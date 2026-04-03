Cuánto cobran las niñeras por hora en abril 2026

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El trabajo de las niñeras y las empleadas domésticas constituye una pieza fundamental en la estructura diaria de numerosos hogares en la Argentina. Estos servicios representan una fuente de empleo para miles de personas y, al mismo tiempo, un elemento clave de organización familiar para quienes requieren asistencia en el hogar.

Los valores por hora y las condiciones laborales de este sector se actualizan periódicamente conforme a la legislación vigente y los acuerdos paritarios alcanzados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

En los últimos años, la formalización del empleo, la inscripción en organismos oficiales y el acceso a derechos laborales han cobrado relevancia en el rubro. El salario de las trabajadoras varía según la categoría, las tareas asignadas y diversos adicionales, como los correspondientes a antigüedad o zona desfavorable, lo que genera una estructura salarial diversa y regulada.

La inscripción en el sistema ARCA de la AFIP es obligatoria para todos los empleadores de personal de casas particulares, sin importar la cantidad de horas o la modalidad de trabajo. El trámite, que requiere clave fiscal, consiste en cargar los datos del empleado, definir el tipo de tareas, la cantidad de horas semanales y el domicilio donde se prestarán los servicios.

Además, a través de la plataforma se genera el recibo de sueldo, donde se detallan los salarios básicos, las horas trabajadas y los adicionales correspondientes, lo que facilita la correcta liquidación y transparencia en el vínculo laboral.

Durante 2026, los salarios de este sector permanecen sujetos a los valores definidos en el último acuerdo paritario, a la espera de una nueva actualización. En abril, los valores de referencia se mantienen sin modificaciones respecto a marzo.

Los salarios de este sector permanecen sujetos a los valores definidos en el último acuerdo paritario, a esperas de una actualización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cobran las niñeras por hora en abril 2026

En abril de 2026, el valor de la hora para el cuidado de personas, correspondiente a la categoría de niñeras, es de $3.599,86 por hora con retiro y $4.012,14 por hora sin retiro. Estos valores surgen de la escala vigente establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

El salario mensual para jornadas completas con retiro asciende a $455.160,14, mientras que la modalidad sin retiro corresponde a $505.578,34. Los haberes pueden incrementarse por adicionales obligatorios, como antigüedad o zona desfavorable, conforme a la normativa.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en abril 2026

La hora de trabajo para empleadas domésticas en tareas generales se fija en $3.348,37 con retiro y $3.599,86 sin retiro. El esquema contempla otras categorías: el personal de supervisión percibe $4.013,30 por hora con retiro y $4.382,63 sin retiro, mientras que quienes realizan tareas específicas, como cocina o lavado, cobran $3.807,87 por hora con retiro y $4.161,54 sin retiro. El sueldo mensual básico para tareas generales es de $410.773,52 con retiro y $455.160,14 sin retiro.

La legislación establece un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado con el mismo empleador, y un 30% extra por zona desfavorable en regiones como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones. La inscripción en el sistema ARCA de la AFIP y la emisión de recibos de sueldo resultan obligatorias para formalizar la relación de trabajo y garantizar el acceso a los beneficios establecidos en la ley.

La estructura salarial de niñeras y empleadas domésticas incluye adicionales por antigüedad, zona desfavorable y tareas específicas, conforme a la ley argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fue el último acuerdo paritario

El último acuerdo paritario del sector de casas particulares se implementó en febrero y marzo de 2026 y estableció los valores básicos y adicionales que permanecen vigentes en abril. Durante los primeros meses del año, las trabajadoras percibieron un bono extraordinario, cuya vigencia terminó en abril, por lo que a partir de este mes los haberes corresponden únicamente a los salarios básicos y adicionales previstos por la normativa.

El 3 de abril se celebra el Día de las Empleadas Domésticas, fecha que otorga derecho al pago doble para quienes presten servicios durante esa jornada, bajo el régimen aplicable a feriados. La obligación de registrar la relación laboral en el sistema ARCA y de emitir recibos de sueldo garantiza el acceso a los derechos laborales y la transparencia en el vínculo de empleo.