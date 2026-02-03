Adorni habló de la fórmula del IPC tras la salida de Lavagna del INDEC: “Se va a cambiar cuando la inflación sea cero”

El jefe de Gabinete justificó la salida de Lavagna y defendió la continuidad metodológica (Video: LN )

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló de la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que se dio en un contexto de disputas internas sobre la nueva fórmula de medición de la inflación. Tras esto, el Gobierno confirmó la postergación del cambio metodológico originalmente previsto para enero y el funcionario aseguró que “se va a cambiar cuando la inflación sea cero”.

“No queremos que el kirchnerismo utilice como excusa el que nosotros estamos falseando los datos de inflación”, aseguró Adorni. Por ello, el oficialismo decidió mantener el actual método de medición del índice de precios. Y agregó: “De hecho, lo hubiésemos modificado antes si hubiese sido así”

Luego de que se conociera la salida de Lavagna, Guentes de la Casa Rosada señalaron a Infobae que las diferencias entre el ex titular del INDEC y el ministro de Economía, Luis Caputo, tenían larga data y combinaban aspectos técnicos, políticos y personales. Entonces, la nueva metodología para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue vista como la oportunidad para un recambio de conducción.

Caputo explicó en Radio Rivadavia que la discrepancia esencial residió en el momento adecuado para la transición: Lavagna prefería implementarla de inmediato, mientras que el Presidente y el ministro defendieron retrasarla hasta que la desinflación estuviera consolidada, buscando evitar “especulaciones mediáticas” sobre la manipulación de las cifras.

Al respecto, en un diálogo con LN+, Adorni analizó: “Evidentemente, quiso aplicarlo ahora y no vio en su cargo la posibilidad de no hacerlo y se fue. Y esto no es nada ni bueno ni malo ni nada para cuestionar o no cuestionar. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo, y está muy bien que así sea. Es hasta sano que así sea. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que cree”.

La renuncia de Marco Lavagna al Indec expuso tensiones internas sobre el método de cálculo del IPC

“Nosotros somos respetuosos de los datos y somos muy respetuosos con las estadísticas. La única manera de mostrarle a la gente si el índice de inflación mejora, empeora o sigue igual, o cuál es la tendencia, es tener datos comparables. Vos tenés datos comparables cuando no cambias la metodología. Entonces, no era justo en términos de transparencia hacia la gente cambiar hoy la canasta de medición. Esa canasta se va a cambiar cuando la inflación sea cero”, detalló el jefe de Gabinete.

Respecto a la proyección del Gobierno sobre cuándo la inflación alcanzará esa cifra, Adorni se basó en los dichos de Javier Milei y ratificó: “A partir de mitad de año vamos a empezar a tener un cero adelante”.

Manuel Adorni confirmó que el Presidente instruyó frenar la actualización del IPC por motivos de transparencia y evitar interpretaciones erróneas

La nueva canasta, resultado de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, reemplazará a la que se aplica desde 2004, con el objetivo de captar con mayor precisión los hábitos actuales de consumo. Según un informe de Qualy, el impacto más notorio recaerá en el peso de los servicios públicos, dado que Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles pasarán de una incidencia del 9,4% al 14,5% en el índice, mientras que Transporte subirá de 11% a 14,3%, Comunicaciones de 2,8% a 5,1% y Educación de 2,3% a 3,1%. En contraste, Alimentos y Bebidas disminuirán de 26,9% a 22,7%. Los expertos de Qualy puntualizaron que “la disminución del peso de los alimentos reduce la sensibilidad del IPC frente a variaciones estacionales y climáticas, así como a la volatilidad de los mercados internacionales de materias primas”.

Este ajuste técnico tiene consecuencias políticas, ya que la administración actual y las futuras dispondrán de mayor capacidad para incidir en la inflación mediante los ajustes tarifarios, dado que “cada ajuste en las tarifas de electricidad o gas tendrá una incidencia mayor en el índice general que con la canasta anterior”. Con la postergación de la nueva fórmula y la continuidad de la actual, el Gobierno busca reducir cualquier margen de sospecha sobre la manipulación de los datos, en especial ante las acusaciones de los sectores opositores y el antecedente de las intervenciones durante la gestión de Guillermo Moreno.

“Si hay algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer es lo que hizo el kirchnerismo: falsear datos. No lo vamos a hacer. En diciembre tuvimos 2.8% de inflación. Entonces, si nosotros tuviésemos alguna intención de querer especular con el cambio de metodología, que en algún momento lo vamos a hacer, porque es efectivamente lo que hay que hacer, lo hubiésemos hecho antes”, afirmó Adorni.

Y continuó: “Esto no se va a modificar, porque es instrucción del Presidente. No estamos dispuestos a que la gente tenga la menor duda del trabajo que estamos haciendo en materia inflacionaria”.

“Lo dijo el ministro Caputo. Cuando haya inflación cero y la no inflación sea una realidad definitiva, ahí podremos cambiar la base de la canasta de consumo”, concluyó el jefe de Gabinete.

El ministro Luis Caputo señaló que el Indec mantendrá la medición actual del IPC (REUTERS)

Por su parte, Caputo anunció este lunes que el que era segundo en el INDEC, Pedro Lines, asumirá como nuevo titular del organismo y aseguró que la decisión de hacer el reemplazo responde a la implementación de la nueva fórmula de inflación, prevista para enero.

En cuanto al nuevo director, el ministro remarcó que “es un funcionario de excelente trayectoria, intachable” y recordó que, “cuando estaba la sospecha de la manipulación de (Guillermo) Moreno, incluso él se fue”.