Cuáles son los 10 autos 0 km más baratos del mercado tras los cambios de precios de abril

El ranking de los 10 autos más baratos empezó a cambiar su conformación por el dólar bajo y los modelos chinos que no se venden en pesos

El reacomodamiento de precios que se está dando en el mercado automotor argentino permite que la mayoría de los autos 0 km tengan, empezando abril, un precio prácticamente igual al de enero, incluso, con algunas bajar interesantes, porque van más allá de la eliminación del impuesto al lujo que rige desde este mes, sino que se dieron en modelos que no se veían afectados por ese tributo.

Los autos de acceso a la gama de cada marca siguen siendo los que dan volumen de ventas con muy bajo margen, con precios que van desde los 26 a los 33 millones de pesos, con algunos pequeños ajustes en torno al 1% en pocos casos.

Uno de los casos es el del Renault Kwid, el más barato del mercado desde diciembre de 2024, que aunque subió su precio un 1,1%, mantiene esa posición privilegiada que justifica plenamente por ser el auto más vendido de la marca en Argentina.

Pero hay un condicionante para que se mantenga el statu quo y es un dólar todavía bajo que permite, a medida que pasan los meses, que los vehículos importados que se publican en dólares, se acerquen cada vez más a aquellos que dominaron este particular ranking.

Así, un modelo de origen chino y propulsión 100% eléctrica, entró al Top 10 que hasta hace poco tiempo estaba reservado exclusivamente a autos Mercosur, tanto argentinos como brasileños. Y lo más llamativo es que, dependiendo de la cotización del dólar en el próximo mes, podría pasar a ser el auto más accesible del mercado.

Los 10 autos más baratos de febrero

El Renault Kwid se mantiene como el auto más barato pese a haber tenido un 1,1% de aumento en abril

1. Renault Kwid: $26.360.000

El Renault Kwid, en efecto, se mantiene e como el auto más barato del mercado, pero con la sombra de un vehículo chino que podría desplazarlo ya el próximo mes al segundo puesto. Viene importado desde Brasil y tiene dos versiones diferentes aunque sólo en su enfoque hacia el cliente pero con el mismo precio. Motor naftero aspirado y caja manual en ambas versiones.

El JMEV EV3 es eléctrico y de origen chino. Está segundo gracias a su precio en dólares que lo posiciona muy cerca del Renault Kwid.

2. Jmev EV3: USD 18.900 / $26.838.000

Este es el auto que puede desbancar al Kwid en mayo si el dólar se mantiene debajo de los $1.410 y Renault actualiza el precio como ocurrió en abril. Es chino, lo importa el Grupo Antelo y su principal cualidad distintiva es que ee trata de un auto 100% eléctrico. Su precio está en dólares, razón por la cual su posición en el ranking depende de la cotización oficial de cada día.

Fiat Mobi Trekking, el auto más barato de la marca

3. Fiat Mobi: $27.350.000

Este es el segundo Citycar de las marcas regionales en el mercado y también tuvo un leve incremento de precio del 0,5%. Como la mayoría de los modelos más accesibles, se trae importado de Brasil, pero tiene un menor volumen de ventas porque comercialmente es un auto que se prioriza para plan de ahorro. Funciona con caja manual y tiene solo la versión Trekking como opción de equipamiento.

Hyundai HB20. Viene de Brasil y desde noviembre tiene el mismo precio en el mercado

4. Hyundai HB20: $27.600.000

Con este B-Hacth se da una especial situación de penetración en el mercado como el auto compacto más barato desde su lanzamiento un año atrás. Parte de esa estrategia es mantener el precio sin alteraciones desde noviembre pasado, lo que le permitió subir el volumen de ventas que casi llega a las 700 unidades en marzo. Se fabrica en Brasil y tiene versiones con caja manual y automática y con carrocería de dos y tres volúmenes.

El Fiat Argo es brasileño y es la versión hatchback del Cronos nacional

5. Fiat Argo: $29.930.000

Es el primer escalón de Fiat en el ranking y el primero en el segmento B. El Argo es similar al Cronos pero sin baúl. Comparten la plataforma y la motorización, pero este hatchback se produce en Brasil, llega desde este año en dos versiones que sumó la caja automática tipo CVT a la ya conocida de accionamiento manual. El motor es aspirado 1.3 litros en ambos casos.

Fiat Cronos, el auto argentino más barato

6. Fiat Cronos: $31.120.000

El tercer Fiat del ranking es también el primer y más barato modelo de fabricación nacional en la lista. El Fiat Cronos se renovó estéticamente en mayo de 2025 y se mantiene como uno de los dos autos más vendidos del mercado. Es un sedán fabricado en la planta de Córdoba de Stellantis y se comercializa en 4 versiones, dos con caja manual y dos con caja automática tipo CVT, todas con el motor naftero 1.3 aspirado.

Citroën C3, el más pequeño de la familia CCubo de la marca en Latinoamérica

7. Citroën C3: $31.360.000

Este es otro modelo que tuvo un leve ajuste de precio hacia arriba en abril, de apenas el 0,5% para las dos primeras versiones. El Citroën C3 es el más pequeño de la familia que componen otros dos modelos dentro del programa CCubo, lanzado en 2023 para reposicionar la marca entre las que ofrece vehículos accesibles. Se fabrica en Brasil y tiene tres versiones con motorizaciones aspirada y una con motor turbo.

El Peugeot 208 es el segundo auto nacional en el ranking

8. Peugeot 208: $31.460.000

Este es el segundo y último modelo de fabricación nacional que está entre los 10 más baratos del mercado. También tuvo una suba del 0,5% en abril, aplicada a las tres versiones más accesibles de la gama. El 208 se produce en la planta de Stellantis en Palomar, y tiene cinco opciones, tres con motor aspirado y dos con el turbo T200 del grupo.

Chevrolet Onix y Onix Plus. Toda la gama tiene motor turbo y ambos tipos de carrocería

9. Chevrolet Onix: $31.505.900

Por tercer mes consecutivo, General Motors mantuvo para abril los precios de todos sus modelos, lo que le permitió al Onix ser tercero entre los autos compactos detrás del Peugeot 208 y el Fiat Cronos, es decir que fue el mejor auto del segmento B entre los importados de Brasil. El Onix se ofrece tanto en versión hatchback como sedán. Todos sus modelos están propulsados por motor turbo 1.0 litros y tienen opciones de caja manual o automática CVT.

Citroën Basalt, el único B-SUV del ranking

10. Citroën Basalt: $32.260.000

Al igual que otros modelos de Stellantis, el Basalt también tuvo un ajuste de precio del 0,5% este mes, aunque sin alterar su posición en el ranking de los 10 más accesibles del mercado. Es el segundo Citroën de la lista y el único SUV del segmento B. El Basalt pertenece a la misma familia del C3 y el Aircross con una propuesta de cuatro versiones, dos con motor aspirado y dos con motor turbo y viene importado desde Brasil al igual que los otros dos modelos.

El BYD Dolphin Mini está 11mo en el ranking y podría ser Top 10 en mayo si el dólar se mantiene debajo de los $1.420

Dos modelos chinos están en la puerta del ranking. El primero es el BYD Dolphin Mini, modelo 100% eléctrico que podría sumarse a la lista por su precio de USD 22.990 que equivale a unos $32.518.000. Este auto es un compacto de segmento A, tiene un motor de 88 CV (65 Kw), una batería de 30.1 kWh y una autonomía declarada de 380 km. El otro es el Chery Tiggo 2 Pro Max, que es un vehículo hatchback propulsado por un motor 1.5 litros aspirado y tiene un precio de USD 23.000, es decir unos $32.660.000.

También hay dos utilitarios con un precio que le permitiría entrar al ranking, peor por su diferente uso y características, se pueden mencionar en un apartado. Se trata de dos productos de Fiat que llegan desde Brasil. La más accesible es el furgón chico Fiat Fiorino, que tiene motor aspirado 1.3 litros y un precio de $29.460.000. El otro modelo es la versión de acceso de la pick-up compacta Fiat Strada que tiene motor 1.3 litros aspirado, caja manual y un precio de $33.050.000.