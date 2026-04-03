El Gobierno dispuso una recompensa de $20 millones por información sobre Apablaza, el exguerrillero chileno prófugo de la Justicia

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para las personas que brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el exguerrillero chileno que vivía en la localidad bonarense de Moreno, y que ahora se encuentra prófugo de la Justicia, y al que Chile busca extraditar hace años.

El país trasandino, a través de diferentes adminstraciones, responsabilizó a Apablaza por “graves delitos vinculados al terrorismo”. El exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, y haber participado del secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio.

Según se informó de manera oficial, aquellas personas que tengan iformación deberán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

Galvarino Sergio Apablaza, en una foto de archivo (AFP)

Esta semana, la justicia argentina había ordenado la detención con fines de extradición del exguerrillero, que se encontraba asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, cuando la policía fue a su vivienda, no se encontraba allí.

A raíz de esta situación, el gobierno de José Antonio Kast, a través del ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, reclamó al presidente Javier Milei que se realicen realicen los “mayores esfuerzos” para encontrar a Apablaza. “El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, indicó.

Galvarino Apablaza. La orden de detención se firmó ayer, miércoles (AFP)

La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.

En 2004, Apablaza ya había sido detenido, según varios reportes oficiales. Utilizaba en aquel entonces el falso nombre de “Héctor Daniel Mondaca. Estuvo siete meses preso y el 4 de julio de 2005 el juez del caso, el fallecido Claudio Bonadio, hizo lugar al pedido de extradición. En el interín, fue liberado bajo fianza mientras tramitaba su apelación. Más tarde, el chileno presentó un pedido de refugio ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados (CONARE).

La incertidumbre sobre el paradero de Apablaza tiene lugar a días de la visita de Kast a la Argentina, el primer viaje oficial desde que asumió la presidencia. Incluso, esta semana el gobierno trasandino oficializó la designación del nuevo embajador en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera.

Gonzalo Uriarte fue senador entre 2011 y 2014, y diputado entre 2002 y 2011, siempre por el Partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Es abogado de la Universidad Diego Portales y tiene un magíster en Derecho Económico y Financiero de la Universidad del Desarrollo (LLM).

El diplomático ya presentó las cartas credenciales ante del canciller argentino, Pablo Quirno. “Es un honor recibirlo en una etapa que estará marcada por el profundo fortalecimiento de nuestra relación bilateral, gracias al renovado impulso de los Presidentes Milei y Kast”, sostuvo el funcionario el pasado miércoles.

Quirno, además, la semana pasada se reunió en la ciudad de Santiago con su par de Chile, Francisco Pérez Mackenna. Durante ese encuentro conversarno sobre los principales ejes de la agenda bilateral que, según se informó, incluye la optimización de los procesos fronterizos, el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, energía y minería, y la promoción del comercio e inversiones.

Con relación a Apablaza, la ministra vocera del gobierno de Kast, Mara Sedini, señaló ayer en X que “es un prófugo de la justicia chilena, no está condenado, y es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley”. Fue una rectificación a sus dichos del míercoles, en ocasión de una misa para recordar al senador Guzmán a 35 años de su asesinato.

“Es un recuerdo que nos golpea fuertemente como nación y que tenemos que condenar. Y es por eso que siempre, como gobierno, como Estado, vamos a avanzar en que esto ocurra en colaboración con el gobierno argentino para que el condenado de este asesinato, vil asesinato, cumpla su condena como corresponde en nuestro país y que algo como eso nunca más ocurra en nuestra democracia”, indicó el miércoles.