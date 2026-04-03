Teleshow

Venezia Caniggia y el carisma de una pasarela improvisada: el video viral y la reacción de Melody Luz

La bailarina compartió una escena de entrecasa en la que la niña que tuvo con Alex Caniggia juega a ser modelo despertando ternura en las redes

Guardar
El desfile de la pequeña Venezia Caniggia

Las redes sociales se llenaron de ternura con la difusión de un video donde Venezia Caniggia despliega su simpatía y naturalidad. La grabación fue realizada por su madre, Melody Luz, quien no pudo ocultar la emoción y el orgullo al ver a su hija transformando el pasillo de su hogar en una pasarela improvisada. En las imágenes, la pequeña avanza con paso firme y una actitud despreocupada, mientras la cámara de su madre sigue cada movimiento con atención y alegría.

El momento, compartido bajo la frase “Flow Caniggia”, logró captar la esencia de la espontaneidad infantil y evidenció el vínculo cercano entre madre e hija. Venezia, con su andar seguro y una pizca de picardía, se robó las miradas y los comentarios de los seguidores de la familia, que celebraron la naturalidad y el carisma de la niña. La reacción de Melody Luz, quien no dejó de sonreír durante toda la secuencia, reflejó el impacto que estos pequeños gestos tienen en la vida cotidiana y en la construcción de recuerdos familiares.

El tierno video de Claudio y Alex Caniggia jugando con Venezia

A través del video, Melody Luz permitió que sus seguidores fueran testigos de un instante íntimo y alegre, en el que la diversión y la creatividad infantil ocupan el centro de la escena. La pareja formada elige compartir abiertamente el proceso de crecimiento de su hija, convirtiendo sus perfiles en redes sociales en un espacio donde la cotidianeidad familiar se hace visible. En estas plataformas, es frecuente encontrar imágenes y videos que retratan a Venezia en distintas situaciones, mostrando desde sus juegos más simples hasta sus primeros experimentos con el baile o los disfraces.

El tierno baile de Melody Luz con su hija Venezia

Cada contenido publicado permite a los seguidores descubrir nuevas facetas de la personalidad de la niña. En varias ocasiones, se la ha visto participando en actividades lúdicas, bailando con alegría, experimentando con disfraces o, como en el último video, desfilando con total naturalidad.

Las imágenes virales muestran a Venezia Caniggia vestida con un conjunto deportivo de color rosa bebé, una elección que combina comodidad con un toque de estilo propio. El atuendo, compuesto por pantalón y chaqueta a juego, se complementa con zapatillas deportivas que completan el look casual de la pequeña. Como detalle distintivo, Venezia lleva un chupete entre los dientes, lo que subraya que, a pesar de sus juegos de imitación adulta, sigue inmersa en la primera infancia.

Desde el nacimiento de Venezia, ambos han decidido compartir aspectos de su vida personal con el público, lo que ha generado una comunidad de seguidores interesada tanto en sus proyectos profesionales como en su faceta familiar.

Alex Caniggia y Melody y su hija Luz disfrutaron de la Patagonia

El amor que nació en un reality

La pareja formada por Melody Luz y Alex Caniggia alcanzó días atrás su cuarto aniversario desde que consolidó su vínculo en el programa El Hotel de los Famosos, una marca temporal que traza la progresión de su relación más allá de la visibilidad mediática inicial. Este aniversario se convirtió en punto de inflexión para su proyección conjunta, marcada en la publicación por un estilo visual distintivo: camisetas deportivas, tatuajes expuestos y una imagen de contacto físico directo, en línea con la estética que ambos han trabajado en redes desde el nacimiento de su hija Venezia.

Primer plano de Melody Luz, con cabello naranja rojizo y ojos cerrados, siendo besada en la mejilla por Alex Caniggia, de espaldas
Melody Luz y Alex Caniggia, pareja formada en "El Hotel de los Famosos", festejan cuatro años de relación y la construcción de su familia.

Durante la celebración del cuarto aniversario, ambos optaron por atribuir mensajes personalizados en formato efusivo, reforzando el lenguaje de autenticidad que demanda la audiencia digital. Melody Luz planteó el siguiente mensaje: “Felices 4 años amore mío, Alex Caniggia. Sí que es toda una aventura extrema compartir con vos mi acuariano loco. Tenés un corazón enorme y me lo demostrás todos los días. Por muchos años más. Te amo papuchi”. Alex Caniggia, con lenguaje similar, remarcó: “Amor mío de mi vida, felices 4 años, te amoooooo Pingui, enana de mi vida, te elijo hoy y siempre”, adaptando su respuesta a las reglas del feedback instantáneo que define el ecosistema influencer.

Temas Relacionados

Melody LuzAlexander CaniggiaVenezia

Últimas Noticias

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

En la cena de nominados se vivió un tensísimo momento cuando la exvedette encaró a la actriz y terminó mencionando al ídolo del futbol por un particular motivo. El video

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La feroz pelea cruzó todos los límites, terminó con agresiones inesperadas y provocó la intervención directa de GH con una de las penalidades más severas del reality

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La actriz habló con sus seguidores por el inconveniente que tuvo en Italia, luego del nacimiento de Gia, su primera nieta

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

En una charla en el programa de Mirtha Legrand, la conductora sorprendió contando la decisión de sus hijos mellizos, mostrando su perfil bajo y su particular manera de celebrar

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

La periodista confirmó en Infama su relación con un hombre ajeno al mundo del espectáculo. Su palabra

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad