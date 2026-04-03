‘La Venus eléctrica’ inaugurará el Festival de Cannes 2026 con un viaje al París bohemio y espiritual

Anaïs Demoustier, protagonista de "La Venus eléctrica" (Festival de Cannes)

La película francesa La Venus eléctrica abrirá la edición número 79 del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo de 2026 en la ciudad francesa. El largometraje dirigido por Pierre Salvadori contará con un elenco destacado encabezado por Pio Marmaï, Vimala Pons, Anaïs Demoustier y Gilles Lellouche.

La Venus eléctrica sitúa su trama en el París de comienzos del siglo XX. El filme sigue a Antoine Balestro, un reconocido pintor que ha perdido su capacidad creativa tras la muerte de su esposa, situación que preocupa a su galerista, Armand. En una noche de desesperación y bajo los efectos del alcohol, Antoine intenta contactar con su difunta esposa a través de una médium. Sin embargo, termina comunicándose con Suzanne, una artista ambulante que busca comida y se hace pasar por vidente. A partir de este equívoco, Suzanne y Armand organizan sesiones de espiritismo falsas, lo que lleva a Antoine a recuperar la inspiración, mientras Suzanne comienza a experimentar sentimientos hacia él.

La película representa el undécimo largometraje de Salvadori y es la primera vez que el cineasta ambienta una historia en una época pasada. El festival subrayó que, a pesar de este cambio de escenario, los temas recurrentes en la filmografía del director, como el engaño, las falsas apariencias y la ambigüedad, están presentes de forma central en la narrativa. El comunicado del certamen añadió: “Inspirándose en la sofisticada comedia hollywoodiense, con su ritmo ágil, la confusión entre la mentira y la verdad, y la precisión en el guion y la dirección, este ferviente admirador de Ernst Lubitsch, Billy Wilder y Blake Edwards crea mundos únicos y novelescos”.

El director Pierre Salvadori camina con determinación por una calle con vehículos de época, evocando una escena de película durante su participación en el Festival de Cannes. (Festival de Cannes)

El espíritu artístico de los años veinte, marcado por el auge del entretenimiento popular y el interés por el espiritualismo, atraviesa el relato y da pie a un enfoque que mezcla libertad narrativa y humor con una mirada a las vulnerabilidades humanas. “Estos universos fílmicos están arraigados en una realidad social que explora las relaciones humanas y las dificultades de los personajes en su búsqueda de la felicidad”, precisó la organización en declaraciones recogidas por EFE.

La edición 79 del Festival de Cannes contará con Park Chan-wook como presidente del jurado. El director surcoreano, reconocido por títulos como Old Boy, fue definido por el festival como “figura clave del cine contemporáneo, autor de una filmografía profundamente singular e ingeniosa”. Durante el evento también se entregarán Palmas de Oro honoríficas al cineasta neozelandés Peter Jackson y a la actriz y cantante estadounidense Barbra Streisand.

La inauguración del festival francés presentará la nueva película de Pierre Salvadori protagonizada por Pio Marmaï y Anaïs Demoustier (Festival de Cannes)

El año anterior, la película Partir un jour, de Amélie Bonnin, inauguró el festival y obtuvo reconocimiento tanto en el certamen como en salas de cine. En 2025, la Palma de Oro fue otorgada a Un simple accidente, del iraní Jafar Panahi, una obra que, según AlloCiné, combina elementos de thriller, humor y comentario social sobre Irán tras el movimiento “Mujeres, Vida y Libertad”.

La programación completa de películas que competirán en el Festival de Cannes se anunciará oficialmente en París el jueves 9 de abril. Además, la actriz Eye Haïdara ha sido seleccionada como maestra de ceremonias para la edición de 2026, continuando con la tradición de convocar figuras relevantes del cine francés contemporáneo.