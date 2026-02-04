México

Senado podría discutir reforma laboral de 40 horas la próxima semana

Laura Itzel Castillo aseguró que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos ya preparan el dictamen

Senado de la República podría
Senado de la República podría discutir reforma laboral la segunda semana de febrero 2026 (Crédito: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro)

La tarde de este martes 3 de febrero de 2026, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, reveló que hay una alta probabilidad de que la Cámara Alta discuta próximamente la reforma sobre la reducción de la jornada laboral.

Dictamen podría estar listo la segunda semana de febrero

El avance en la iniciativa para reducir la jornada laboral en México a cuarenta horas se encuentra en una etapa crucial. Las comisiones unidas del Senado están ajustando los detalles finales del dictamen que busca modificar el artículo 123, apartado A, de la Constitución. Según confirmó Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, el documento podría estar listo en breve y se espera su conclusión para la próxima semana.

Castillo Juárez explicó que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, informó que el trabajo está en la fase final. Ante la pregunta sobre si el tema podría abordarse la siguiente semana, la senadora respondió: “Esperaría que fuera a más tardar en la próxima semana, pero tendremos que ver cuando la dictaminen finalmente”.

Senado podría tener un nuevo reglamento

En paralelo, la presidenta del Senado abordó la propuesta de un nuevo Reglamento para la Cámara de Senadores. Compartió que ya dialogó con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, acerca de la iniciativa. El proyecto, explicó, se nutre de varias propuestas previas con el objetivo de modernizar y actualizar el marco interno del Senado.

Entre los cambios planteados, Castillo Juárez subrayó la necesidad de normar la realización de sesiones híbridas y virtuales, aspectos que hoy solo se regulan mediante acuerdos. “Tiene que incorporarse todo lo relativo a estos aspectos que en la actualidad se llevan a cabo por acuerdos, pero tendrían que estar normados y esto nos serviría para avanzar y para que hubiera mayor orden en todo el debate que se lleva a cabo dentro de las plenarias”, afirmó la senadora.

La legisladora también destacó la importancia de reflejar en el reglamento las nuevas responsabilidades del Senado frente al Poder Judicial, especialmente en lo relativo a la toma de protesta de funcionarios, derivado de recientes cambios constitucionales.

Reforma LaboralJornada de 40 HorasLaura Itzel CastilloSenado de la Repúblicamexico-noticiasPolítica Mexicana

