Caputo admitió que no estaba de acuerdo con cambiar el índice de inflación y anticipó qué pasará con el dato de enero

FOTO DE ARCHIVO-El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, participa en un evento empresarial, en Buenos Aires, Argentina, el 13 de mayo de 2025. REUTERS/Agustín Marcarian

Tras la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la suspensión de la aplicación del nuevo índice de inflación, el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó versiones sobre una supuesta manipulación del indicador y aseguró que tanto él como el presidente Javier Milei no estaban de acuerdo con avanzar con el cambio metodológico en el actual contexto.

“Lavagna se fue en condiciones completamente amigables, tanto conmigo como con el presidente”, afirmó el ministro al referirse a la salida del ahora ex titular del organismo estadístico en diálogo con LN+. Y agregó: “Se están diciendo muchas mentiras. No hay nada que ocultar”.

Caputo explicó que la discusión en torno al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se centró en los tiempos para su implementación. “Marco quería cambiar el índice. No hay presión del FMI para que se cambie el índice”, sostuvo, en respuesta a versiones que circularon tras la salida de Lavagna del organismo estadístico.

Según el ministro, la postura del Gobierno fue clara desde el inicio. “Siempre la bajada de línea de Milei fue que el cambio se hiciera una vez que el proceso de desinflación estuviera terminado”, remarcó. En ese sentido, explicó que existían diferencias de criterio respecto del momento adecuado para avanzar con la modificación: “Marco pensaba que para enero eso ya podía estar”.

Marco Lavgna dejó de ser el director del Indec

A la vez, el titular del Palacio de Hacienda vinculó la controversia con el impacto que tuvo el clima político y financiero de los últimos meses del año pasado: “Vino el ataque político que provocó 50% de dolarización del M2, que impactó en el nivel de crecimiento, pegó fuerte en el riesgo país y generó un nuevo escalón en los niveles de inflación”. En ese contexto, indicó que los acontecimientos se aceleraron hacia el cierre del año: “En noviembre pasó todo esto, pero Marco ya se había visto comprometido con la fecha”.

Consultado sobre la transición en la conducción del Indec, el ministro destacó el perfil técnico del reemplazante de Lavagna, Pedro Lines. “El reemplazo de Marco es intachable. Es un técnico del Indec respetadísimo”, afirmó. Y añadió un detalle sobre el proceso interno: “De hecho, cuando le ofrecí el cargo, pidió aprobación de todos los directores del Indec”.

La confianza sobre los números

En otro tramo de la entrevista, Caputo buscó despejar dudas sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales y el comportamiento del mercado ante la polémica. “Hay bonos que ajustan por inflación. Entonces, si hubiera habido alguna duda de manipulación futura del índice, lo primero que bajaría de precios serían justamente esos bonos”, explicó.

En esa línea, se refirió a la reacción de los activos financieros en los días posteriores a la controversia. “Estas últimas 48 horas fueron muy bravas. Se cayó la bolsa argentina, pero lo único que no bajó fueron los bonos que se ajustan por inflación”, afirmó y agregó que “el precio de los bonos que ajustan por CER subió de precio”.

Para el ministro, ese comportamiento es una señal de confianza en el indicador actual. “Lo que más queremos es transparencia”, destacó.

Por qué no se lanzó el nuevo índice

Luis Caputo volvió luego sobre el punto central del debate metodológico y explicó por qué el Gobierno decidió frenar la aplicación del nuevo índice. “Con Milei no estábamos de acuerdo con cambiar el índice”, reiteró. Y argumentó: “Hay que comparar peras con peras o manzanas con manzanas”.

Según explicó, el IPC vigente se basa en una Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente a 2018, pero el contexto posterior alteró significativamente los hábitos de consumo. “La EPH en la que se basa el índice es de 2018 y en el medio tuvimos una pandemia”, señaló. “Posiblemente los patrones de consumo difieran más con los de 2018 que los de 2018 con los de antes”, agregó.

Desde su perspectiva, el orden de los pasos es clave. “Lo lógico es terminar con el proceso de desinflación y después hacer otra Encuesta Permanente de Hogares (EPH), donde sí refleje los cambios”, afirmó. De ese relevamiento surgiría, según explicó, una base más representativa para actualizar la metodología del índice.

Por último, el ministro se refirió a la dinámica reciente de los precios y anticipó una continuidad en la tendencia de corto plazo. “La inflación de enero sería similar a la de diciembre”, señaló, sin dar precisiones adicionales.

De este modo, Caputo buscó cerrar la polémica en torno al Indec y al IPC, remarcando que la decisión de postergar el nuevo índice respondió a criterios técnicos y de oportunidad, y que no existieron presiones ni internas ni externas para avanzar con el cambio en el actual contexto.