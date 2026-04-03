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Anita Espasandín habló del polémico encuentro entre Benjamín Vicuña y Graciela Alfano en Punta del Este

Después de las versiones por una supuesta escena de celos, Juan Etchegoyen compartió en Infobae en Vivo la palabra de la novia del actor

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El ataque de celos de Anita, novia del actor chileno Benjamín Vicuña

El rumor de un presunto episodio de celos entre Anita Espasandín, Benjamín Vicuña y Graciela Alfano se instaló con fuerza a partir de comentarios en televisión y redes sociales, movilizando la atención del ambiente mediático. Todo surgió tras un evento en Punta del Este, donde coincidieron varios personajes reconocidos y, según versiones, la presencia cercana entre Vicuña y Alfano habría incomodado a Espasandín, actual pareja del actor chileno.

En su columna de Infobae a las Nueve en Infobae en Vivo, el periodista Juan Etchegoyen puso sobre la mesa la versión de Alfano, quien relató que estuvo charlando con Vicuña en el evento y que, debido al ruido del lugar, la cercanía física fue inevitable para poder mantener la conversación. Describió la llegada de Espasandín como una “aparición súbita”, subrayando el carácter inesperado con el que irrumpió en la escena.

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Según Alfano, la intervención de la pareja de Vicuña fue lo suficientemente notoria como para que la situación se comentara luego en diversos espacios mediáticos. “Se le colgó. ¿Viste las minas cuando nos colgamos? Es mío, marcando ahí posesión”, graficó.

La actual pareja de Benjamín Vicuña no habría ocultado su molestia (Video: Instagram)

En su testimonio, Alfano no dejó entrever animosidad, pero sí apuntó a que la irrupción de Espasandín alteró la dinámica de la charla. La narración de la panelista, sumada a la reconstrucción del cronista, alimentó la idea de un posible malestar por parte de la actual pareja del actor chileno. Así, la anécdota se viralizó y se convirtió en tema de conversación en programas y portales.

La respuesta de Anita Espasandín llegó a través de mensajes enviados al propio Etchegoyen difundido en Infobae en Vivo. Su testimonio contrasta de manera tajante con la versión difundida previamente. Consultada sobre si realmente existió un episodio de celos o un cruce incómodo con Alfano, Espasandín fue clara: “Nos saludamos de manera muy cordial; nada de eso ocurrió”, sentenció.

En su comunicación con el periodista, Espasandín enfatizó que no hubo ningún enfrentamiento. Explicó que el saludo con Alfano fue amable y que la situación se dio entre varias personas, no en un plano íntimo ni exclusivo. “Nos saludamos muy bien, éramos varias personas y yo llegué cuando ya se estaban despidiendo. Todo transcurrió en buenos términos”, aseguró. De esta manera, desmintió de forma directa la existencia de una reacción celosa o algún tipo de tensión en el evento.

Imagen monocromática de Manuel Ibero y Zoe Bogach sentados, mirándose y sonriendo. Manuel lleva camisa clara y Zoe, top oscuro con encaje
Benjamín Vicuña y Anita Espasandín, ajenos a cualquier polémica

La intervención de Espasandín apunta a relativizar el episodio y descomprimir la polémica. Desde su perspectiva, la interacción fue correcta y no involucró ningún gesto de desaprobación o incomodidad por su parte. La pareja de Vicuña optó por una respuesta breve y concreta, evitando alimentar la controversia y privilegiando el tono pacífico.

Un saludo por fuera de la polémica

El sábado 28 de marzo Anita cumplió 42 años, la excusa ideal para que su Vicuña expresara públicamente todo su afecto. En sus redes sociales, el actor compartió una imagen nocturna junto a su pareja en la que ambos aparecen sonrientes bajo un cielo estrellado. Y sumó su pluma para sintetizar sus emociones en una fecha muy especial.

El universo sonríe. Feliz nacimiento, Anita. Tus pasos son los míos. El camino es más bonito a tu lado. Gracias por iluminar las noches más oscuras y brillar siempre. Hoy es tu día y los que te amamos te acompañamos y te agradecemos por ser la mujer que eres”, escribió junto a un corazón rojo y el nombre de su enamorada. El texto, breve y directo, condensa una serie de ideas recurrentes en sus demostraciones públicas: el agradecimiento, la compañía y la referencia a los momentos compartidos en más de un año y medio de relación.

Hombre y mujer sonrientes, tomados de la mano por la noche. Él viste chaqueta de cuero y capucha clara; ella chaqueta de cuero oscura. Cielo con estrellas y árboles
La dedicatoria de Benjamín Vicuña a Anita Espasandín en su último cumpleaños

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