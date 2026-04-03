Ecuador detectó el primer caso de una nueva variante más contagiosa de viruela símica

Imagen referencial/ Archivo. El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de la variante de la viruela símica en el país. EFE/José Jácome

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó el 2 de abril de 2026 la detección del primer caso en Ecuador de la variante Clado Ib del virus de la viruela símica (mpox), identificado como un caso importado. Se trata del primer registro de esta variante específica en el país, lo que activó de inmediato una alerta epidemiológica a escala nacional y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia sanitaria.

Según el comunicado oficial, la identificación de esta variante fue posible gracias a los procesos de caracterización y secuenciación genómica realizados por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI). Estas herramientas permiten determinar con precisión el tipo de virus presente y evaluar sus posibles implicaciones en términos de transmisibilidad y riesgo sanitario. El Clado Ib ha sido catalogado de especial interés debido a su mayor capacidad de contagio en comparación con variantes previamente detectadas en Ecuador.

El MSP indicó que el caso corresponde a una persona que contrajo el virus fuera del país, lo que reduce, en principio, la evidencia de transmisión comunitaria. Sin embargo, las autoridades sanitarias dispusieron el reforzamiento de las medidas de detección temprana, seguimiento de contactos y monitoreo constante para evitar la propagación del virus dentro del territorio nacional.

La viruela símica puede transmitirse a los seres humanos por contacto físico con personas infectadas, materiales contaminados o animales infectados /Infobae

La viruela símica, también conocida como mpox, es una enfermedad infecciosa causada por un virus perteneciente a la familia de los orthopoxvirus, la misma a la que pertenece el virus de la viruela humana, erradicada en 1980. Aunque comparte ciertas características clínicas con esta última, la viruela símica suele presentar un cuadro menos grave en la mayoría de los casos.

La enfermedad se caracteriza principalmente por la aparición de erupciones cutáneas o lesiones que pueden localizarse en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Estas lesiones evolucionan desde manchas hasta ampollas y costras. A este síntoma se suman otros signos iniciales como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, escalofríos y la inflamación de ganglios linfáticos, un rasgo distintivo frente a otras enfermedades similares.

En términos de transmisión, la viruela símica se propaga principalmente a través del contacto estrecho y prolongado con una persona infectada. Esto incluye el contacto directo con lesiones cutáneas, fluidos corporales o superficies contaminadas. También puede transmitirse mediante contacto físico cercano, como el que ocurre en el entorno doméstico o durante relaciones sexuales. A diferencia de enfermedades respiratorias como el COVID-19, su transmisión aérea no es el principal mecanismo de contagio, aunque puede ocurrir en condiciones específicas de exposición prolongada.

Foto de Archivo: Ilustración de tubos de ensayo etiquetados como "virus Mpox positivo". 20 de agosto de 2024. REUTERS/Dado Ruvic/

Ante este escenario, el Ministerio de Salud ha reiterado la importancia de adoptar medidas preventivas. Entre las principales recomendaciones se encuentran el lavado frecuente de manos, evitar el contacto directo con personas que presenten erupciones o síntomas compatibles con la enfermedad, y acudir a un centro de salud ante la aparición de signos sospechosos. Asimismo, las autoridades insisten en la necesidad de no automedicarse y de seguir las indicaciones médicas en caso de diagnóstico.

El MSP también informó que se encuentra proporcionando información educativa a la población, con énfasis en grupos considerados más vulnerables o con mayor riesgo de exposición. Estas acciones se enmarcan en los lineamientos de vigilancia epidemiológica establecidos en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Aunque la confirmación de este primer caso no implica, por sí sola, una situación de transmisión masiva, sí representa un evento relevante desde el punto de vista sanitario. La introducción de una variante con mayor capacidad de contagio obliga a las autoridades a intensificar los controles y a la ciudadanía a mantener prácticas preventivas.

ARCHIVO - Emile Miango, de dos años y contagiado de viruela símica, en un hospital de Kamituga, provincial de Kivu del Sur, el 4 de septiembre de 2024, lugar que es el epicentro del más reciente brote mundial de la enfermedad en el este de la República Democrática del Congo. (AP Foto/Moses Sawasawa, Archivo)

El contexto internacional ha mostrado que la viruela símica puede expandirse rápidamente si no se detecta y contiene a tiempo. Por ello, la capacidad de respuesta temprana, el rastreo de contactos y la comunicación clara de riesgos se convierten en elementos clave para evitar brotes de mayor escala.

Las autoridades sanitarias han señalado que continuarán monitoreando la evolución del caso y de posibles nuevos contagios, mientras se refuerzan los sistemas de vigilancia en todo el país. La situación, aunque bajo control, se mantiene en observación permanente.