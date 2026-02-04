Economía

El oro rebotó por la incertidumbre global mientras los inversores locales esperan novedades sobre la reforma laboral

El metal precioso repuntó tras la caída de la semana pasada, en un contexto dominado por las tensiones internacionales. En el plano local, prima la cautela frente a las discusiones por la modernización laboral

El oro recuperó parte del
El oro recuperó parte del terreno perdido la semana pasada debido a las tensiones globales. REUTERS/Alexander Manzyuk

El derrumbe del dólar en el mundo despertó a los inversores que, por un momento, pensaron que el nombramiento de un nuevo titular en la Reserva Federal, iba a fortalecer a la divisa. Por si no bastara con ese movimiento, pasado el mediodía, el derribo de un dron iraní que se acercaba a un portaviones de Estados unidos en el mar Arábigo sumó mayores tensiones.

En tanto, el dólar perdió 0,25% de su valor frente a las seis monedas más importantes del mundo. El movimiento dejó en claro que la divisa seguirá débil y que esa es la política monetaria que Donald Trump prefiere porque quiere mejorar el tipo de cambio para exportadores y encarecerlo para los importadores que, además, ven castigados con aranceles los productos que compran en el exterior. En los últimos 12 meses, el dólar cayó más de 10% y el euro está en su nivel más elevado de los últimos 5 años en 1,18 y los analistas lo ven pronto en 1,22 dólares.

En ese contexto, la volatilidad regresó a los mercados y las Bolsas de Nueva York, en particular el Nasdaq (-1,43%) cerraron en rojo. Los activos de cobertura, volvieron a brillar. El oro subió 6,81% y la plata 10,29 por ciento. Los bancos centrales siguen siendo los grandes compradores, en particular Polonia que en los últimos meses superó a China y tiene prevista una compra de 150 toneladas con lo que completaría 700. Hay un rally de las autoridades monetarias que observan que sus reservas se deprecian por la caída del dólar.

Según el analista internacional Ismael de la Cruz, Polonia tiene previsto que sus reservas de oro sean el 30% y agregó que “Tether habría comprado 27 toneladas de oro en el último trimestre del año pasado; más que cualquier Banco Central excepto Polonia, para dar réplica a su stablecoin ligada al metal precioso”.

La Argentina, que tiene casi la mitad de sus reservas en yuanes, se benefició por la suba de 0,12% de la divisa china. Entre el oro, el euro y los yuanes, las reservas ganaron USD 500 millones a los que hay que sumarles USD 57 millones que compró el Banco Central en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

El costo de la volatilidad lo pagaron los bonos y las acciones. Los títulos soberanos perdieron hasta 0,90% e hicieron elevar el riesgo país en 8 unidades (+1,6%) a 503 puntos básicos.

Los bonos a tasa fija bajaron sus rendimientos a entre 2,6% y 2,7% efectivo mensual hasta fin de agosto. Los BONCER apenas mejoraron y su rendimiento dio cuenta de que al mercado poco le importó el tema del Indec. Según el analista financiero Salvador Vitelli, “el día anterior rendían promedio CER más 8,5% y ahora, CER más 8,4%”.

El S&P Merval de las acciones líderes perdió 2,2% en pesos y 2,1% en dólares. Las empresas de servicio fueron las más afectadas. Edenor cayó 5,3% y Transportadora gas del Norte, 4,4 por ciento.

En la plaza financiera, el MEP tuvo una suba de $10 (+0,7%) a $1.460, mientras el contado con liquidación (CCL) cedió $2 (-0,1%) a 1.493 pesos. En el MLC se operaron USD 380 millones y el dólar mayorista rompió la tendencia alcista tras siete ruedas consecutivas y cedió $5 a 1.446 pesos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, señaló que “el BCRA consiguió acelerar el ritmo de compras con un saldo positivo de USD 57 millones siendo que, además, el mayorista terminó a la baja luego de 7 ruedas sin retroceder, de modo que quizás el saldo pudo haber sido mayor”.

Además, el reporte añadió que “el Tesoro va realizando compras a medida que necesita afrontar pagos. El viernes compró otros USD 397 millones y, como adelantó el ministro Caputo, los 830 millones para comprarle DEGs (Derechos Especiales de Giro) a Estados Unidos y con eso cancelar a FMI. De modo que gran parte de las compras del BCRA las utilizó el Ministerio de Economía y luego, el 26 de febrero, el FMI desembolsará USD 1.000 millones tras la revisión”.

Sobre el mercado de futuros, Reschini indicó que “el volumen de operaciones creció a 495.275 contratos, aunque se mantiene muy bajo con relación a lo que fue enero. En bonos dollar linked (BYMA t+1) no sostuvo el nivel de la rueda anterior y se retrajo a 41 millones (VN). El interés abierto en futuros sumó unos 12 millones, pero vale destacar que fin de mayo cayó en 13,8 millones, el tercer negativo consecutivo para el IA de esta posición. Es probable que el BCRA se encuentre en condiciones de cerrar con ganancias y, como es en este contrato en el que mayor posición vendida tiene, lo vaya haciendo a medida que las condiciones se lo permitan sin presionar al alza a las cotizaciones procurando mantener positiva la curva de sintéticos”.

En los mercados overnight, las operaciones previas a la apertura del mercado no eran optimistas. Los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York estaban en baja. El oro reafirmaba su condición de cobertura; anoche estaba arriba de los USD 5.000 por onza. El petróleo aumentaba 2,2% por el incidente con Irán, aunque se superó el temor inicial.

La influencia del exterior sobre los mercados locales, se hará sentir, pero puede ser neutralizada por los avances en las negociaciones para aprobar la reforma laboral.

