca 3,2% en 2026. Esto implica una baja de 0,3 puntos respecto a lo estimado en el REM anterior.

También bajaron las expectativas para el cuarto trimestre de 2025. Los analistas estiman que la actividad económica creció apenas 0,1% respecto al trimestre anterior. Ese resultado también implica una baja de 0,3 puntos en comparación a lo proyecto en el REM publicado hace un mes.

No hubo cambio en la proyección para el primer y segundo trimestre de 2026, períodos para los que se esperan crecimientos de 0,9% y 1% respectivamente.