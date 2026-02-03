El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de 2026

El Banco Central hilvanó 22 jornadas consecutivas con saldo comprador y suma más de USD 1.200 millones en el año. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo el saldo positivo en la compra de divisas y superó los USD 1.200 millones en 2026 luego de adquirir USD 57 millones este martes, lo que representa más del 12% de la meta anual de acumulación de reservas establecida para todo el año.

La entidad hilvanó 22 ruedas consecutivas con racha compradora, en las que acumuló USD 1.253 millones, en línea con el comienzo de la denominada “fase 4” del programa económico actual. Para abastecerse de dólares, el BCRA emite pesos sin esterilizar, lo que permite asegurar liquidez en el mercado y evitar que una escasez de dinero provoque un aumento en las tasas de interés.

Como contrapartida de las compras diarias, las reservas internacionales se ubicaron en USD 45.673 millones, tras experimentar un incremento diario de USD 564 millones, aunque todavía no pudieron recuperar el terreno perdido desde finales de enero.

El aumento del último mes de la posición extranjera, que tocaron un máximo desde agosto de 2021 al llegar a USD 46.240 millones, también se vio impulsado por la suba en el precio internacional del oro, que suele ser considerado un resguardo frente a la volatilidad global y su variación repercute directamente en las cuentas del BCRA. De hecho, la entidad dispone de cerca de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas. El valor de la onza llegó a ubicarse por encima de USD 5.600 la semana anterior, aunque luego descendió hasta los USD 4.950 actuales. Esa primera baja impactó de forma negativa en la contabilidad del organismo, pero hoy le sumó volumen al marcar un alza de más de 6 por ciento en el día.

Por otra parte, el ritmo estable de compras de divisas responde a la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y a la emisión de deuda por parte de compañías privadas. Según el organismo, aún quedan pendientes ingresos cercanos a USD 3.600 millones de empresas que realizaron colocaciones en el exterior. Estos factores contribuyeron a ampliar la oferta de dólares en el mercado local.

Las estimaciones oficiales para 2026 prevén que la adquisición neta de divisas podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo del desarrollo del proceso de remonetización. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, señaló que la consolidación de las reservas dependerá tanto de la demanda de pesos como del ingreso de dólares al país. Con el ritmo actual, ya se cumplió más del 12% del mínimo anual fijado en los objetivos oficiales.

La autoridad monetaria fijó un tope diario del 5% sobre el volumen total operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para las compras de divisas, con el propósito de resguardar la estabilidad cambiaria. En ocasiones, ese límite fue excedido, hecho que fuentes privadas atribuyen a transacciones realizadas fuera del circuito habitual del MLC.

El BCRA comunicó que cuenta con la facultad de comprar dólares fuera del mercado mayorista, negociando montos y precios directamente con empresas o entidades, con la finalidad de evitar alteraciones en el funcionamiento normal del mercado cambiario.

En paralelo, este martes, el volumen negociado en el mercado cambiario alcanzó USD 380,9 millones, lo que representó un incremento de USD 76 millones o 25% frente al lunes. En este contexto, el dólar mayorista bajó cinco pesos (0,3%) y se ubicó en $1.446, es decir, nueve pesos por debajo del cierre de 2025. El Central estableció para la jornada una banda cambiaria superior de $1.569,40, lo que ubicó al dólar mayorista a 123,40 pesos o un 8,5% por debajo de ese límite.

Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

3 de febrero: USD 57 millones

La previsión oficial sobre las reservas

En el último Informe de Política Monetaria (IPOM), el Banco Central indicó que el incremento efectivo de las reservas internacionales dependerá de la capacidad del Tesoro Nacional para obtener financiamiento en mercados internacionales y refinanciar sus compromisos de deuda externa.

“Las compras de divisas por parte del BCRA se reflejarán en el nivel de reservas internacionales toda vez que éstas no deban ser adquiridas con pesos por el Tesoro para atender vencimientos de capital e intereses”, definió la autoridad monetaria.

Para 2026, la entidad que encabeza Bausili prevé que el acceso a fuentes de financiamiento para afrontar los vencimientos de capital del Tesoro, una mayor disponibilidad de crédito externo para empresas y gobiernos provinciales y la repatriación de ahorros de residentes favorecerán el crecimiento de las reservas en moneda extranjera.

“Reconociendo el impacto monetario de la programación financiera del Tesoro, el BCRA continuará coordinando con el Ministerio de Economía la gestión de instrumentos y la programación financiera, garantizando que no se altere la programación monetaria del BCRA orientada a preservar el equilibrio doméstico de liquidez”, concluyó el reporte oficial.