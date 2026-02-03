Cuánto cobra una niñera por hora en febrero 2026

La tarifa mínima por hora para niñeras en febrero de 2026 en Argentina oscila entre $3.494 y $3.894, según modalidad de contratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización salarial de las trabajadoras del servicio doméstico en la Argentina mantiene su vigencia en febrero de 2026. El valor mínimo legal para una niñera por hora en la Argentina se ubica entre $3.494 y $3.894, dependiendo de la modalidad de contratación. Las cifras varían si la trabajadora realiza sus tareas con retiro o si reside en el domicilio de la familia empleadora.

De acuerdo con la última escala oficial, una niñera con retiro percibe al menos $3.494,25 por hora, mientras que una niñera sin retiro recibe un mínimo de $3.894,43 por hora. Esta estructura salarial fue confirmada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y rige en todo el país, a la espera de una nueva instancia de negociación paritaria.

Los valores de referencia también contemplan el pago mensual para quienes cumplen jornadas completas. El salario mensual mínimo para niñeras en febrero de 2026 alcanza los $441.806,54 con retiro y $490.745,56 sin retiro. Estos importes incluyen la incorporación al básico del bono extraordinario que se abonó en noviembre y diciembre de 2025, y que desde enero forma parte del haber fijo.

El salario mensual mínimo de una niñera alcanza $441.806,54 con retiro y $490.745,56 sin retiro, con el bono extraordinario ya incorporado (Imagen ilustrativa Infobae)

Las tarifas pueden elevarse por encima del mínimo legal si la niñera acredita experiencia, capacitación específica, o si debe cuidar a más de un niño. En ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, las tarifas promedio se ubican cerca de los $3.900 por hora, mientras que en Neuquén o Mendoza pueden superar los $4.500, de acuerdo a un relevamiento de Sitly.

La modalidad de pago más frecuente para este sector continúa siendo la tarifa por hora, especialmente en casos de trabajos ocasionales o de jornadas reducidas.

Cuánto cobra una niñera en febrero 2026

El régimen legal vigente, regulado por la Ley 26.844, establece que toda persona que realice tareas de cuidado de niños en un domicilio particular debe ser registrada y goza de los mismos derechos que cualquier trabajador formal. La escala salarial para niñeras y cuidadoras de personas quedó fijada, en febrero de 2026, en $3.494,25 por hora con retiro y $3.894,43 por hora sin retiro.

La ley 26.844 regula el trabajo de niñeras en Argentina, exigiendo el registro obligatorio ante AFIP y garantizando beneficios laborales completos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos valores se aplican a quienes trabajan hasta 24 horas semanales para un mismo empleador. Si la jornada supera ese límite, se utiliza la escala mensual, que también fue actualizada en la última resolución de la CNTCP. Las cifras informadas incluyen el adicional por antigüedad, que suma un 1% extra por cada año de servicio desde septiembre de 2020.

Las niñeras que trabajan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido bonaerense de Patagones, reciben un adicional del 30% sobre el salario mínimo por zona desfavorable.

La escala puede incrementarse por acuerdos individuales entre empleador y trabajadora, especialmente en casos donde se requieran tareas adicionales como cocina, ayuda escolar o el cuidado de varios niños en simultáneo. Según Sitly, para turnos nocturnos o fines de semana, la tarifa puede aumentar entre un 25% y un 35% respecto del valor base.

Cuál es el convenio de las niñeras

El trabajo de niñeras en la Argentina está regido por la Ley 26.844, que regula el empleo de personal de casas particulares. Esta normativa establece derechos y obligaciones para empleadores y trabajadoras, e incluye el registro obligatorio ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el acceso a cobertura médica, ART, aportes jubilatorios, vacaciones pagas y aguinaldo.

El convenio contempla dos modalidades de contratación: con retiro (la trabajadora no reside en el domicilio) y sin retiro (vive en la casa de la familia empleadora). Ambas opciones otorgan igualdad de derechos, y el salario mínimo no puede ser inferior al establecido por la CNTCP. Además, la ley reconoce adicionales por antigüedad y zona desfavorable.

Niñeras de provincias patagónicas y zonas desfavorables reciben un adicional del 30% sobre el salario mínimo establecido para el sector doméstico (Imagen ilustrativa Infobae)

La última actualización paritaria incorporó al salario básico el bono extraordinario que se había abonado en noviembre y diciembre de 2025. Desde enero de 2026, este plus se integra a los haberes mensuales y horarios, por lo que ya no se percibe como un pago separado.

El registro en el sistema ARCA es obligatorio para todos los empleadores, sin importar la cantidad de horas o la modalidad de contratación. Este trámite se realiza de manera virtual y permite emitir recibos de sueldo con todos los conceptos declarados.

Cuánto cobran los trabajadores de casas particulares en febrero 2026

El régimen de trabajadores de casas particulares abarca diferentes categorías además de niñeras, como personal para tareas generales, caseros, supervisores y empleados con tareas específicas. Cada una cuenta con una escala salarial diferenciada y actualizada por la CNTCP.

En febrero de 2026, el personal para tareas generales percibe un mínimo de $3.250,10 por hora con retiro y $3.494,25 sin retiro. El salario mensual mínimo para esta categoría es de $398.722,14 con retiro y $441.806,54 sin retiro.

El régimen legal estipula incrementos por antigüedad y tareas adicionales, así como aumentos para turnos nocturnos y fines de semana (Imagen ilustrativa Infobae)

En la categoría de caseros, el valor horario en febrero de 2026 es de $3.494,25, con un salario mensual de $441.806,54. Los supervisores y el personal para tareas específicas, como cocina o mantenimiento, perciben valores superiores, con salarios mensuales que superan los $450.000 en la modalidad con retiro.

Todos los trabajadores del sector tienen derecho al pago de aguinaldo (Sueldo Anual Complementario), vacaciones, y licencias por enfermedad o maternidad. El sistema prevé la liquidación proporcional de estos conceptos en caso de finalizar la relación laboral antes del cierre de cada semestre.

Las escalas salariales están sujetas a revisión periódica por la CNTCP, que convoca a representantes de empleadores y trabajadoras para consensuar ajustes en función de la inflación y del costo de vida.