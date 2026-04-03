Wanda Nara volvió al país tras su viaje por Europa y Asia: 18 valijas y una llamativa actitud con la prensa

Así volvieron Wanda Nara y Martín Migueles a la Argentina tras el viaje por Europa y Asia (Video: Puro Show. El Trece)

El regreso de Wanda Nara a la Argentina en las primeras horas de este viernes marcó un nuevo episodio en la exposición pública de su vida privada. La empresaria arribó al país con 18 valijas y en compañía de Martín Migueles, manteniendo absoluto silencio ante la prensa, pese a la presencia del móvil de Puro Show aguardando declaraciones. Esta escena, cargada de expectativa, ilustra el momento de transición y las tensiones que rodean su presente personal y familiar.

Las preguntas del cronista se sucedieron con el mismo resultado: la indiferencia absoluta de la conductora. “¿Cómo estuvieron las vacaciones?“, ”Disfrutaron de Maldivas?" “¿Contesta por que está por salir el divorcio?“, ”¿Qué opinás de que Mauro haya rechazado al juez?“. Wanda caminó sin siquiera responder al pedido de una sonrisa para la cámara, y la misma conducta tuvo Migueles, quien agarró su teléfono celular para evadir la consulta sobre su situación judicial.

El regreso de la empresaria no se produjo de manera espontánea. Cabe recordar que permaneció varias semanas entre Asia y Europa, entre otras cosas, aguardando la devolución de sus pertenencias por parte de Mauro Icardi. Según reveló su abogada, Ana Rosenfeld, la mudanza se convirtió en el eje de un nuevo conflicto dentro del proceso de divorcio. “Wanda todavía no vuelve porque todavía está esperando que le den la famosa mudanza que Mauro le dijo que sacó las cosas de ella que tenía en la casa de Estambul”, explicó Rosenfeld el pasado martes en LAM (América).

El reclamo de Wanda no solo abarca objetos personales de alto valor económico, sino también elementos con carga sentimental y posesiones de sus cinco hijos. Las demoras en la devolución impactaron en la logística y en la reorganización del núcleo familiar, condicionando incluso la posibilidad de Wanda de retornar al país antes.

Wanda Nara disfrutó de su viaje en tren bala a Hiroshima

La mudanza que enfrenta a Wanda Nara y Mauro Icardi no solo implica el traslado físico de objetos entre continentes. El conflicto se inscribe en un proceso de separación marcado por reclamos cruzados y por la exposición mediática de cada paso. La empresaria se mantuvo en Italia a la espera de la entrega de sus cosas, muchas de ellas aún en la casa de Estambul, donde residió junto al futbolista durante su etapa en el club local. A la vez que disfrutó de distintos lugares junto con su actual pareja.

El conflicto logístico se sumó así al escenario judicial. La disputa por la mudanza no es un mero trámite doméstico, sino una pieza más en la compleja negociación por la división de bienes y la reorganización de la vida tras la separación. El hecho de que las pertenencias incluyan objetos de los cinco hijos refuerza el carácter familiar del conflicto y la dimensión emocional que rodea cada decisión.

Wanda Nara en pleno viaje por Asia

Durante la espera por la mudanza y la resolución de los aspectos legales, Wanda mantuvo una agenda de viajes ligada a su situación judicial y personal. El itinerario comenzó en Milán, ciudad a la que viajó para asistir a una audiencia por la división de bienes. En esa etapa, compartió días con Martín Migueles, quien se convirtió en figura recurrente en sus desplazamientos recientes.

Terminada la audiencia, Wanda decidió emprender un viaje hacia las Islas Maldivas, un destino cargado de recuerdos personales y familiares, ya que fue habitual durante su convivencia con Icardi y los cinco hijos. El traslado a Maldivas se interpretó como una pausa, un intento de distensión en medio de la tensión judicial y mediática.

Martín Migueles posa sonriente en un restaurante de Kyoto, donde disfruta de una deliciosa cena con aguacate, carne y ensalada durante su travesía por la ciudad japonesa.

La travesía no terminó allí. Posteriormente, Wanda y Migueles se instalaron en Japón, donde alternaron paseos de lujo, turismo y cultura pop. Estos movimientos reflejan tanto la búsqueda de nuevos escenarios como la necesidad de mantener la privacidad ante la exposición constante.

El regreso a la Argentina con 18 valijas es el resultado visible de semanas de espera, negociaciones y traslados. La imagen de Wanda y Migueles llegando al aeropuerto, rodeados de equipaje y eligiendo el silencio ante la prensa, sintetiza el momento de transición que atraviesa la empresaria. La escena es, a la vez, un símbolo del desgaste que implica la exposición pública de los procesos privados y del peso que la logística y los acuerdos legales tienen en la vida cotidiana de una familia atravesada por el conflicto.