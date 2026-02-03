Mundo

Wall Street opera sin una tendencia clara mientras el oro y la plata rebotan tras una caída récord

Los metales preciosos recuperan terreno después de que el oro cayera de cerca de USD 5.600 a menos de 4.500 dólares y la plata se desplomara 31,4% el viernes

Guardar
Operadores trabajan en la Bolsa
Operadores trabajan en la Bolsa de Nueva York. El S&P 500 cayó 0,51% mientras el oro rebotó 6,12% en jornada volátil (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

El mercado de valores estadounidense registraba resultados mixtos el martes, mientras que el oro y la plata rebotaron de su última caída en una jornada de alta volatilidad en los mercados de metales preciosos.

El S&P 500 caía 0,51% y se alejó de su máximo histórico establecido la semana pasada. El promedio industrial Dow Jones cotizaba prácticamente plano con una leve alza de 0,02%, mientras que el compuesto Nasdaq caía 1,06%, afectado por pérdidas en acciones tecnológicas.

El precio del oro subió 6,12% hasta $4.937,30 por onza en su último giro desde que su impresionante rally se detuvo abruptamente la semana pasada. La plata, que ha estado atravesando movimientos aún más salvajes, saltó 13,1%.

Un vendedor de oro pesa
Un vendedor de oro pesa una pulsera en Bangkok tras la caída de precios. El oro rebotó 6,12% el martes después de caer de $5.600 a menos de $4.500 (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

El oro y la plata habían estado subiendo durante más de un año mientras los inversores buscaban lugares más seguros para estacionar su efectivo en medio de preocupaciones sobre todo, desde aranceles hasta un dólar estadounidense más débil y enormes cargas de deuda para gobiernos en todo el mundo. Sus precios despegaron particularmente el mes pasado, y el precio del oro en un momento prácticamente se duplicó en 12 meses.

Pero esas alzas se agotaron repentinamente la semana pasada, y el precio del oro cayó de cerca de $5.600 a menos de $4.500 el lunes. La plata se desplomó 31,4% solo el viernes.

“Un sentido de calma descendió después de las convulsiones de metales preciosos, abriendo la puerta para que los inversores compraran en la caída”, señaló Richard Hunter, jefe de mercados en Interactive Investor.

Empresas destacadas

El CEO de Palantir Technologies
El CEO de Palantir Technologies Alex Karp en Davos. Las acciones de la firma subieron 7,5% tras superar expectativas de ganancias (REUTERS/Denis Balibouse)

En Wall Street, Palantir Technologies lideró el camino y subió 7,5% después de reportar mayores ganancias e ingresos para el último trimestre de lo que los analistas esperaban. Su pronóstico de crecimiento de ingresos del 61% este año también superó las expectativas de los analistas.

El mejor desempeño de lo esperado ayudó a calmar algunas de las preocupaciones en el mercado de que los clientes de IA podrían no obtener un retorno tan grande de sus inversiones como esperaban.

PepsiCo subió 2,8% después de que las ganancias e ingresos del gigante de snacks y bebidas para el último trimestre superaran ligeramente las expectativas de los analistas, aunque también dijo que reduciría los precios este año en Lay’s, Doritos y otros snacks.

Eso ayudó a contrarrestar una caída del 18,2% de PayPal, que reportó resultados más débiles para el último trimestre de lo que los analistas esperaban. También nombró un nuevo director ejecutivo.

Walt Disney Co. cayó 1,2% después de que anunciara que Josh D’Amaro, jefe del negocio de parques de la compañía, se convertirá en su próximo CEO en marzo.

En el frente corporativo, SpaceX de Elon Musk se hizo cargo de su compañía de inteligencia artificial xAI en una fusión destinada a desplegar centros de datos basados en el espacio. Según Bloomberg, la compañía combinada tendría una valoración de USD 1,25 billones.

Petróleo bajo presión

Los precios del petróleo bajaban ligeramente el martes, en su segundo día consecutivo de pérdidas, debido a la posibilidad de una distensión entre Estados Unidos e Irán, mientras el fortalecimiento del dólar añadía presión.

Los futuros del crudo Brent caían 15 centavos a $66,15 por barril, mientras que el West Texas Intermediate se situaba en $62,06 por barril, con un descenso de 8 centavos.

Los precios del petróleo habían caído más de 4% el lunes después de que el presidente Donald Trump dijera que Irán estaba “negociando seriamente” con Washington.

Se espera que Irán y Estados Unidos reanuden las conversaciones nucleares el viernes en Turquía, y Trump advirtió de que, con grandes buques de guerra estadounidenses dirigiéndose a Irán, podrían ocurrir cosas malas si no se llegaba a un acuerdo.

Europa y bonos

Los índices europeos operaron mixtos. El CAC 40 de Francia cayó 0,6%, mientras que Milán subió 0,82% y Fráncfort avanzó 0,12%.

En el mercado de bonos, el rendimiento del Tesoro a 10 años se mantuvo en 4,29%, donde estaba el lunes por la tarde.

El índice de volatilidad VIX subió 4,59%, mientras que el bitcoin cayó 0,83% a $77.440,80.

Rebote en Asia

El presidente de EE.UU. Donald
El presidente de EE.UU. Donald Trump se reúne con el primer ministro de India Narendra Modi. El índice Nifty de Mumbai subió 5% tras anuncio de acuerdo comercial (REUTERS/Kevin Lamarque)

Los mercados asiáticos rebotaron de fuertes pérdidas del día anterior. El Nikkei 225 de Japón subió 3,9%, mientras que las acciones avanzaron 1,3% en Shanghái y 0,2% en Hong Kong.

La acción fue aún más fuerte en Corea del Sur, donde el Kospi se disparó 6,8% en su mejor día desde los días volátiles del colapso y recuperación del COVID a principios de 2020. Solo un día antes, había caído 5,3% desde su récord en su peor día en casi 10 meses. Samsung Electronics se disparó 11,4%.

El índice Nifty de Mumbai se disparó casi cinco por ciento después de que el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India. Trump también prometió reducir los aranceles sobre los bienes del país después de que el primer ministro Narendra Modi prometiera dejar de comprar petróleo ruso debido a la guerra en Ucrania.

Temas Relacionados

Wall StreetMercadosMercados financierosBolsasOroPlataDólarFEDReserva Federal

Últimas Noticias

El régimen de Irán interceptó un petrolero al servicio de EEUU en el estrecho de Ormuz: “Prepárese para ser abordado”

La Guardia Revolucionaria ordenó al Stena Imperative detenerse, pero la embarcación aumentó velocidad y continuó su ruta. El navío ahora es escoltado por un buque de guerra de Washington en el pasaje clave para el transporte global de petróleo y gas natural licuado

El régimen de Irán interceptó

Las 10 personas más ricas del mundo en febrero de 2026, según Forbes

Las fluctuaciones en las bolsas y el crecimiento de la inteligencia artificial impulsaron varios cambios en las posiciones de los multimillonarios, mientras se amplía la distancia entre el líder del ranking y los restantes integrantes

Las 10 personas más ricas

China detuvo a un reconocido periodista por investigar la corrupción en el Partido Comunista

La justicia del régimen persigue a Liu Hu y a su asistente Wu Yingjiao por supuestamente difundir “acusaciones falsas”. El grupo de derechos humanos advierte que el control de información bajo Xi Jinping alcanzó “niveles casi totalitarios”

China detuvo a un reconocido

Se reanuda el juicio del siglo en el Vaticano por el escándalo financiero del cardenal Becciu

La más alta instancia judicial del Vaticano retomó la revisión del caso después de rechazar la apelación de los fiscales y la dimisión del procurador jefe, en un proceso marcado por cuestionamientos a la imparcialidad

Se reanuda el juicio del

Arrestaron a dos sospechosos de intentar sabotear buques de la Armada alemana en Hamburgo

Un rumano y un griego que trabajan en el puerto habrían puesto más de 20 kilos de gravilla en motores y dañado sistemas de agua y combustible. Los actos habrían retrasado operaciones navales y comprometido la seguridad alemana

Arrestaron a dos sospechosos de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué es la apendicitis, la

Qué es la apendicitis, la urgencia médica que sufrió Peter Lanzani, y cuáles son los riesgos de no tratarla a tiempo

El plan de Mediaset para abaratar sus informativos sin recortar personal: fusiona el plató y las redacciones de ‘Informativos Telecinco’ y ‘Noticias Cuatro’

EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: el mandatario colombiano llegó a la Casa Blanca

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona

Qué es el matrimonio lavanda, el concepto que arrasa en TikTok

INFOBAE AMÉRICA
Lo Celso sufre una lesión

Lo Celso sufre una lesión en el recto anterior del muslo derecho

El PSOE pide al PP cesar a la concejala que insultó a Sánchez en aplicación de su ley contra las ofensas a los símbolos

El sector hotelero en Latinoamérica despega con un crecimiento del 13% en su cartera de proyectos en 2025

El Ejército de Israel aprueba la regulación para integrar a los ultraortodoxos en el servicio militar

Al menos quince muertos al volcar un autobús en el este de Brasil

ENTRETENIMIENTO

Jacob Elordi compartió sus anhelos

Jacob Elordi compartió sus anhelos creativos en la actuación: “Todo lo que quiero hacer es que sea sexy, divertido y cool”

“Bridgerton”: Hannah Dodd habla sobre la sexualidad de Francesca y el polémico cambio respecto al libro

Christopher Nolan advirtió sobre el futuro incierto del cine tras las fusiones de Warner Bros., Netflix y Paramount: “Es un golpe enorme”

Josh Safdie destacó la entrega de Timothée Chalamet en Marty Supreme: “No creo que esta película podría haberse hecho sin él”

El productor de los Grammy aclaró el motivo detrás del lapsus de Cher en el escenario